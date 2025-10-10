Nem maradt több kérdés: Orbán már tudja, mi a végső célja Von der Leyennek

Orbán Viktor miniszterelnök a Facebookon bírálta Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnökének politikáját – emlékeztetett a Tanjug.

Ennek kapcsán a szerb hírügynökség kiemelte, hogy a magyar miniszterelnök szerint Von der Leyen „elnyomta az európai ipart zöld intézkedésekkel”, „katasztrofális kereskedelmi megállapodást kötött” az Egyesült Államokkal,

engedte a migrációt és finanszírozta az orosz–ukrán háborút.

Orbán azt is megjósolta, hogy a liberálisok ismét védelmükbe veszik Von der Leyent, ahogy tették azt egy másik EP-képviselővel is, és Brüsszel célja minden tagállamot – köztük Magyarországot – saját befolyása alá vonni.