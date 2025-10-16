Mindenkit megleptek az oroszok és az ukránok: már pénteken tűzszünetet hirdethetnek

Eddig kellett várni az áttörésre: már most beért Orbán politikája, hamarosan harangoznak Von der Leyenéknek
Egyre jobbak az előjelek.
Nagyon kényes feladat elé néz mindkét ország.
Ideiglenes tűzszünet jöhet a Zaporizzsjai Atomerőműnél a javítások érdekében – szúrta ki a Kárpáthír. Pénteken döntés születhet a harci cselekmények felfüggesztéséről az orosz megszállás alatt álló Zaporizzsjai Atomerőmű (ZAES) területén, hogy elvégezhessék a létfontosságú javítási munkálatokat – számolt be róla Alekszej Lihacsov, a Roszatom állami atomenergetikai konszern vezetője.
Mint kiderült az egyik sérült távvezeték orosz, a másik ukrán ellenőrzés alatt álló területen található.
„Ez egy nagyon összetett döntés, amely méltányos egyensúlyt igényel. Nagyon előzetes, nagyon óvatos, és lehetséges, hogy egy ilyen döntést már holnap végrehajtanak” – árulta el a Roszatom vezetője.
Nyitókép: Nhac NGUYEN, Gavriil GRIGOROV / AFP / POOL
Ettől félt mindenki.
Ez létfontosságú kérdés Magyarország számára.