háború Háború Ukrajnában orosz hadsereg Donyeck Ukrajna Oroszország Fekete-tenger térkép Odessza Krím

Kiszivárgott a legújabb orosz terv: térképen mutatták be, milyen területekre tartanak még igényt

2025. szeptember 02. 12:42

Ha ez megvalósul, teljesen elvághatják Ukrajnát a tengertől.

2025. szeptember 02. 12:42
Orosz hadsereg

Nemrég Valerij Geraszimov orosz vezérkari főnök egy olyan térkép előtt tartott beszámolót, melyen nem öt, hanem hét ukrán megye volt „Oroszország területeként” feltüntetve – szúrta ki a Portfolio.

A részlegesen vagy teljesen elfoglalt Zaporizzsja, Herszon, Donyeck, Luhanszk és Krím megyék mellett már Odessza és Mikolaiv megyéket is Oroszország államhatárain belülre rajzolták.

Az oroszok terve változatlan. Az újonnan kijelölt területeken is hasonló „népszavazásokat” tarthatnak majd a lap szerint, melyek a korábban megszállt ukrán régiókban történtek. Amennyiben Odesszát és Mikolaivet is megszállja az orosz haderő, Ukrajna elveszti a Fekete-tengerhez való közvetlen hozzáférését.

Nyitókép: EYEPRESS NEWS / EYEPRESS VIA AFP

