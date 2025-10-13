Ft
háború Európa izraeli háború béke béketerv Ursula von der Leyen Izrael Kaja Kallas Európai Unió

Váratlan fordulat: Von der Leyen legújabb húzására még Orbán sem számíthatott

2025. október 13. 16:19

Ugyan őt nem hívták meg a békecsúcsra, de kiderült, hogy támogatja a békét az Európai Bizottság elnöke.

2025. október 13. 16:19
null

Európa teljes mértékben támogatja a gázai háborút lezáró béketervet, és készen áll minden rendelkezésére álló eszközzel hozzájárulni annak sikeréhez – jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke hétfőn.

Von der Leyen közleménye szerint az izraeli túszok hazatérése „a családok számára a tiszta öröm pillanata, és megkönnyebbülés az egész világ számára”. Hozzátette: „Ez azt jelenti, hogy új fejezet kezdődhet.” A bizottsági elnök méltatta az Egyesült Államok, Katar, Egyiptom és Törökország közvetítésével zajló hétfői Sarm es-Sejk-i tárgyalásokat, és történelmi mérföldkőnek nevezte a háborút lezáró egyezményt.

Von der Leyen hangsúlyozta: az Európai Unió kész támogatni a Palesztin Hatóság kormányzási reformjait, aktív szerepet vállal a palesztin adományozói csoportban, valamint uniós forrásokkal segíti Gáza újjáépítését.

Kaja Kallas, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője szintén üdvözölte hétfőn az izraeli túszok szabadon engedését, és kiemelte Donald Trump amerikai elnök szerepét a megállapodásban,

amelyet „a béke felé vezető döntő mérföldkőnek” nevezett.

Trump elnök tette lehetővé ezt az áttörést” – írta az X közösségi médiában közzétett bejegyzésében Kallas, aki közölte: az Európai Unió szerdán újraindítja a Gáza és Egyiptom közötti rafahi határátkelőnél működő civil megfigyelőmisszióját a tűzszüneti megállapodás támogatására. „Az EU kész megtenni a maga részét. Ez a misszió fontos szerepet játszhat a tűzszünet fenntartásában” – tette hozzá.

(MTI)

Nyitókép: Nicolas TUCAT / AFP

