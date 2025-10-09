Orbán egy pillanat alatt megfordítaná a történelem kerekét: Brüsszel száznyolcvan fokos fordulatot vehet

Földindulás történt Brüsszelben: a britek már tudják, mire számíthat mostantól az Európai Unió
Majdnem tűpontos volt a Daily Mail.
„Ha hárman leszünk, az már lázadás” – szögezte le a miniszterelnök.
Orbán Viktor kulcsfontosságú üzenetet fogalmazott meg a Facebook-oldalán.
„Európa fordul:
Nawrocki elnök nem járul hozzá a migrációs paktum végrehajtásához Lengyelországban.
Mi sem. Már ketten vagyunk. Ha hárman leszünk, az már lázadás” – szögezte le a miniszterelnök.
A Mandiner is beszámolt róla csütörtökön, hogy nyilvános levelet írt az Európai Bizottság elnökének a lengyel köztársasági elnök, Karol Nawrocki. A lengyel államfő levelében a 2027-re bevezetni kívánt migrációs paktum ellen szólalt fel. Nawrocki határozottan megkérte a Bizottság elnökét, hogy Lengyelországot hagyják ki az illegális migránsok uniós áttelepítési projektjéből.
Orbán Viktor utolsó mondatának is óriási jelentősége van, ugyanis köztudott, hogy Csehországban Andrej Babiš programja a brüsszeli központosítás elutasítására, a migrációs paktum megakadályozására és a háborús nyomásgyakorlás megszüntetésére épül.
