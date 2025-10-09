Ft
karol nawrocki Brüsszel Lengyelország Magyarország migrációs paktum migráció Andrej Babiš Csehország Orbán Viktor Európai Unió

Orbán egy pillanat alatt megfordítaná a történelem kerekét: Brüsszel száznyolcvan fokos fordulatot vehet

2025. október 09. 22:09

„Ha hárman leszünk, az már lázadás” – szögezte le a miniszterelnök.

2025. október 09. 22:09
null

Orbán Viktor kulcsfontosságú üzenetet fogalmazott meg a Facebook-oldalán.

„Európa fordul:

Nawrocki elnök nem járul hozzá a migrációs paktum végrehajtásához Lengyelországban.

Mi sem. Már ketten vagyunk. Ha hárman leszünk, az már lázadás” – szögezte le a miniszterelnök.

A Mandiner is beszámolt róla csütörtökön, hogy nyilvános levelet írt az Európai Bizottság elnökének a lengyel köztársasági elnök, Karol Nawrocki. A lengyel államfő levelében a 2027-re bevezetni kívánt migrációs paktum ellen szólalt fel. Nawrocki határozottan megkérte a Bizottság elnökét, hogy Lengyelországot hagyják ki az illegális migránsok uniós áttelepítési projektjéből.

Orbán Viktor utolsó mondatának is óriási jelentősége van, ugyanis köztudott, hogy Csehországban Andrej Babiš programja a brüsszeli központosítás elutasítására, a migrációs paktum megakadályozására és a háborús nyomásgyakorlás megszüntetésére épül.

Nyitókép: JOHN THYS / AFP

