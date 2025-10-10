Ft
Ft
19°C
8°C
Ft
Ft
19°C
8°C
10. 10.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 10.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Brüsszel Magyarország Ursula von der Leyen tagállam Orbán Viktor Európai Bizottság Európai Unió

Nem maradt több kérdés: Orbán már tudja, mi a végső célja Von der Leyennek

2025. október 10. 12:55

Hátborzongató terveket dédelgethet az Európai Bizottság elnöke.

2025. október 10. 12:55
null

Orbán Viktor miniszterelnök a Facebookon bírálta Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnökének politikáját – emlékeztetett a Tanjug.

Ennek kapcsán a szerb hírügynökség kiemelte, hogy a magyar miniszterelnök szerint Von der Leyen „elnyomta az európai ipart zöld intézkedésekkel”, „katasztrofális kereskedelmi megállapodást kötött” az Egyesült Államokkal,

engedte a migrációt és finanszírozta az orosz–ukrán háborút.

Orbán azt is megjósolta, hogy a liberálisok ismét védelmükbe veszik Von der Leyent, ahogy tették azt egy másik EP-képviselővel is, és Brüsszel célja minden tagállamot – köztük Magyarországot – saját befolyása alá vonni.

Ezt is ajánljuk a témában

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: ROMEO BOETZLE / AFP

Összesen 13 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
massivement5
2025. október 10. 14:02
Orbán tergvei hátborzongatóak, visszacsatolni Magyarországot a Szovjetunióhoz, és totális autokráciát vezetni be. Nem fog menni, már csak azért sem, mert - logikusan - teljes gazdasági és demográfiai összeomlásra van a projekt ítélve, még azon felül is, ami most kinéz a csuti gömbvitéz tetves orkszopó rezsimjéből. (A háttérben röhögnek a trianoni országok...)
Válasz erre
0
11
Chekke-Faint
2025. október 10. 14:00
Ezt a szándékát már az ukrán háború kitőrése napján tudtuk. Sőt Oroszország felosztása is tervben volt akkor.
Válasz erre
7
0
Hangillat
2025. október 10. 13:48
A liberalizmus másik alapelve az, hogy mindenkinek a szabadsága csak addig terjed, amíg nem sérti a másik ember szabadságát. Az ultraliberalizmus alapelve az, hogy mindenkinek a szabadsága nem sértheti az ultraliberalizmus korlátlan szabadságát.
Válasz erre
6
0
balatontihany-25
2025. október 10. 13:27
Miféle cím ez már megint..? Mi az, hogy Orbán már tudja..? Tudja hát - régóta! Sőt, még mi, olvasók is tudjuk nagyon is rég...
Válasz erre
10
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!