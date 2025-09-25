Ft
Ft
22°C
15°C
Ft
Ft
22°C
15°C
09. 25.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 25.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
Financial Times Magyarország Andrej Babis Orbán Viktor eu

Friss hír a Financial Timesban: Magyarország szerepe kulcsfontosságú lehet

2025. szeptember 25. 11:47

Siker esetén Andrej Babis Orbán Viktor magyar kormányfőhöz hasonlóan Brüsszel ellenpólusaként pozicionálná magát, szorosabb visegrádi együttműködést sürgetve.

2025. szeptember 25. 11:47
null

Andrej Babis az ANO párt élén visszatérésre készül az októberi választásokon, erősen EU-szkeptikus és bevándorlásellenes programmal – írja a Financial Times nyomtatott kiadása.

A szerző úgy véli,

siker esetén Babis Orbán Viktor magyar kormányfőhöz hasonlóan Brüsszel ellenpólusaként pozicionálná magát, szorosabb visegrádi együttműködést sürgetve.

A cikk kiemeli: Magyarország fontos szövetségesként jelenik meg Babis számára egy potenciális új közép-európai blokkban, szerepe kulcsfontosságú lehet egy megerősödő visegrádi együttműködésben.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Dixtroy
2025. szeptember 25. 14:05
"szorosabb visegrádi együttműködést sürgetve" Pillanatnyilag tusk meg fiala miatt semmiféle együttműködés nincsen. A szorosabb semmi, még mindig semmi.
Válasz erre
0
3
vamonos-4
2025. szeptember 25. 12:53
A cseh GDP a magyarnak az 1,6xosa Legyen vilagos, ki lesz a fasz es ki a szopo
Válasz erre
0
9
scorpicores
2025. szeptember 25. 12:15
Igen, nagyon várjuk, h elkussoljon onnan is a ballibbant-zöld-kalózpárti kormány a picsába!!
Válasz erre
6
0
Gubbio
•••
2025. szeptember 25. 12:13 Szerkesztve
A Kalózkirályságból szeretnek minket kívülről elemezgetni. Majd ők onnan megmondják a tutit - másoknak -, miközben saját házuk tája egy társadalmi katasztrófa. Ők csak a NATO-ban érzik jól magukat - azt is disznóságaik uszító takarószervezeteként használják.
Válasz erre
6
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!