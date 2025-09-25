Friss hír a Financial Timesban: Magyarország szerepe kulcsfontosságú lehet

Ezért kellett valójában távoznia Kármán Andrásnak a minisztériumból

Egy nemrég megjelent interjúban még arról beszélt, hogy voltak a tárcánál olyan döntések, amelyekkel nem értett egyet. Kármán András valójában a bankadó miatt veszhetett össze akkori felettesével. A szektorális különadók eltörlése azóta is foglalkoztathatja az immár nyíltan a Tisza Párthoz csapódó közgazdászt.