Új szelek fújnak Lengyelországból – Karol Nawrocki személyében erős szövetségest kapott Orbán Viktor

A balliberális sajtóban akadtak olyan hangok azt követően, hogy a nemrég hivatalába lépett lengyel elnök, Karol Nawrocki látogatást tett a Fehér Házban Donald Trumpnál hogy a jövőben az amerikai vezető őt kívánja „faltörő kosként” használni a térségben, és Orbán Viktor magyar miniszterelnök a második sorba kényszerül.

Karol Nawrocki személyében erős szövetségest kapott Orbán Viktor és Giorgia Meloni – jelentette ki Rosonczy-Kovács Mihály Lengyelországg- és Olaszország-szakértő. Fotó: Karol Nawrocki Facebook-oldala

Ezekre a felvetésekre Rosonczy-Kovács Mihály Lengyelország- és Olaszország-szakértő úgy reagált a Mandiner megkeresésére, hogy korábban a baloldali média az olasz miniszterelnökkel, Giorgia Melonival kapcsolatban is igyekezett úgy beállítani, mintha versengeniük kéne Trump „kegyeiért”, azért, hogy ki legyen a legfontosabb európai kapcsolata.

Minél több szövetségese van az amerikai elnöknek Európában, az nemcsak őt erősíti, hanem a szóban forgó politikusokat is. Nem gondolom, hogy Orbán Viktor tengerentúli kapcsolatai enyhülnének, mert egy új szuverenista vezető jelent meg Közép-Európában”

– magyarázta.