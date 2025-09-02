Putyin egy huszárvágással véget vetne a háborúnak: Ficón a világ szeme

Robert Fico szlovák miniszterelnök megérkezett Pekingbe, ahol a terveknek megfelelően az orosz elnökkel is találkozott. A szlovák miniszterelnök és Vlagyimir Putyin megbeszélésén nemcsak az Európai Unió, de Ukrajna kérdése is felmerült – írja a ZN.

Robert Fico egyértelművé tette, hogy Ukrajna nem lehet a NATO tagja, azonban az ország európai uniós csatlakozását nem utasította el.

Az is kiderült, hogy Pozsony az Európai Bizottság Repower EU terve ellen fog szavazni, amely az orosz fosszilis tüzelőanyagok 2027-ig történő fokozatos kivonását irányozza elő.

Putyin egyébként egy hajmeresztő ötlettel is előállt.

Az orosz elnök szerint Szlovákiának korlátoznia kellene az olaj- és gázszállítást Ukrajnába. Putyin szerint ez állítólag „segítene Kijevnek felismerni, hogy nem lehet mások érdekeit megsérteni”.