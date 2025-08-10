Hoppá: kiderült, hová vezet az új lengyel elnök első hivatalos útja

A találkozó középpontjában a kétoldalú kapcsolatok, a biztonsági együttműködés és a NATO szerepe áll majd. Pawel Szefernaker, az elnöki kabinet vezetője szerint a meghívás közvetlenül Nawrocki hivatalba lépése után érkezett, jelezve az amerikai–lengyel stratégiai partnerség fontosságát.

A kampányban kiemelt szerepet kapott az Egyesült Államokkal való együttműködés mind Trump személye, mind a lengyel diaszpóra, mind pedig a NATO-szerepvállalás szempontjából.