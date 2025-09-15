Oroszország nem viseli tettei következményeit, és az egyetlen mód az agresszor megállítására az, ha megbízhatóan védjük azoknak az országoknak a légterét, amelyek veszélyben vannak. Erről az RBC-Ukrajina számolt be, Zelenszkij elnök nyilatkozata alapján, amely a Viktor Pinchuk Alapítvány által szervezett YES 2025 Éves Konferencián hangzott el.

Az ukrán elnök kijelentette, hogy az orosz drónok célzott behatolása Lengyelországba büntetlen maradt,

akárcsak az Ukrajna elleni támadások szörnyű következményei – például a Jarova-i ostrom vagy az augusztus 28-i fővárosi támadás.

„Milyen következményei lettek Oroszország számára? Beszéljünk őszintén, semmilyenek. A lengyelországi támadás előtti napon az oroszok 25 embert öltek meg a donyecki Jarovában. Egyszerű embereket. A nyugdíjukat mentek felvenni.