09. 04.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború Háború Ukrajnában orosz hadsereg Moszkva támadás Ukrajna Oroszország Donald Trump Vlagyimir Putyin Európai Unió

Erre várt az egész világ: Európa lerohanásáról beszélt Putyin

2025. szeptember 04. 19:47

Az orosz elnök tisztázta a felmerülő kérdéseket.

2025. szeptember 04. 19:47
null

A Mandiner is beszámolt róla, hogy Donald Trump amerikai elnök szerdán kijelentette, Vlagyimir Putyinnak döntést kell hoznia az ukrajnai háborúval kapcsolatban. Az amerikai elnök a Fehér Házban, Karol Nawrocki lengyel elnökkel tartott találkozón beszélt arról, hogy

amennyiben nem elégedett a rendezés ütemével, további lépések következnek, és súlyos következményekkel számolhat az orosz elnök.

Donald Trump szerint a cselekvési tervének „második és harmadik fázisa” is készen áll arra az esetre, ha elégedetlen lenne az ukrajnai helyzet alakulásával.

Putyin az európaiak nagy félelméről beszélt

Vlagyimir Putyin orosz elnök pedig kedden kijelentette, hogy Moszkva soha nem ellenezte Ukrajna esetleges uniós csatlakozását, és szerinte lehetséges olyan megállapodás, amely mind Oroszország, mind Ukrajna biztonságát garantálja – számolt be a hírről a Reuters.

Az orosz elnök az európai vezetők azon állításait, miszerint Oroszország egy napon akár az Európai Unió területét is megtámadhatja, csupán „hisztériakeltésnek és horrortörténetnek” nevezte.

Nyitókép: Vyacheslav PROKOFYEV / POOL / AFP

massivement-4
2025. szeptember 04. 21:14
A fideszesek már nagyon várják az orosz csapatokat. Lesz még vörös csillagos békemenet is, mint a régi szép időkben, amikor fiatalok voltatok.
massivement-4
2025. szeptember 04. 21:10
Orosznak akkor hiszünk, amikor a ló legel a sírján, mínusz eggyel kell szorozni, amit böfögnek. A ruszkiknak mindig is kellett Kelet-Európa a pánszláv eszme jegyében. Vagy a vörös csillag égosze alatt vagy csak úgy, mert csak. Ahogy a Balkán is. Értelmetlen azt gondolni, hogy nem nyomulnának be a szerbekhez (Magyarországon keresztül), ha megtehetnék. Szerencsére Ukrajna nehéz diónak bizonyult. Persze a csuthy szotyismalac tuti nem lesz öngyilkos, mint Teleki Pál 1942-ben, sőt. Orbán Balázzsal együtt fogják fogadni a vörös csillagosokat. Ismét lehetünk árulók és hullarablók...
kistv
2025. szeptember 04. 21:07
A sok mandis meg egyből kattint. Az ilyet címnél már eleve lehet tudni, hogy hazugság. Egyébként a csak hadgyakorlat Putyin mindig igazat mond.
magyar-850
2025. szeptember 04. 21:04
Itt minden kétséget kizáróan nemlerohanásról van szó 😀😀
