Innentől nem lepheti meg Putyin Magyarországot, Németországot és Ausztriát: Lengyelország kárán tanult a NATO

A Lengyelországot érintő drónincidens intő jelként szolgált az Európai Unió számára – írja a Die Welt.
A német lap szerint most már mindenki világosan láthatja, hogy a drónok a jövő fegyverei. Éppen ezért a Rheinmetall kifejlesztett egy olyan fegyvert, amelynek segítségével hatékonyan ki lehet védeni a tömeges dróntámadásokat, mégpedig a Skyranger-rendszert, amit hamarosan Ukrajnában is bevetnek majd.
Az is kiderült, hogy már Magyarország is rendelt belőle,
de Lengyelország, Németország, Ausztria és Dánia is igényt tart rá. A Rheinmetall cégvezetője, Armin Papperger még azt is elárulta, hogy egy-egy ilyen rendszer négyszer négy kilométeres területet tud lefedni, ahol nem jutnak át drónok. A cég nem meglepő módon milliárdos forgalmat remél tőle.
