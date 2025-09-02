Ft
háború Háború Ukrajnában Robert Fico olajszállítás NATO Ukrajna Oroszország gázszállítás Vlagyimir Putyin Szlovákia

Putyin egy huszárvágással véget vetne a háborúnak: Ficón a világ szeme

2025. szeptember 02. 16:08

Nem tudni, mit válaszolt a szlovák miniszterelnök.

2025. szeptember 02. 16:08
null

Robert Fico szlovák miniszterelnök megérkezett Pekingbe, ahol a terveknek megfelelően az orosz elnökkel is találkozott. A szlovák miniszterelnök és Vlagyimir Putyin megbeszélésén nemcsak az Európai Unió, de Ukrajna kérdése is felmerült – írja a ZN.

Robert Fico egyértelművé tette, hogy Ukrajna nem lehet a NATO tagja, azonban az ország európai uniós csatlakozását nem utasította el.

Az is kiderült, hogy Pozsony az Európai Bizottság Repower EU terve ellen fog szavazni, amely az orosz fosszilis tüzelőanyagok 2027-ig történő fokozatos kivonását irányozza elő.

Putyin egyébként egy hajmeresztő ötlettel is előállt.

Az orosz elnök szerint Szlovákiának korlátoznia kellene az olaj- és gázszállítást Ukrajnába. Putyin szerint ez állítólag „segítene Kijevnek felismerni, hogy nem lehet mások érdekeit megsérteni”.

Nyitókép: Alexei NIKOLSKY / POOL / AFP

tomekjosef
2025. szeptember 02. 16:28
Már rég lekellett állítani mindennemű energia szállítást a neonáci rezsim támogatására.
survivor
2025. szeptember 02. 16:26
Minden esetre , hogy Fico egyáltalán Pekingbe ment.......
survivor
2025. szeptember 02. 16:24
hajmersztő ötlet ?
patriota-0
2025. szeptember 02. 16:23
Na, ki az a barom, aki szerint ez hajmeresztő ötlet!
