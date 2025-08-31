Nem volt kérdés: az orosz csodafegyver felmorzsolta az ukránok nagy reménységét (VIDEÓ)

A jelek szerint az orosz haderő egyik Iszkander-rendszere megsemmisített egy ukrán Neptun nagy hatótávolságú rakétaindítót. A találatot még felvétel is igazolja – szúrta ki a Portfolio.

Ez az első eset, hogy a háború során igazoltan sikerült csapást mérni egy R-360 Neptun szárazföldi indítóra.

A közzétett felvételeken az látható, ahogy az ukrán Neptun indít egy rakétát, majd röviddel utána felrobban mellette egy orosz Iszkander-komplexumból indított rakéta.

Bár az R-360-ast nem sikerül telibe találni, a robbanás által szétszórt repeszek jól láthatóan eltalálják a Neptun-indítót, legalább az egyik rakéta kiég rajta, aztán ellepi a füst az indítót.