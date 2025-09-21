Ft
Petr Fiala Andrej Babis ANO euroszkeptikus

Már remegnek Brüsszelben: Legnagyobb győzelme küszöbén áll Orbán Viktor szoros szövetségese

2025. szeptember 21. 15:14

Két hét múlva kiderül, ki irányítja Csehországot: a felmérések szerint Andrej Babis ANO pártja toronymagasan vezet Petr Fiala kormánykoalíciója előtt. A választás tétje nemcsak belpolitikai, hanem európai szinten is óriási, hiszen Babis Orbán Viktor egyik legfontosabb szövetségese.

2025. szeptember 21. 15:14
Kovács András
Kovács András

Két hét múlva már ismerni fogjuk a csehországi parlamenti választás eredményét, így addig csak az esélylatolgatás marad nekünk. A voksolás sorsdöntő abból a szempontból, hogy az Orbán Viktorral szövetséges Patrióták nyernek-e, vagy pedig marad a mostani liberális kormány. 

ORBÁN Viktor; BABIS, Andrej
Nagy kérdés, hogy Orbán Viktor szövetségese tud-e majd kormányt alakítani
Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Amit tudunk, a legfrissebb közvélemény-kutatás szerint a cseh milliárdos és volt miniszterelnök 

Andrej Babis ANO pártja növelte előnyét a főbb kormánypártokkal szemben az október 3-4-i parlamenti választások előtt.

A Petr Fiala miniszterelnök vezette jobboldali SPOLU (Együtt) koalíció több mint 10 százalékponttal van lemaradva a fő ellenzéki ANO párttól. A SPOLU 20,2 százalékos támogatottságnak örvend szemben Babis ANO pártjának 31,3 százalékával, derül ki a STEM ügynökség által a CNN Prima News számára készített közvélemény-kutatásból. 

A közvélemény-kutatások szerint akár hét párt is mandátumot szerezhet a parlament alsóházában, nagy valószínűséggel egyiküknek sem lesz többsége. Ha az ANO megnyeri a választásokat, várhatóan koalíciós tárgyalásokat fog kezdeményezni a kisebb pártok támogatásának megszerzése érdekében, hogy kormányt tudjon alakítani. Babis, aki Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor és a francia euroszkeptikus jobboldalnak az Európai Parlamentben működő Patrióták Európáért szövetségese, várhatóan a szintén Brüsszel-kritikus SPD-vel és a Stacilo!-val kezdhet tárgyalásokat, illetve az Autósok Pártjával.

Ezt is ajánljuk a témában

2010 a fordulat éve

Az esélylatolgatás mellett a külpolitika iránt érdeklődök számára a választás előtt érdemes felidézni, hogyan is jutott el a cseh belpolitika a mostani állapotába. A múltban egészen 2010-ig megyünk vissza, mert Magyarországhoz hasonlóan Csehországban is akkor tartottak parlamenti választást. Mind itthon, mind Csehországban 2010 egyfajta mérföldkő lett, ezért is érdemes a mai történések jobb megértéséhez odáig visszanyúlni. 

A 2010-es parlamenti választásokon a hagyományos nagy pártok, a Cseh Szociáldemokrata Párt (CSSD) és a Polgári Demokrata Párt (ODS) még erősek maradtak, de jól látszott a gyengülésük. A szociáldemokraták ugyan a legtöbb mandátumot szerezték (22 százalék), de nem tudtak kormányt alakítani. Új pártok törtek be a politikába: a TOP 09 és a Veci verejné (Közügyek, VV), amelyek a politikai elit elleni tiltakozásból táplálkoztak. A választás után jobbközép koalíció alakult ODS, TOP 09 és VV részvételével.

Alább láthatják a 2010-es parlamenti választás végeredményét:

PártSzavazatarányMandátum
CSSD (Cseh Szociáldemokrata Párt)22,1 százalék56
ODS (Polgári Demokrata Párt)20,2 százalék53
TOP 0916,7 százalék41
KSCM (Kommunisták)11,3 százalék26
VV (Veci verejné)10,9 százalék24
Egyéb0
Összesen100 százalék200
Andrej Babis 2011 óta központi szereplője a cseh belpolitikának

Babis berobbant a politikába, majd Orbán Viktor szövetségese lett

2011-ben Andrej Babis megalapította az ANO 2011 mozgalmat („Igen”). Az ANO eredetileg korrupcióellenes, technokrata mozgalomként mutatta be magát, de hamar Babis személyes pártjává vált. 2013-ban Petr Necas (ODS) kormányfő kénytelen volt lemondani korrupciós botrány miatt, és előrehozott választásokat tartottak.

Alább láthatják a 2013-as előrehozott parlamenti választás eredményét: 

PártSzavazatarányMandátum
CSSD20,5 százalék50
ANO 201118,7 százalék47
KSCM14,9 százalék33
TOP 0912 százalék26
ODS7,7 százalék16
Úsvit (Direkt Demokrácia Párt)6,9 százalék14
KDU-CSL (kereszténydemokraták)6,8 százalék14
Egyéb0
Összesen100 százalék200

2013-as választásokon a legfőbb átrendeződést az ANO felemelkedése hozta a semmiből, míg az ODS 20 százalék feletti támogatottságról 7,7 százalékra süllyedt. A választások után Bohuslav Sobotka (CSSD) vezette a kormányt az ANO-val és a kereszténydemokratákkal. 

A 2017-es választás fordulópont volt: az ANO elsöprő győzelmet aratott, 29,6 százalékkal az első helyen végzett.

Alább láthatják a 2017-es parlamenti választás végeredményét:

PártSzavazatarányMandátum
ANO 201129,6 százalék78
ODS11,3 százalék25
Kalózpárt (Pirates)10,8 százalék22
SPD (Tomio Okamura)10,6 százalék22
KSCM7,8 százalék15
CSSD7,3 százalék15
KDU-CSL5,8 százalék10
TOP 095,3 százalék7
STAN (Polgármesterek és Függetlenek)5,2 százalék6
Egyéb0
Összesen100 százalék200

A választás után hosszú koalíciós tárgyalások zajlottak. Végül Babis kormánya kisebbségi kabinetként működött, amelyet külső támogatással a kommunisták segítettek életben tartani. Ez történelmi jelentőségű volt, mert a kommunisták először játszottak kormánytámogató szerepet 1989 óta.

Babis nyert, de vesztett

A 2021-es parlamenti választások újabb fordulatot hoztak. Az ANO 27,1 százalékos eredménnyel bár a legtöbb mandátumot szerezte, de nem tudott kormányt alakítani. 

Alább láthatják a 2021-es parlamenti választás végeredményét:

Párt / KoalícióSzavazatarányMandátum
SPOLU (ODS + KDU-CSL + TOP 09)27,8 százalék71
ANO 201127,1 százalék72
Pirates+STAN15,6 százalék37 (ebből STAN: 33, Pirates: 4)
SPD9,6 százalék20
CSSD4,7 százalék0
KSCM3,6 százalék0
Egyéb0
Összesen100 százalék200

A választás legfontosabb következménye az lett, hogy a hagyományos baloldali pártok, a szocdemek és a kommunisták nem jutottak be a parlamentbe. Ez a cseh pártrendszer történetének egyik legnagyobb törésvonala volt. Kormányt végül a SPOLU és a Pirates+STAN alakított Petr Fiala (ODS) vezetésével.

A 2023-ban zajlott elnökválasztáson Petr Pavel, egy nyugalmazott NATO-tábornok és független jelölt legyőzte Andrej Babišt. Ez a győzelem a cseh külpolitikai orientációban is jelezte a stabil pro-EU és pro-NATO irány megerősödését.

A Fiala-kormány küzdelmes évei (infláció, energiaválság, ukrajnai háború következményei) alatt az ANO fokozatosan visszaerősödött az ellenzékben. A 2024-es regionális és szenátusi választásokon az ANO sikert aratott. 

Ezt is ajánljuk a témában

Ezek voltak a legfőbb tendenciák

A mögöttünk hagyott 15 évben az alábbi legfőbb tendenciák érvényesültek a csehországi belpolitikában: 

  • A hagyományos baloldal hanyatlása – CSSD és KSCM kiesése 2021-ben mérföldkő lett, 
  • Brüsszel-kritikus, bevándorlásellenes pártok előretörése – az ANO Babis vezetésével domináns lett, 
  • Politikai fragmentáció – új pártok (Kalózok, SPD) tartós szereplővé váltak, 
  • Koalíciós logika átalakulása – a túléléshez pártszövetségek szükségesek (SPOLU, Pirates+STAN).

Azt, hogy a 2025-ös parlamenti választáson a fenti tendenciák erősödni fognak, vagy éppen új jelenségek jelennek meg a cseh belpolitikában, azt nem tudjuk megmondani, de a következő hetekben is részletesen beszámolunk a közép-európai szempontból sorsdöntő voksolásról. 

Nyitókép: PETER LAZAR/AFP

 

