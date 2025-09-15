Megszületett Zelenszkij mesterterve: az egész világ megtudhatta, hogy fogják legyőzni Putyint

Innentől nem lepheti meg Putyin Magyarországot, Németországot és Ausztriát: Lengyelország kárán tanult a NATO
Nagy bejelentést tett a Rheinmetall vezérigazgatója.
Konkrét javaslattal állt elő az ukrán elnök.
Oroszország nem viseli tettei következményeit, és az egyetlen mód az agresszor megállítására az, ha megbízhatóan védjük azoknak az országoknak a légterét, amelyek veszélyben vannak. Erről az RBC-Ukrajina számolt be, Zelenszkij elnök nyilatkozata alapján, amely a Viktor Pinchuk Alapítvány által szervezett YES 2025 Éves Konferencián hangzott el.
Az ukrán elnök kijelentette, hogy az orosz drónok célzott behatolása Lengyelországba büntetlen maradt,
akárcsak az Ukrajna elleni támadások szörnyű következményei – például a Jarova-i ostrom vagy az augusztus 28-i fővárosi támadás.
„Milyen következményei lettek Oroszország számára? Beszéljünk őszintén, semmilyenek. A lengyelországi támadás előtti napon az oroszok 25 embert öltek meg a donyecki Jarovában. Egyszerű embereket. A nyugdíjukat mentek felvenni.
Ezek pont azok a donbászi lakosok, akiket Oroszország állítólag megment”
– mondta Zelenszkij. Az említett események fényében elháborítónak tartotta, hogy az orosz zászló megjelent a Velencei Filmfesztiválon: „Ez azonban nem akadályozta meg, hogy az orosz zászló megjelenjen az egyik jelentős világművészeti eseményen. Mert a művészet állítólag a politikán és a háborún kívül áll. A művészet az élőknek szól a fesztiválokon, nem a halottaknak az ukrán városokban és falvakban” – tette hozzá Zelenszkij.
Zelenszkij úgy véli, hogy több módja Putyin megállításának.
Oroszországnak minden provokációjára erős válasszal kell szembesülnie, és csak nyomással, különösen gazdasági nyomással lehet megállítani a diktátort.
Emellett Zelenszkij szerint van egy másik mód is Oroszország megállítására: megbízhatóan védeni a veszélyeztetett országok légterét. „Ha a partnereinkkel együtt valóban képesek leszünk megvédeni a légterünket a Lengyelország és Románia elleni támadásoktól, Putyin háborúja értelmét veszti. Csak szárazföldi rohamokkal Oroszország nem éri el célját, a tengeren pedig már elvesztették a manőverezés lehetőségét” – vonta le a következtetést az államfő.
Zelenszkij úgy gondolja, hogy az Egyesült Államok igazán „odaadhatná” Ukrajna védelmére a légvédelmi rendszereket és harci repülőgépeket.
„Ez biztosan rábírja Oroszországot a háború befejezésére. Már csak azért is, mert Putyin tetteivel jelzi, hogy ezt érdemes megtenni” – mondta az elnök.
Ezt is ajánljuk a témában
Nagy bejelentést tett a Rheinmetall vezérigazgatója.
Nyitókép: ANGELA WEISS / AFP
Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.
Aggódik a georgiai miniszterelnök.
Nehéz helyzetben van a háborúban álló ország.
Meghúzta a vörös vonalat Oroszország.