Mintha a fogukat húznák – látványosan nem örültek az új elnöknek Lengyelországban (VIDEÓ)

Mint arról beszámoltunk, szerdán letette hivatali esküjét az új lengyel államfő, Karol Nawrocki a varsói parlamenti alsó- és felsőházának együttes ülésén. A június 1-én ellenzéki jelöltként megválasztott Nawrocki eskütételén jelen voltak a kormány tagjai, valamint Andrzej Duda leköszönő államfő.

Érdemes vetni egy pillantást az alábbi felvételen az eddigi globalista vezetés ábrázatára, milyen látványosan nem örültek az új elnöknek.