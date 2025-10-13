Váratlan fordulat: Von der Leyen legújabb húzására még Orbán sem számíthatott

Európa teljes mértékben támogatja a gázai háborút lezáró béketervet, és készen áll minden rendelkezésére álló eszközzel hozzájárulni annak sikeréhez – jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke hétfőn.

Von der Leyen közleménye szerint az izraeli túszok hazatérése „a családok számára a tiszta öröm pillanata, és megkönnyebbülés az egész világ számára”. Hozzátette: „Ez azt jelenti, hogy új fejezet kezdődhet.” A bizottsági elnök méltatta az Egyesült Államok, Katar, Egyiptom és Törökország közvetítésével zajló hétfői Sarm es-Sejk-i tárgyalásokat, és történelmi mérföldkőnek nevezte a háborút lezáró egyezményt.

Von der Leyen hangsúlyozta: az Európai Unió kész támogatni a Palesztin Hatóság kormányzási reformjait, aktív szerepet vállal a palesztin adományozói csoportban, valamint uniós forrásokkal segíti Gáza újjáépítését.

Kaja Kallas, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője szintén üdvözölte hétfőn az izraeli túszok szabadon engedését, és kiemelte Donald Trump amerikai elnök szerepét a megállapodásban,