Nem volt kérdés: az orosz csodafegyver felmorzsolta az ukránok nagy reménységét (VIDEÓ)

A jelek szerint az orosz haderő egyik Iszkander-rendszere megsemmisített egy ukrán Neptun nagy hatótávolságú rakétaindítót. A találatot még felvétel is igazolja – szúrta ki a Portfolio.
Ez az első eset, hogy a háború során igazoltan sikerült csapást mérni egy R-360 Neptun szárazföldi indítóra.
A közzétett felvételeken az látható, ahogy az ukrán Neptun indít egy rakétát, majd röviddel utána felrobban mellette egy orosz Iszkander-komplexumból indított rakéta.
Bár az R-360-ast nem sikerül telibe találni, a robbanás által szétszórt repeszek jól láthatóan eltalálják a Neptun-indítót, legalább az egyik rakéta kiég rajta, aztán ellepi a füst az indítót.
A roncsok nem láthatók, de a keletkezett tűz, füst alapján valószínűsíthető, hogy a Neptun-indító javíthatatlan károkat szenvedett.
A felvételt itt tudja megtekinteni:
Nyitókép: ALEXANDER NEMENOV / AFP
Az ukrán hadsereg elő is állt egy elmélettel.