Ez már a vég kezdete: kijöttek a hivatalos számok Ukrajnában, elkeserítő a helyzet az oktatásban

A szakértők szerint soha nem volt ilyen kevés első osztályos, mint idén.
Idén 2,3 millió iskolás tanul majd jelenléti oktatásban, további 1,2 millió pedig távoktatásban – jelentette Julija Szviridenkó ukrán miniszterelnök a Pravda szerint.
Mindazonáltal a szakértők szerint soha nem volt ilyen kevés első osztályos, mint idén.
Ukrajnában ebben a tanévben 62 ezerrel kevesebb gyerek kezdi meg az első osztályt, mint 2024-ben, fejtette ki Szerhij Babak, az Ukrán Parlament oktatási bizottságának elnöke. Az előzetes adatok szerint körülbelül 252 ezer gyerek fogja az első osztályt elkezdeni, a tavalyi 312 ezer helyett.
A fő okok között említhető az alacsony születési arány, valamint a háború miatt a családok külföldre költözése.
