09. 15.
hétfő
09. 15.
hétfő
háború Háború Ukrajnában terv Lengyelország Ukrajna Oroszország Vlagyimir Putyin Volodimir Zelenszkij Románia Egyesült Államok

Megszületett Zelenszkij mesterterve: az egész világ megtudhatta, hogy fogják legyőzni Putyint

2025. szeptember 15. 14:37

Konkrét javaslattal állt elő az ukrán elnök.

2025. szeptember 15. 14:37
null

Oroszország nem viseli tettei következményeit, és az egyetlen mód az agresszor megállítására az, ha megbízhatóan védjük azoknak az országoknak a légterét, amelyek veszélyben vannak. Erről az RBC-Ukrajina számolt be, Zelenszkij elnök nyilatkozata alapján, amely a Viktor Pinchuk Alapítvány által szervezett YES 2025 Éves Konferencián hangzott el.

Az ukrán elnök kijelentette, hogy az orosz drónok célzott behatolása Lengyelországba büntetlen maradt,

akárcsak az Ukrajna elleni támadások szörnyű következményei – például a Jarova-i ostrom vagy az augusztus 28-i fővárosi támadás.

„Milyen következményei lettek Oroszország számára? Beszéljünk őszintén, semmilyenek. A lengyelországi támadás előtti napon az oroszok 25 embert öltek meg a donyecki Jarovában. Egyszerű embereket. A nyugdíjukat mentek felvenni.

Ezek pont azok a donbászi lakosok, akiket Oroszország állítólag megment”

– mondta Zelenszkij. Az említett események fényében elháborítónak tartotta, hogy az orosz zászló megjelent a Velencei Filmfesztiválon: „Ez azonban nem akadályozta meg, hogy az orosz zászló megjelenjen az egyik jelentős világművészeti eseményen. Mert a művészet állítólag a politikán és a háborún kívül áll. A művészet az élőknek szól a fesztiválokon, nem a halottaknak az ukrán városokban és falvakban” – tette hozzá Zelenszkij.

Zelenszkij úgy véli, hogy több módja Putyin megállításának.

Oroszországnak minden provokációjára erős válasszal kell szembesülnie, és csak nyomással, különösen gazdasági nyomással lehet megállítani a diktátort.

Zelenszkij ötletei

Emellett Zelenszkij szerint van egy másik mód is Oroszország megállítására: megbízhatóan védeni a veszélyeztetett országok légterét. „Ha a partnereinkkel együtt valóban képesek leszünk megvédeni a légterünket a Lengyelország és Románia elleni támadásoktól, Putyin háborúja értelmét veszti. Csak szárazföldi rohamokkal Oroszország nem éri el célját, a tengeren pedig már elvesztették a manőverezés lehetőségét” – vonta le a következtetést az államfő.

Zelenszkij úgy gondolja, hogy az Egyesült Államok igazán „odaadhatná” Ukrajna védelmére a légvédelmi rendszereket és harci repülőgépeket.

„Ez biztosan rábírja Oroszországot a háború befejezésére. Már csak azért is, mert Putyin tetteivel jelzi, hogy ezt érdemes megtenni” – mondta az elnök.

Nyitókép: ANGELA WEISS / AFP

Összesen 17 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
sanyago
2025. szeptember 15. 15:18
Már megint az ő terveit másoknak kellene végrehajtani. Már csak röhögni tudok rajta....
Válasz erre
3
0
zsocc44
2025. szeptember 15. 15:12
Sürgősen kezdjük el nyugaton, építeni a halál csillagot és a klón hadsereget is! Különben… mellesleg Ukrajna nem nyerésre áll? Eddig a világ legerősebb hadseregéről deliraltak egy-két csík után… szóval nyerje már meg valaki, végre ezt a háborút! Mert Steiner sem tud így végzetes csapást mérni!
Válasz erre
1
0
Dixtroy
2025. szeptember 15. 15:11
Lassan majdnem annyi új terve lesz, mint Ferinek volt naponta.
Válasz erre
4
0
tapir32
2025. szeptember 15. 15:09
A magyar nép már szavazott. Ukrajna nem való az EU-ba. Európa népei hálával tartoznak a magyar népnek és Orbán Viktornak, mert nem engedjük be az EU-ba a fasiszta ukrán diktatúrát.
Válasz erre
3
0
