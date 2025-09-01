Ft
háború Háború Ukrajnában Ukrajna Volodimir Zelenszkij közoktatás oktatás

Ez már a vég kezdete: kijöttek a hivatalos számok Ukrajnában, elkeserítő a helyzet az oktatásban

2025. szeptember 01. 12:39

A szakértők szerint soha nem volt ilyen kevés első osztályos, mint idén.

2025. szeptember 01. 12:39
Ukrán katona. Magyar katona Ukrajnában.

Idén 2,3 millió iskolás tanul majd jelenléti oktatásban, további 1,2 millió pedig távoktatásban – jelentette Julija Szviridenkó ukrán miniszterelnök a Pravda szerint.

Mindazonáltal a szakértők szerint soha nem volt ilyen kevés első osztályos, mint idén.

Ukrajnában ebben a tanévben 62 ezerrel kevesebb gyerek kezdi meg az első osztályt, mint 2024-ben, fejtette ki Szerhij Babak, az Ukrán Parlament oktatási bizottságának elnöke. Az előzetes adatok szerint körülbelül 252 ezer gyerek fogja az első osztályt elkezdeni, a tavalyi 312 ezer helyett.

A fő okok között említhető az alacsony születési arány, valamint a háború miatt a családok külföldre költözése.

A nyitókép illusztráció. Fotó: MTI/ EPA / Andrew Marienko

aacius
2025. szeptember 01. 14:17
A háború hatása a születésekre 3 év múlva fog megjelenni az iskolai létszámban, na az lesz tragikus. Ez még "csak" a kivándorlás.
Burg_kastL71-C
2025. szeptember 01. 14:10
A rossz szándékaik miatt engem nem keserít el. Még így is háromszor annyi elsős kezd náluk, mint itt Magyarországon. Ez azt jelenti, ha kivetítjük a 18-20 évesekre, hogy bármikor tudnak később is legalább háromszoros haderőt kiállítani, akár ellenünk is.
egyszeri
2025. szeptember 01. 13:37
Ha éjjel légiriadó van akkor másnap hogy tanulnak, kialvatlanul? Ráadásul még a tanórák egy részét is átprogramozták harcászati oktatásra. Egyre biztosabb, hogy Ukrajna ellehetetlenítése a cél és az ukránok gastarbeiterré degradálása. Nehogy már többre vágyjanak! Zelenszkijjel Ursula és társai azt csinálnak amit akarnak! Ideális személy a rabszolgatartók számára.
yalaelnok
2025. szeptember 01. 13:31
ezt eddig is tudtuk, semmi újdonság nincs az adatokban
