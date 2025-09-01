Ez már a vég kezdete: kijöttek a hivatalos számok Ukrajnában, elkeserítő a helyzet az oktatásban

Idén 2,3 millió iskolás tanul majd jelenléti oktatásban, további 1,2 millió pedig távoktatásban – jelentette Julija Szviridenkó ukrán miniszterelnök a Pravda szerint.

Mindazonáltal a szakértők szerint soha nem volt ilyen kevés első osztályos, mint idén.

Ukrajnában ebben a tanévben 62 ezerrel kevesebb gyerek kezdi meg az első osztályt, mint 2024-ben, fejtette ki Szerhij Babak, az Ukrán Parlament oktatási bizottságának elnöke. Az előzetes adatok szerint körülbelül 252 ezer gyerek fogja az első osztályt elkezdeni, a tavalyi 312 ezer helyett.