Nem maradt több kérdés: Orbán már tudja, mi a végső célja Von der Leyennek

Orbán egy pillanat alatt megfordítaná a történelem kerekét: Brüsszel száznyolcvan fokos fordulatot vehet
„Ha hárman leszünk, az már lázadás” – szögezte le a miniszterelnök.
Hátborzongató terveket dédelgethet az Európai Bizottság elnöke.
Orbán Viktor miniszterelnök a Facebookon bírálta Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnökének politikáját – emlékeztetett a Tanjug.
Ennek kapcsán a szerb hírügynökség kiemelte, hogy a magyar miniszterelnök szerint Von der Leyen „elnyomta az európai ipart zöld intézkedésekkel”, „katasztrofális kereskedelmi megállapodást kötött” az Egyesült Államokkal,
engedte a migrációt és finanszírozta az orosz–ukrán háborút.
Orbán azt is megjósolta, hogy a liberálisok ismét védelmükbe veszik Von der Leyent, ahogy tették azt egy másik EP-képviselővel is, és Brüsszel célja minden tagállamot – köztük Magyarországot – saját befolyása alá vonni.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.
Nyitókép: ROMEO BOETZLE / AFP