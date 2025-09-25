Friss hír a Financial Timesban: Magyarország szerepe kulcsfontosságú lehet

Már remegnek Brüsszelben: Legnagyobb győzelme küszöbén áll Orbán Viktor szoros szövetségese
Mutatjuk a cseh belpolitika elmúlt 15 évét.
Siker esetén Andrej Babis Orbán Viktor magyar kormányfőhöz hasonlóan Brüsszel ellenpólusaként pozicionálná magát, szorosabb visegrádi együttműködést sürgetve.
Andrej Babis az ANO párt élén visszatérésre készül az októberi választásokon, erősen EU-szkeptikus és bevándorlásellenes programmal – írja a Financial Times nyomtatott kiadása.
A szerző úgy véli,
siker esetén Babis Orbán Viktor magyar kormányfőhöz hasonlóan Brüsszel ellenpólusaként pozicionálná magát, szorosabb visegrádi együttműködést sürgetve.
A cikk kiemeli: Magyarország fontos szövetségesként jelenik meg Babis számára egy potenciális új közép-európai blokkban, szerepe kulcsfontosságú lehet egy megerősödő visegrádi együttműködésben.
Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.