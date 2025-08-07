Ft
karol nawrocki Lengyelország beiktatás

Mintha a fogukat húznák – látványosan nem örültek az új elnöknek Lengyelországban (VIDEÓ)

2025. augusztus 07. 06:49

Sokatmondó arckifejezések.

2025. augusztus 07. 06:49
null

Mint arról beszámoltunk, szerdán letette hivatali esküjét az új lengyel államfő, Karol Nawrocki a varsói parlamenti alsó- és felsőházának együttes ülésén. A június 1-én ellenzéki jelöltként megválasztott Nawrocki eskütételén jelen voltak a kormány tagjai, valamint Andrzej Duda leköszönő államfő.

Érdemes vetni egy pillantást az alábbi felvételen az eddigi globalista vezetés ábrázatára, milyen látványosan nem örültek az új elnöknek.

Ezt is ajánljuk a témában

Rendkívül feszült hangulatban lépett hivatalába a megválasztott jobboldali lengyel elnök, de vajon mik lesznek Karol Nawrocki első intézkedései? A Mandiner szakértőket kérdezett.

Ezt is ajánljuk a témában

Duda megy, Nawrocki jön – milyen jövő vár Lengyelországra?

Rendkívül feszült hangulatban lép hivatalába ma a megválasztott jobboldali lengyel elnök. Mik lesznek Karol Nawrocki első intézkedései? Hogyan tud majd együtt élni a jogállamiságot lebontó Tusk-kormányzattal? Mi lesz a V4-ekre? Szakértőket kérdeztünk.

Fotó: NurPhoto via AFP

sternerregnix
2025. augusztus 07. 08:05
Nem is tapsolta meg ez a tuskó? Most komolyan?
h040183
2025. augusztus 07. 08:02
Mi van fiúk, savanyú a szőlő? 😂😂😂
billysparks
2025. augusztus 07. 08:02
Ez legyen a lengyelek problémája.
Tapeino
2025. augusztus 07. 07:54
Tusk egy igazi náci mint apja volt valamikor...
