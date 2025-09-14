Ft
09. 14.
vasárnap
Háború Ukrajnában

Innentől nem lepheti meg Putyin Magyarországot, Németországot és Ausztriát: Lengyelország kárán tanult a NATO

2025. szeptember 14. 15:47

Nagy bejelentést tett a Rheinmetall vezérigazgatója.

2025. szeptember 14. 15:47
null

A Lengyelországot érintő drónincidens intő jelként szolgált az Európai Unió számára – írja a Die Welt.

A német lap szerint most már mindenki világosan láthatja, hogy a drónok a jövő fegyverei. Éppen ezért a Rheinmetall kifejlesztett egy olyan fegyvert, amelynek segítségével hatékonyan ki lehet védeni a tömeges dróntámadásokat, mégpedig a Skyranger-rendszert, amit hamarosan Ukrajnában is bevetnek majd.

Az is kiderült, hogy már Magyarország is rendelt belőle,

de Lengyelország, Németország, Ausztria és Dánia is igényt tart rá. A Rheinmetall cégvezetője, Armin Papperger még azt is elárulta, hogy egy-egy ilyen rendszer négyszer négy kilométeres területet tud lefedni, ahol nem jutnak át drónok. A cég nem meglepő módon milliárdos forgalmat remél tőle.

Nyitókép: Vladimir SMIRNOV / POOL / AFP

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

