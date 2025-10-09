Hidegzuhany Von der Leyennek: nyilvános levélben utasította el a migrációs paktumot a lengyel elnök (VIDEÓ)

Nyilvános levelet írt az Európai Bizottság elnökének a lengyel köztársasági elnök, Karol Nawrocki. A lengyel államfő levelében a 2027-re bevezetni kívánt migrációs paktum ellen szólalt fel. Nawrocki levelében határozottan megkérte a Bizottság elnöként, hogy Lengyelországot hagyják ki az illegális migránsok uniós áttelepítési projektjéből.