Hoppá: kiderült, hová vezet az új lengyel elnök első hivatalos útja

Mateusz Morawiecki szerint
amerikaiak nélkül nehéz elképzelni a tartós békét”.
Míg Andrzej Duda úgy véli:
Nincs senki más, csak az Egyesült Államok, aki meg tudja állítani Putyint... ezért hiszem, hogy Donald Trump elszántságával véget vethet a háborúnak”.
Ferde szemmel nézik Amerikát
Bár a lengyelek 85 százaléka elismeri az USA katonai erejét, a pozitív globális szerepükről alkotott vélemény romlik:
a CBOS áprilisi felmérésében mindössze 20 százalék mondta, hogy az USA kedvező hatást gyakorol a világpolitikára; ez a legalacsonyabb arány 2006 óta.
Ugyanebben a kutatásban a lengyel–amerikai kapcsolatok „jó” minősítést csupán 31 százalék adta, ami történelmi mélypont. (Bár arról nem szól a cikk, hogy ezt a Trump-adminisztrációtól teljesen elzárkózó lengyel kormány számlájára írják-e, vagy sem.)
A tengerentúlról másképp látják
Az amerikai kormányzat több tagja ugyanakkor méltatta Lengyelország NATO-elkötelezettségét és migrációs politikáját.
Pete Hegseth védelmi miniszter februárban
mintaszerű NATO-szövetségesnek” nevezte Varsót.
Marco Rubio külügyminiszter pedig kijelentette:
Lengyelország és az Egyesült Államok együtt épít biztonságosabb és virágzóbb jövőt (...). Közös jövőnk soha nem festett még ilyen fényesen.”
***
Fotó: Wojtek RADWANSKI / AFP