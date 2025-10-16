Eddig kellett várni az áttörésre: már most beért Orbán politikája, hamarosan harangoznak Von der Leyenéknek

Orbán már látja a fényt az alagút végén: így fog véget érni az ukrajnai háború
A magyar miniszterelnök egyértelműen elmondta, mi kell a békéhez.
Egyre jobbak az előjelek.
Orbán Viktor fontos üzenetet osztott meg a Facebook-oldalán csütörtökön.
Békepárti vezetők találkozója.
Tárgyalás II. Abdullah jordán királlyal” – fogalmazott a miniszterelnök.
A Mandiner is beszámolt róla korábban, hogy Orbán Viktor részt vett a Sharm el-Sejkben rendezett közel-keleti békecsúcson, amelyet Donald Trump amerikai elnök és Abdel-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi elnök vezetett. A miniszterelnök ennek kapcsán kiemelte Trump központi szerepét az Izrael és Hamász közötti békemegállapodásban, „hatalmas eredménynek” nevezve azt, és hangsúlyozta:
ha nem engedünk a háborúpárti hangoknak, Trump Ukrajnában is békét teremthet.
Ez pedig azt jelenti, most már komoly esély mutatkozik rá, hogy közös erővel megállíthatják a háborúpárti brüsszeli elitet.
