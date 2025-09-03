Ft
Ft
30°C
17°C
Ft
Ft
30°C
17°C
09. 03.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 03.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború Fehér Ház Háború Ukrajnában Karol Nawrocki béke Ukrajna Oroszország Donald Trump Vlagyimir Putyin Egyesült Államok

Megkapta a végső ultimátumot Putyin: ha nem lép, kő kövön nem marad

2025. szeptember 03. 22:33

Donald Trump világosan elmagyarázta a helyzetet.

2025. szeptember 03. 22:33
null

Donald Trump amerikai elnök szerdán kijelentette, Vlagyimir Putyinnak döntést kell hoznia az ukrajnai háborúval kapcsolatban – számolt be róla a Kárpáthír. Az amerikai elnök a Fehér Házban, Karol Nawrocki lengyel elnökkel tartott találkozón beszélt arról, hogy

amennyiben nem elégedett a rendezés ütemével, további lépések következnek, és súlyos következményekkel számolhat az orosz elnök.

Az amerikai elnök szerint a cselekvési tervének „második és harmadik fázisa” is készen áll arra az esetre, ha elégedetlen lenne az ukrajnai helyzet alakulásával.

Nincs semmilyen üzenetem Putyinnak. Ismeri az álláspontomat. Neki kell döntenie. Vagy elégedett leszek, vagy nem. Ha nem, annak következményei lesznek.

Arra a kérdésre, hogy miért csak csalódottságának ad hangot, de nem tesz konkrét lépéseket Putyinnal szemben, Trump visszakérdezett.

És honnan tudja, hogy nincsenek konkrét lépések?”

Az eseményen Trump megismételte, hogy „néhány hetet” ad az orosz elnöknek.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Mikhail METZEL / POOL / AFP

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Összesen 31 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
szilvarozsa
2025. szeptember 03. 23:44
Lehet, hogy közben Trump hugyozott egy Mississippi-t is. A múltkor az indiaiaknak kakilt egy Himaláját, csak azok nem nagyon akarták észrevenni.
Válasz erre
0
0
titi77
2025. szeptember 03. 23:40
mondja a magáét trump hogy még pár hét, még pár hét..... jól látszik hogy kiszáll a buliból. a rakéták amit igért még a tervező asztalon sincsenek, a 100mld-os eu fegyvervásárlás is elmaradt így jár a pojáca 50mld-s biznisze is. csak a hülye kék sárga agyúak hiszik azt hogy az igéretekből lesz valami. legjobb példa az akaratosak koalíciója: fél év 0 teljesítés.
Válasz erre
0
0
alenka
2025. szeptember 03. 23:21
Ugyan már, Putin egy higgadt, egyenes, fegyelmezett és felülmúlhatatlan ember és politikus!...nem lehet őt zsarolni és sarokba szorítani sem!...mert mögötte sok- sok milliónyi a hazához hűséges orosz áll!....milyen gyatra, náci geci faj támogatja a drogos stöpszli naci Koboldot?... Trump a fura parasztos, bárdolatlan szavaival a neonáci kokainos barbár hordát támogatja?.... Putin, előre!
Válasz erre
0
0
fintaj-2
2025. szeptember 03. 23:06
Trump egy lúzer lesz, ha engedi magát az angolok és az európai újgyarmatosítókat kiszolgáló Zelenszkij által meggyőzni az oroszok legyőzésének lehetőségével.
Válasz erre
3
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!