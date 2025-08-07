Mintha a fogukat húznák – látványosan nem örültek az új elnöknek Lengyelországban (VIDEÓ)

Újra van remény a lengyel-magyar barátságra: alig iktatták be, máris meghívták Budapestre az új lengyel elnököt
Karol Nawrocki beiktatási beszédében az elnök a lengyelországi jogállamiság visszaállításának szükségességéről is beszélt.
Sokatmondó arckifejezések.
Mint arról beszámoltunk, szerdán letette hivatali esküjét az új lengyel államfő, Karol Nawrocki a varsói parlamenti alsó- és felsőházának együttes ülésén. A június 1-én ellenzéki jelöltként megválasztott Nawrocki eskütételén jelen voltak a kormány tagjai, valamint Andrzej Duda leköszönő államfő.
Érdemes vetni egy pillantást az alábbi felvételen az eddigi globalista vezetés ábrázatára, milyen látványosan nem örültek az új elnöknek.
Ezt is ajánljuk a témában
Karol Nawrocki beiktatási beszédében az elnök a lengyelországi jogállamiság visszaállításának szükségességéről is beszélt.
Rendkívül feszült hangulatban lépett hivatalába a megválasztott jobboldali lengyel elnök, de vajon mik lesznek Karol Nawrocki első intézkedései? A Mandiner szakértőket kérdezett.
Ezt is ajánljuk a témában
Rendkívül feszült hangulatban lép hivatalába ma a megválasztott jobboldali lengyel elnök. Mik lesznek Karol Nawrocki első intézkedései? Hogyan tud majd együtt élni a jogállamiságot lebontó Tusk-kormányzattal? Mi lesz a V4-ekre? Szakértőket kérdeztünk.
Fotó: NurPhoto via AFP