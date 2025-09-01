Ft
09. 01.
hétfő
háború Európa Háború Ukrajnában Németország Ukrajna Oroszország szankciók német Európai Bizottság Európai Unió

Teljesen csődöt mondott az Európai Bizottság terve: Németországban teljesen másképp gondolkodnak az emberek

2025. szeptember 01. 09:32

Mint kiderült, az orosz állami média különösen Németországban népszerű.

2025. szeptember 01. 09:32
null

Az orosz tömegkommunikációs eszközök ellen bevezetett szankciók ellenére azok weboldalai és online szolgáltatásai továbbra is aktívak és elérhetők a tagállamokban és jelentős közönséget vonzanak három év elteltével is. Ez derül ki a londoni Institute for Strategic Dialogue (ISD) elemzőközpont tanulmányából – mutatott rá az Eurointegration.

Az orosz állami média különösen Németországban népszerű.

Az ISD adatai szerint öt blokkolt domain havonta több mint 50 ezer látogatót regisztrált, három közülük pedig akár 100 ezer látogatót is. Összesen 58 olyan domaint azonosítottak, amely 26 az EU által szankcionált szervezethez kapcsolódik. A domainek háromnegyed részében a szükséges blokkolások nem voltak hatékonyak.

Az ellenőrzött webhelyek között szerepel: az RT orosz külföldi televíziós csatorna (korábban Russia Today), a „RIA Novosti” állami hírügynökség, a „Lenta” internetes újság és az állami televíziós Első csatorna. Az ISD adatai szerint ezeknek havonta több mint 5 millió látogatója/nézője volt az egész EU-ban.

Az első helyen a „RIA Novosti” áll a több mint 10 millió látogatóval.

A tanulmány kiemeli, hogy ezek a médiumok „központi szerepet játszottak a káros propaganda terjesztésében és a célcsoportok polarizálásában” a februári német szövetségi választások és a májusi lengyel elnökválasztások során. A tanulmány szerint a szankciók végrehajtása az európai szolgáltatók részéről továbbra is „következetlen” marad.

A tartalomhoz való hozzáférés kísérleteinek kevesebb mint egynegyedét blokkolta hatékonyan a három legnagyobb szolgáltató a hat vizsgált EU-tagállamban.

A szankciók Németországban és Franciaországban működnek a leghatékonyabban: az ISD-tesztek blokkolták a domainek 43–57 százalékát Németországban és 24–48 százalékát Franciaországban.

Az elemzés azonban azt is megállapította, hogy „a végfelhasználói eszközökön, útválasztókon vagy olyan alkalmazásokban, mint a VPN-szolgáltatások a beállítások miatt a kérések továbbra is átirányíthatók harmadik szolgáltatókra, és például a Cloudflare-en vagy más szolgáltatásokon keresztül így is lehetővé teszi a blokkolt tartalom elérését”.

A tömegkommunikációs eszközöket és online szolgáltatásait az Európai Bizottság 2022 márciusában, röviddel Oroszország Ukrajna elleni teljes körű inváziója után tiltotta be,

hogy ellensúlyozza a Kreml dezinformációit. Július végén Lettországban a Nemzeti Elektronikus Média Tanács (NEPLP) blokkolta a hozzáférést számos orosz weboldalhoz, többek között azokhoz, amelyek katonákat toboroznak az Orosz Föderáció Ukrajna elleni háborújába. A NEPLP már korábban is hozott hasonló döntéseket.

Nyitókép: Brendan SMIALOWSKI / AFP

titi77
2025. szeptember 01. 11:51
persze, hogy nem tetszik nekik hogy a main stream agymosó mechanizmus mellett máshonnan is tájékozódnak az emberek. az iz.ru, a ria novosztyi, szvobodnaja pressza.... korrekten leírják mi van a háborúval. a nyugati média meg olyanokat is lebír írni hogy: visszafoglalt a rezsim olyan településeket ahol ruszki nem is volt(még). a mosógépes,putyin dublőr nincs több fegyver meg 1000000 orosz halott....stb fake news-ok akkor vajon minek minősülnek? ráadásúl jan.-ban azt pofázta zöldmanó varsóban: 800000-es a hadsereg havi 30000 új katona 3 év alatt 100000 halott/sebesült oké. de akkor mi van a 600000 eltünt/dezertált-tal akikről senki nem tud semmit(főleg a családtagok) ezt miért hallgatja el a média?
Palatin
2025. szeptember 01. 11:22
Ein Land, wie Deutschland, in dem der häufigste Name unter Neugeborenen Mohammed ist, sollte nicht gegen Russland kämpfen, sondern gegen den immer stärker werdenden Islamismus zuhause. Deutschland befindet sich auf der Rutsche.
Obsitos Technikus
2025. szeptember 01. 11:05
Talán inkább a kyyvy ingyipingyit kellene..
Héja
2025. szeptember 01. 11:02
Magyarán: hallgattasék EL a másik fél.
