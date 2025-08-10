Ft
08. 10.
vasárnap
08. 10.
vasárnap
karol nawrocki Lengyelország Donald Trump Donald Tusk Egyesült Államok

Hoppá: kiderült, hová vezet az új lengyel elnök első hivatalos útja

2025. augusztus 10. 19:29

Karol Nawrocki lengyel elnök első hivatalos külföldi útja szeptember 3-án lesz.

2025. augusztus 10. 19:29
null

Karol Nawrocki lengyel elnök első hivatalos külföldi útja szeptember 3-án Washingtonba vezet, miután Donald Trump amerikai elnök beiktatása napján levélben hívta meg egy munkamegbeszélésre – írja az Euronews.

A találkozó középpontjában a kétoldalú kapcsolatok, a biztonsági együttműködés és a NATO szerepe áll majd. Pawel Szefernaker, az elnöki kabinet vezetője szerint a meghívás közvetlenül Nawrocki hivatalba lépése után érkezett, jelezve az amerikai–lengyel stratégiai partnerség fontosságát.

A kampányban kiemelt szerepet kapott az Egyesült Államokkal való együttműködés mind Trump személye, mind a lengyel diaszpóra, mind pedig a NATO-szerepvállalás szempontjából.

A lengyel politikai jobboldalon sokan üdvözlik Trump politikáját, még az ukrán vezetéssel való feszültségek ellenére is.

Míg Andrzej Duda úgy véli:

Nincs senki más, csak az Egyesült Államok, aki meg tudja állítani Putyint... ezért hiszem, hogy Donald Trump elszántságával véget vethet a háborúnak”.

Ferde szemmel nézik Amerikát

Bár a lengyelek 85 százaléka elismeri az USA katonai erejét, a pozitív globális szerepükről alkotott vélemény romlik:

a CBOS áprilisi felmérésében mindössze 20 százalék mondta, hogy az USA kedvező hatást gyakorol a világpolitikára; ez a legalacsonyabb arány 2006 óta.

Ugyanebben a kutatásban a lengyel–amerikai kapcsolatok „jó” minősítést csupán 31 százalék adta, ami történelmi mélypont. (Bár arról nem szól a cikk, hogy ezt a Trump-adminisztrációtól teljesen elzárkózó lengyel kormány számlájára írják-e, vagy sem.)

A tengerentúlról másképp látják

Az amerikai kormányzat több tagja ugyanakkor méltatta Lengyelország NATO-elkötelezettségét és migrációs politikáját.

Pete Hegseth védelmi miniszter februárban

mintaszerű NATO-szövetségesnek” nevezte Varsót.

Marco Rubio külügyminiszter pedig kijelentette:

Lengyelország és az Egyesült Államok együtt épít biztonságosabb és virágzóbb jövőt (...). Közös jövőnk soha nem festett még ilyen fényesen.”

***

Fotó: Wojtek RADWANSKI / AFP

Összesen 10 komment

akkkkorki
2025. augusztus 10. 20:55
Nawrocki tudja a jó irányt, de kell, hogy Trump megerősítse ebben és biztosítsa, hogy az oroszokkal fel kell venni a kapcsolatot!
Válasz erre
0
0
titi77
2025. augusztus 10. 20:13
gondolom a cbos a lengyel pulai-méter. fasza.a lengyel elnököt meghívja az EB elnökét meg két golf meccs között porig alázza! gondolom a tusk is szívja a fogát de legyen az ő baja
Válasz erre
1
0
megtorlas26
2025. augusztus 10. 19:52
Orbant nem hivta meg Nawrockit meghivta Trump, pedig akkor meg nem is volt elnok A keplet vilagos: moszkovitakkal nem mutatkozik Errol en nem tehetek
Válasz erre
0
14
nyugalom
2025. augusztus 10. 19:41
Helyes!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!