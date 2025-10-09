Hidegzuhany Von der Leyennek: nyilvános levélben utasította el a migrációs paktumot a lengyel elnök (VIDEÓ)

A bevándorlás áldásai: késsel járkáló iskolások és összeomló közbiztonság Angliában
A migránsok támadó szándékkal, az őslakosok önvédelemből fegyverkeznek.
Karol Nawrocki kijelentette, hogy Lengyelország nem kíván részt venni az illegális migránsok 2027-től tervezett uniós áttelepítési programjában.
Nyilvános levelet írt az Európai Bizottság elnökének a lengyel köztársasági elnök, Karol Nawrocki. A lengyel államfő levelében a 2027-re bevezetni kívánt migrációs paktum ellen szólalt fel. Nawrocki levelében határozottan megkérte a Bizottság elnöként, hogy Lengyelországot hagyják ki az illegális migránsok uniós áttelepítési projektjéből.
„A lengyelek elsöprő többsége, politikai szimpátiáitól függetlenül, ellenzi a migránsok Lengyelországba történő kényszerű áttelepítését” – hangsúlyozta.
Mindenekelőtt Lengyelország, mindenekelőtt a lengyelek”
– tette hozzá az elnök.
Úgy tűnik, ismét új erőre kap a magyar-lengyel barátság. Mit hozhat magával Orbán Viktor és Karol Nawrocki találkozója? Milyen sors vár a V4-ekre? Többek között erről kérdeztük Rosonczy-Kovács Mihály Lengyelország- és Olaszország-szakértőt.