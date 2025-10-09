Ft
Karol Nawrocki migrációs paktum uniós elnök államfő Európai Bizottság

Hidegzuhany Von der Leyennek: nyilvános levélben utasította el a migrációs paktumot a lengyel elnök (VIDEÓ)

2025. október 09. 18:18

Karol Nawrocki kijelentette, hogy Lengyelország nem kíván részt venni az illegális migránsok 2027-től tervezett uniós áttelepítési programjában.

2025. október 09. 18:18
null

Nyilvános levelet írt az Európai Bizottság elnökének a lengyel köztársasági elnök, Karol Nawrocki. A lengyel államfő levelében a 2027-re bevezetni kívánt migrációs paktum ellen szólalt fel. Nawrocki levelében határozottan megkérte a Bizottság elnöként, hogy Lengyelországot hagyják ki az illegális migránsok uniós áttelepítési projektjéből.

„A lengyelek elsöprő többsége, politikai szimpátiáitól függetlenül, ellenzi a migránsok Lengyelországba történő kényszerű áttelepítését” – hangsúlyozta.

Mindenekelőtt Lengyelország, mindenekelőtt a lengyelek”

– tette hozzá az elnök.

Nyitókép: Leonardo MUNOZ / AFP

***

vamonos
2025. október 09. 20:14
Vajon hogy képzelték az áttelepítést? Összefogdossák, vagonokba rakják és akaratuk ellenére szétszórják őket különböző országokban? Ez nem fogja csípni a jogvédők szemét? Ez miben fog különbözni a kitoloncolástól, ami ellen mindig megvédik őket?
Válasz erre
0
0
martens
2025. október 09. 20:10
Teljesen jó srác ez a Nawrocki.
Válasz erre
1
0
Szerintem
•••
2025. október 09. 20:00 Szerkesztve
A német állam, de gyanítom az EU közpénzéből is, még mindig pénzelik az Afrikából illegálisan áthordó embercsempész hajókat. Ha ennyire kellenek nekik, hát tartsák is meg őket maguknak.
Válasz erre
0
0
csapláros
2025. október 09. 19:52
Telepítse Ursula Zselével UKRAJNÁBA az illegális migriket. Jók lesznek aknát felszedőknek és kilőtt harckocsikat, roncsokat begyűjtőknek.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!