Megkapta a végső ultimátumot Putyin: ha nem lép, kő kövön nem marad

Donald Trump amerikai elnök szerdán kijelentette, Vlagyimir Putyinnak döntést kell hoznia az ukrajnai háborúval kapcsolatban – számolt be róla a Kárpáthír. Az amerikai elnök a Fehér Házban, Karol Nawrocki lengyel elnökkel tartott találkozón beszélt arról, hogy

amennyiben nem elégedett a rendezés ütemével, további lépések következnek, és súlyos következményekkel számolhat az orosz elnök.

Az amerikai elnök szerint a cselekvési tervének „második és harmadik fázisa” is készen áll arra az esetre, ha elégedetlen lenne az ukrajnai helyzet alakulásával.

Nincs semmilyen üzenetem Putyinnak. Ismeri az álláspontomat. Neki kell döntenie. Vagy elégedett leszek, vagy nem. Ha nem, annak következményei lesznek.

Arra a kérdésre, hogy miért csak csalódottságának ad hangot, de nem tesz konkrét lépéseket Putyinnal szemben, Trump visszakérdezett.

És honnan tudja, hogy nincsenek konkrét lépések?”

Az eseményen Trump megismételte, hogy „néhány hetet” ad az orosz elnöknek.