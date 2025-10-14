Orbán már látja a fényt az alagút végén: így fog véget érni az ukrajnai háború

Váratlan fordulat: Von der Leyen legújabb húzására még Orbán sem számíthatott
Ugyan őt nem hívták meg a békecsúcsra, de kiderült, hogy támogatja a békét az Európai Bizottság elnöke.
A magyar miniszterelnök egyértelműen elmondta, mi kell a békéhez.
Orbán Viktor miniszterelnök részt vesz a sarm es-sejki közel-keleti békecsúcson, amelyet Donald Trump amerikai elnök és Abdel-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi elnök vezetett – emlékeztetett a The European Conservative.
Orbán kiemelte Trump központi szerepét az Izrael és Hamász közötti békemegállapodásban, „hatalmas eredménynek” nevezve azt, és hangsúlyozta:
ha nem engedünk a háborúpárti hangoknak, Trump Ukrajnában is békét teremthet.
A csúcson több mint 20 ország vezetője vesz részt; az EU teljes támogatását fejezte ki a béketerv iránt.
