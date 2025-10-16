Ft
10. 16.
csütörtök
békepárti háború Háború Ukrajnában békecsúcs béke Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország Donald Trump Orbán Viktor

Eddig kellett várni az áttörésre: már most beért Orbán politikája, hamarosan harangoznak Von der Leyenéknek

2025. október 16. 17:43

Egyre jobbak az előjelek.

2025. október 16. 17:43
null

Orbán Viktor fontos üzenetet osztott meg a Facebook-oldalán csütörtökön.

Békepárti vezetők találkozója.

Tárgyalás II. Abdullah jordán királlyal” – fogalmazott a miniszterelnök.

A béketeremtésről

A Mandiner is beszámolt róla korábban, hogy Orbán Viktor részt vett a Sharm el-Sejkben rendezett közel-keleti békecsúcson, amelyet Donald Trump amerikai elnök és Abdel-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi elnök vezetett. A miniszterelnök ennek kapcsán kiemelte Trump központi szerepét az Izrael és Hamász közötti békemegállapodásban, „hatalmas eredménynek” nevezve azt, és hangsúlyozta:

ha nem engedünk a háborúpárti hangoknak, Trump Ukrajnában is békét teremthet.

Ez pedig azt jelenti, most már komoly esély mutatkozik rá, hogy közös erővel megállíthatják a háborúpárti brüsszeli elitet.

Nyitókép: JOHN THYS / AFP

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csulak
2025. október 16. 18:32
az EP degeneraltjai mar megszavaztak az 5 eves haborus tervet
Válasz erre
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!