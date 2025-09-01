Teljesen csődöt mondott az Európai Bizottság terve: Németországban teljesen másképp gondolkodnak az emberek

Az orosz tömegkommunikációs eszközök ellen bevezetett szankciók ellenére azok weboldalai és online szolgáltatásai továbbra is aktívak és elérhetők a tagállamokban és jelentős közönséget vonzanak három év elteltével is. Ez derül ki a londoni Institute for Strategic Dialogue (ISD) elemzőközpont tanulmányából – mutatott rá az Eurointegration.

Az orosz állami média különösen Németországban népszerű.

Az ISD adatai szerint öt blokkolt domain havonta több mint 50 ezer látogatót regisztrált, három közülük pedig akár 100 ezer látogatót is. Összesen 58 olyan domaint azonosítottak, amely 26 az EU által szankcionált szervezethez kapcsolódik. A domainek háromnegyed részében a szükséges blokkolások nem voltak hatékonyak.

Az ellenőrzött webhelyek között szerepel: az RT orosz külföldi televíziós csatorna (korábban Russia Today), a „RIA Novosti” állami hírügynökség, a „Lenta” internetes újság és az állami televíziós Első csatorna. Az ISD adatai szerint ezeknek havonta több mint 5 millió látogatója/nézője volt az egész EU-ban.

Az első helyen a „RIA Novosti” áll a több mint 10 millió látogatóval.

A tanulmány kiemeli, hogy ezek a médiumok „központi szerepet játszottak a káros propaganda terjesztésében és a célcsoportok polarizálásában” a februári német szövetségi választások és a májusi lengyel elnökválasztások során. A tanulmány szerint a szankciók végrehajtása az európai szolgáltatók részéről továbbra is „következetlen” marad.

A tartalomhoz való hozzáférés kísérleteinek kevesebb mint egynegyedét blokkolta hatékonyan a három legnagyobb szolgáltató a hat vizsgált EU-tagállamban.

A szankciók Németországban és Franciaországban működnek a leghatékonyabban: az ISD-tesztek blokkolták a domainek 43–57 százalékát Németországban és 24–48 százalékát Franciaországban.

Az elemzés azonban azt is megállapította, hogy „a végfelhasználói eszközökön, útválasztókon vagy olyan alkalmazásokban, mint a VPN-szolgáltatások a beállítások miatt a kérések továbbra is átirányíthatók harmadik szolgáltatókra, és például a Cloudflare-en vagy más szolgáltatásokon keresztül így is lehetővé teszi a blokkolt tartalom elérését”.

A tömegkommunikációs eszközöket és online szolgáltatásait az Európai Bizottság 2022 márciusában, röviddel Oroszország Ukrajna elleni teljes körű inváziója után tiltotta be,

hogy ellensúlyozza a Kreml dezinformációit. Július végén Lettországban a Nemzeti Elektronikus Média Tanács (NEPLP) blokkolta a hozzáférést számos orosz weboldalhoz, többek között azokhoz, amelyek katonákat toboroznak az Orosz Föderáció Ukrajna elleni háborújába. A NEPLP már korábban is hozott hasonló döntéseket.