háború Háború Ukrajnában NATO Ukrajna Oroszország Hollandia Vlagyimir Putyin Mark Rutte Luxemburg Egyesült Államok

Ezt senki sem akarta hallani: a NATO-főtitkár szerint egész Európa fenyegetés alatt áll

2025. szeptember 02. 14:24

Nem finomkodott Mark Rutte.

2025. szeptember 02. 14:24
null

A fenyegetés Oroszország felől napról napra nő, nem lehetünk naivak: egy nap Luxemburgot, Hollandiát vagy más országokat is elérhet – jelentette ki a NATO-főtitkár kedden Luxembourgban tartott sajtótájékoztatóján.

Mint mondta az orosz rakéták percek alatt elérhetik Európa bármely részét, ezért minden ország közvetlen fenyegetés alatt áll,

függetlenül attól, mennyire van közel a frontvonalhoz. Hangsúlyozta: az Egyesült Államok tisztában van ezzel, és teljes mértékben elkötelezett Európa és az Atlanti-övezet biztonsága mellett. A NATO-csúcson megerősítették a védelmi kiadások növelését, ebből jelentős rész közvetlen katonai védelemre jut. Az orosz fenyegetés hatására az európai országok is összefogtak, és közös célként Európa és polgáraik védelmét tűzték ki, mert közös erőfeszítésekkel lehet biztonságosabb jövőt teremteni – tette hozzá.

Rutte kiemelte, hogy Donald Trump amerikai elnök számára elsődleges cél az ukrajnai háború befejezése,

ezért tárgyalásokat folytat Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, és az Egyesült Államok részvételét ígérte Ukrajna biztonsági garanciáiban. A tartós békéhez elengedhetetlen egy erős ukrán hadsereg, amelyet a NATO segít felépíteni, valamint a szövetségesek által nyújtott biztonsági garanciák, hogy Oroszország a jövőben ne fenyegethesse Ukrajnát – húzta alá.

A két legfontosabb cél

Arra is kitért, hogy a békefolyamat még kezdeti szakaszban van, de Trump elkötelezett a háború lezárása mellett, és vezető szerepe kulcsfontosságú Putyin tárgyalóasztalhoz ültetésében. Két fő cél van: a két vezető közötti tárgyalások előmozdítása, valamint biztonsági garanciák kidolgozása az európaiakkal és az amerikaiakkal a tartós béke érdekében. A korábbi megállapodások – a budapesti memorandum és a minszki egyezmények – tanulságai alapján most

olyan rendszert kell kialakítani, amely megakadályozza, hogy Oroszország a jövőben újra megtámadja Ukrajnát vagy a NATO-t.

Az európaiak és az amerikaiak szoros együttműködésben dolgoznak ezen, Trump részvételi ígérete pedig áttörést jelentett – taglalta. Végül kiemelte, hogy az Egyesült Államok elkötelezett a NATO mellett, ugyanakkor jogos elvárás, hogy Európa és Kanada arányosan járuljon hozzá a védelmi kiadásokhoz, amiről Hágában megállapodás született.

Nyitókép: DANIEL PETER / AFP

(MTI)

