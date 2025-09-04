Erre várt az egész világ: Európa lerohanásáról beszélt Putyin

A Mandiner is beszámolt róla, hogy Donald Trump amerikai elnök szerdán kijelentette, Vlagyimir Putyinnak döntést kell hoznia az ukrajnai háborúval kapcsolatban. Az amerikai elnök a Fehér Házban, Karol Nawrocki lengyel elnökkel tartott találkozón beszélt arról, hogy

amennyiben nem elégedett a rendezés ütemével, további lépések következnek, és súlyos következményekkel számolhat az orosz elnök.

Donald Trump szerint a cselekvési tervének „második és harmadik fázisa” is készen áll arra az esetre, ha elégedetlen lenne az ukrajnai helyzet alakulásával.

Putyin az európaiak nagy félelméről beszélt

Vlagyimir Putyin orosz elnök pedig kedden kijelentette, hogy Moszkva soha nem ellenezte Ukrajna esetleges uniós csatlakozását, és szerinte lehetséges olyan megállapodás, amely mind Oroszország, mind Ukrajna biztonságát garantálja – számolt be a hírről a Reuters.