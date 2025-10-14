Ft
háború Háború Ukrajnában izraeli háború Magyarország béke orosz-ukrán háború Donald Trump Izrael Orbán Viktor Egyesült Államok

Orbán már látja a fényt az alagút végén: így fog véget érni az ukrajnai háború

2025. október 14. 11:14

A magyar miniszterelnök egyértelműen elmondta, mi kell a békéhez.

2025. október 14. 11:14
null

Orbán Viktor miniszterelnök részt vesz a sarm es-sejki közel-keleti békecsúcson, amelyet Donald Trump amerikai elnök és Abdel-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi elnök vezetett – emlékeztetett a The European Conservative.

Orbán kiemelte Trump központi szerepét az Izrael és Hamász közötti békemegállapodásban, „hatalmas eredménynek” nevezve azt, és hangsúlyozta:

ha nem engedünk a háborúpárti hangoknak, Trump Ukrajnában is békét teremthet.

A csúcson több mint 20 ország vezetője vesz részt; az EU teljes támogatását fejezte ki a béketerv iránt.

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: JOHN THYS / AFP

