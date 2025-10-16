Ft
Mindenkit megleptek az oroszok és az ukránok: már pénteken tűzszünetet hirdethetnek

2025. október 16. 18:06

Nagyon kényes feladat elé néz mindkét ország.

2025. október 16. 18:06
Putyin, Zelenszkij.

Ideiglenes tűzszünet jöhet a Zaporizzsjai Atomerőműnél a javítások érdekében – szúrta ki a Kárpáthír. Pénteken döntés születhet a harci cselekmények felfüggesztéséről az orosz megszállás alatt álló Zaporizzsjai Atomerőmű (ZAES) területén, hogy elvégezhessék a létfontosságú javítási munkálatokat – számolt be róla Alekszej Lihacsov, a Roszatom állami atomenergetikai konszern vezetője.

Mint kiderült az egyik sérült távvezeték orosz, a másik ukrán ellenőrzés alatt álló területen található.

Ez egy nagyon összetett döntés, amely méltányos egyensúlyt igényel. Nagyon előzetes, nagyon óvatos, és lehetséges, hogy egy ilyen döntést már holnap végrehajtanak” – árulta el a Roszatom vezetője.

Nyitókép: Nhac NGUYEN, Gavriil GRIGOROV / AFP / POOL

Vata Aripeit
2025. október 16. 19:00
Hát persze. ;-)
Treeoflife
2025. október 16. 18:24
Zselééket ezért föl kellene lógatni. Szórakoznak az atomerőművekkel, mint a hülyegyerekek......
