Új szelek fújnak Lengyelországból – Karol Nawrocki személyében erős szövetségest kapott Orbán Viktor

Hoppá: kiderült, hová vezet az új lengyel elnök első hivatalos útja
Karol Nawrocki lengyel elnök első hivatalos külföldi útja szeptember 3-án lesz.
Bár több ellenzéki politikus is próbál éket verni a magyarok és a lengyelek közé, a két nép szövetsége úgy tűnik, ismét új erőre kap. Mit hozhat magával Orbán Viktor és Karol Nawrocki találkozója? Milyen sors vár a V4-ekre? Többek között erről kérdeztük Rosonczy-Kovács Mihály Lengyelország- és Olaszország-szakértőt.
A balliberális sajtóban akadtak olyan hangok azt követően, hogy a nemrég hivatalába lépett lengyel elnök, Karol Nawrocki látogatást tett a Fehér Házban Donald Trumpnál hogy a jövőben az amerikai vezető őt kívánja „faltörő kosként” használni a térségben, és Orbán Viktor magyar miniszterelnök a második sorba kényszerül.
Ezekre a felvetésekre Rosonczy-Kovács Mihály Lengyelország- és Olaszország-szakértő úgy reagált a Mandiner megkeresésére, hogy korábban a baloldali média az olasz miniszterelnökkel, Giorgia Melonival kapcsolatban is igyekezett úgy beállítani, mintha versengeniük kéne Trump „kegyeiért”, azért, hogy ki legyen a legfontosabb európai kapcsolata.
Minél több szövetségese van az amerikai elnöknek Európában, az nemcsak őt erősíti, hanem a szóban forgó politikusokat is. Nem gondolom, hogy Orbán Viktor tengerentúli kapcsolatai enyhülnének, mert egy új szuverenista vezető jelent meg Közép-Európában”
– magyarázta.
A Nézőpont Intézet külügyi igazgatója arra a gyakorlati szempontra is rámutatott, hogy kettő, illetve Melonival számolva három szuverenista közép-európai vezetőhöz könnyebben jönnek Európába amerikai konzervatív politikusok, közéleti gondolkodók, hiszen rövid idő alatt több releváns tárgyalást tudnak lefolytatni.
Azt gondolom, hogy Karol Nawrocki győzelmével és hivatalba lépésével erősödik a régió, és ezáltal Magyarország lehetőségei is tovább bővülnek”
– jelentette ki a szakértő.
Rosonczy-Kovács azt is elmondta, hogy a lengyel államfő láthatóan aktív külpolitizálásba kezdett azt követően, hogy augusztus 6-án elfoglalta Varsóban az elnöki palotát. Bő egy hónap alatt számos országban megfordult.
A külügyi igazgató arra is rámutatott, hogy a lengyel politikus Washingtonban különleges bánásmódban részesült:
Felidézte, hogy szabályosan megalázó helyzetbe került a lengyel kormányfő azzal, hogy az úgynevezett Tettrekészek és Donald Trump közötti megbeszélésen nem ő képviselte az országát, hanem Nawrocki, jóllehet előző nap a kormányszóvivő erősítette meg, hogy Tusk lesz jelen az online találkozón.
Tuskot végül abból a részből kikapcsoltak, amelyet Trumppal folytattak, és a helyét Nawrocki vette át.”
De az is emlékezetes, hogy a lengyel elnöki látogatáskor Donald Trump a sajtótájékoztatón is kiemelte, hogy jó döntés volt Karol Nawrockit támogatniuk a lengyel elnökválasztási versenyben, pedig – mondta Trump – ez nem szokványos egy hivatalban lévő amerikai elnöktől.
A szakértő arra az értesülésre is reagált, hogy rövidesen megvalósulhat Orbán Viktor és Karol Nawrocki között is egy találkozó. Rosonczy-Kovács Mihály szerint akármikor is kerül rá sor, a legfontosabb, hogy a lengyel elnökválasztással új taggal bővült az erős, szuverenista vezetők listája Európában.
Orbán Viktor és Giorgia Meloni kemény harcostársat kapott Nawrocki személyében.
„Mint ismert, Meloni az olasz koalíciós kormányzási kényszer miatt is óvatosabb politizálást folytat a szuverenista, konzervatív értékek képviseletében, Karol Nawrocki jóval határozottabb. Sok szempontból hasonlóan lép fel, mint Orbán Viktor. S a két vezető politikust számos hasonlóság köti össze, kezdve azzal, hogy külpolitikájukat a nemzeti érdekekből vezetik le, vagy azzal, hogy mindketten asszertíven, hazájuk érdekeit szem előtt tartva lépnek fel Ukrajnával kapcsolatban” – hangsúlyozta.
A Nézőpont Intézet külügyi igazgatója arra is rámutatott ennél a pontnál, hogy Nawrocki győzelmében az is közrejátszott: a lengyelek önkritikát gyakoroltak Ukrajna feltétel nélküli segítésével kapcsolatban, ami az államelnök kampányában visszhangra talált, és azóta is visszaköszön a magatartásában.
A V4 jövője múlhat rajta.
„De a jelenlegi geopolitikai helyzetben az is lényeges, hogy mind Orbán, mind Nawrocki kizárják, hogy katonákat küldjenek Ukrajnába. A lengyel elnök a helsinki látogatása során ezt nemcsak elismételte, hanem azt is hangsúlyozta, hogy más országok részéről sincs egyértelmű akarat erre” – idézte fel.
Arra is utalt, hogy a lengyelek fél szemmel Nyugatra is figyelnek, többek között a németek által megkezdett fegyverkezés lehetséges következményeire is. Ez pedig még inkább indokolja a közép-európai együttműködést. Felidézte, hogy a német fegyverkezés kérdéskörének fontosságára Orbán Viktor magyar miniszterelnök is finoman utalt a nyári MCC Feszten tartott beszélgetésen.
A szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy Nawrocki napirendre vette Németország jóvátételi kötelezettségét Lengyelországgal szemben a második világháborúban okozott károkért. Javaslata szerint a jóvátételt azzal kellene megkezdeni, hogy a kifizetést célzottan a lengyel hadsereg fejlesztésére allokálják. Ezzel – mondja Nawrocki – Németország saját magát is segíti, hiszen a NATO keleti szárnyát erősíti. „Látható tehát, hogy Nawrockival visszatért az a lengyel hang, amely nem a német gazdasági érdekszféra kiszolgálását képviseli, hanem tisztességes versenyben hosszú távon akár Németország megelőzését is vizionálja.”
Rosonczy-Kovács Mihály a beszélgetés során felidézte a magyar miniszterelnök kötcsei pikniken elhangzott beszédét is, amelyben Orbán Viktor beszélt a V4-ek újraindításáról, és világos alternatívát fogalmazott meg az ideológia vezérelt, a közép-európai nemzetek érdekeivel szembe menő uniós centralizációval szemben. Nem véletlen, hogy ezt megelőzően a karpacz-i Economic Forumon Jacek Saryusz-Wolski, az Európai Parlament korábbi alelnöke, Nawrocki tanácsadója egy Bóka Jánossal közös panelben kimondta: Lengyelország legfontosabb szövetségese Magyarország ebben az ügyben.
„Másnap Orbán Viktor bejelentette közösségi oldalán, hogy Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter jó hírekkel tért haza Lengyelországból” – húzta alá, hozzátéve, hogy mindez a magyar–lengyel barátság erősödését is jól mutatja” – hangsúlyozta a külügyi igazgató.
A miniszterelnök szerint két út előtt áll Magyarország.
Arra a kérdésünkre, hogy Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter „beszólásai” mennyire verhetnek éket az újjáépülő magyar–lengyel kapcsolatokba, a szakértő azt válaszolta: Sikorski megnyilvánulásai nemcsak magyar politikusokat illetnek a diplomáciában szokatlan hangvétellel. „Ugyanezt teszi a saját államfőjével is. Így ebben is hasonlóság mutatkozik Orbán Viktor és Karol Nawrocki között: mindkettőjüket erős kritikával illeti a lengyel külügyminiszter.”
Itt is megmutatkozik tehát, hogy erős feszültség van a kormány és az elnöki palota között. „A következő időszakban tehát kétszólamú lengyel külpolitizálásra lehet számítani. Magyarországnak és a közép-európai együttműködés elkötelezettjeinek érdemes a varsói elnöki palota hangjára koncentrálni. Látható, hogy az Egyesült Államok most az elnök hangjának akar súlyt adni, és az átalakuló világrendben ez kulcsfontosságú” – magyarázta a Lengyelország-szakértő.
Rosonczy-Kovács Mihállyal végül a közelgő cseh választás kimenetelére is kitértünk. Elhangzott, hogy nem is annyira Andrej Babiš és az ANO első helye a kérdéses, hanem az, hogy a potenciális koalíciós partnerek és külső támogatók miként szerepelnek, illetve milyen arányban jutnak be a parlamentbe.
Bármilyen formában is jut az ANO hatalomra, Csehországban is a V4-együttműködésre nyitottabb politizálásra lehet számítani.
Azonban meg kell várni a kormányalakítási folyamatot, mert – mint például Ausztriában vagy Szlovéniában is láthattuk – hatalmas erők mozdultak meg annak érdekében, hogy a legnagyobb támogatással bíró, szuverenista jelöltet úgy lehetetlenítsék el, hogy mindenkit ’egy akolba terelve’ távol tartanak a hatalomtól a ’demokrácia jegyében’.”
„A jelenlegi állás szerint azonban jó esély van arra, hogy Babiš pártja, az ANO úgy tud majd koalíciót alakítani, hogy abban megjelenjen egy a jelenleginél mindenképpen erősebb közép-európai hang” – vázolt fel egy pozitív forgatókönyvet a Nézőpont Intézet külügyi igazgatója.
Nyitóképünkön Karol Nawrocki, lengyel államelnök. Dotó: Wojtek RADWANSKI
Szorosabb visegrádi együttműködés következhet.
Karol Nawrocki nem tűri, hogy igazságtalan versenyre kényszerítsék a hazáját.