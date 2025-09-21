Már remegnek Brüsszelben: Legnagyobb győzelme küszöbén áll Orbán Viktor szoros szövetségese

Vége a baloldalnak? Nem várt helyről érkezhet a segítség
Prágában a nulláról sikerült visszajönnie a baloldalnak. A magyar pártok is követik a sikerreceptet?
Két hét múlva kiderül, ki irányítja Csehországot: a felmérések szerint Andrej Babis ANO pártja toronymagasan vezet Petr Fiala kormánykoalíciója előtt. A választás tétje nemcsak belpolitikai, hanem európai szinten is óriási, hiszen Babis Orbán Viktor egyik legfontosabb szövetségese.
Két hét múlva már ismerni fogjuk a csehországi parlamenti választás eredményét, így addig csak az esélylatolgatás marad nekünk. A voksolás sorsdöntő abból a szempontból, hogy az Orbán Viktorral szövetséges Patrióták nyernek-e, vagy pedig marad a mostani liberális kormány.
Amit tudunk, a legfrissebb közvélemény-kutatás szerint a cseh milliárdos és volt miniszterelnök
Andrej Babis ANO pártja növelte előnyét a főbb kormánypártokkal szemben az október 3-4-i parlamenti választások előtt.
A Petr Fiala miniszterelnök vezette jobboldali SPOLU (Együtt) koalíció több mint 10 százalékponttal van lemaradva a fő ellenzéki ANO párttól. A SPOLU 20,2 százalékos támogatottságnak örvend szemben Babis ANO pártjának 31,3 százalékával, derül ki a STEM ügynökség által a CNN Prima News számára készített közvélemény-kutatásból.
A közvélemény-kutatások szerint akár hét párt is mandátumot szerezhet a parlament alsóházában, nagy valószínűséggel egyiküknek sem lesz többsége. Ha az ANO megnyeri a választásokat, várhatóan koalíciós tárgyalásokat fog kezdeményezni a kisebb pártok támogatásának megszerzése érdekében, hogy kormányt tudjon alakítani. Babis, aki Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor és a francia euroszkeptikus jobboldalnak az Európai Parlamentben működő Patrióták Európáért szövetségese, várhatóan a szintén Brüsszel-kritikus SPD-vel és a Stacilo!-val kezdhet tárgyalásokat, illetve az Autósok Pártjával.
Az esélylatolgatás mellett a külpolitika iránt érdeklődök számára a választás előtt érdemes felidézni, hogyan is jutott el a cseh belpolitika a mostani állapotába. A múltban egészen 2010-ig megyünk vissza, mert Magyarországhoz hasonlóan Csehországban is akkor tartottak parlamenti választást. Mind itthon, mind Csehországban 2010 egyfajta mérföldkő lett, ezért is érdemes a mai történések jobb megértéséhez odáig visszanyúlni.
A 2010-es parlamenti választásokon a hagyományos nagy pártok, a Cseh Szociáldemokrata Párt (CSSD) és a Polgári Demokrata Párt (ODS) még erősek maradtak, de jól látszott a gyengülésük. A szociáldemokraták ugyan a legtöbb mandátumot szerezték (22 százalék), de nem tudtak kormányt alakítani. Új pártok törtek be a politikába: a TOP 09 és a Veci verejné (Közügyek, VV), amelyek a politikai elit elleni tiltakozásból táplálkoztak. A választás után jobbközép koalíció alakult ODS, TOP 09 és VV részvételével.
Alább láthatják a 2010-es parlamenti választás végeredményét:
|Párt
|Szavazatarány
|Mandátum
|CSSD (Cseh Szociáldemokrata Párt)
|22,1 százalék
|56
|ODS (Polgári Demokrata Párt)
|20,2 százalék
|53
|TOP 09
|16,7 százalék
|41
|KSCM (Kommunisták)
|11,3 százalék
|26
|VV (Veci verejné)
|10,9 százalék
|24
|Egyéb
|–
|0
|Összesen
|100 százalék
|200
2011-ben Andrej Babis megalapította az ANO 2011 mozgalmat („Igen”). Az ANO eredetileg korrupcióellenes, technokrata mozgalomként mutatta be magát, de hamar Babis személyes pártjává vált. 2013-ban Petr Necas (ODS) kormányfő kénytelen volt lemondani korrupciós botrány miatt, és előrehozott választásokat tartottak.
Alább láthatják a 2013-as előrehozott parlamenti választás eredményét:
|Párt
|Szavazatarány
|Mandátum
|CSSD
|20,5 százalék
|50
|ANO 2011
|18,7 százalék
|47
|KSCM
|14,9 százalék
|33
|TOP 09
|12 százalék
|26
|ODS
|7,7 százalék
|16
|Úsvit (Direkt Demokrácia Párt)
|6,9 százalék
|14
|KDU-CSL (kereszténydemokraták)
|6,8 százalék
|14
|Egyéb
|–
|0
|Összesen
|100 százalék
|200
2013-as választásokon a legfőbb átrendeződést az ANO felemelkedése hozta a semmiből, míg az ODS 20 százalék feletti támogatottságról 7,7 százalékra süllyedt. A választások után Bohuslav Sobotka (CSSD) vezette a kormányt az ANO-val és a kereszténydemokratákkal.
A 2017-es választás fordulópont volt: az ANO elsöprő győzelmet aratott, 29,6 százalékkal az első helyen végzett.
Alább láthatják a 2017-es parlamenti választás végeredményét:
|Párt
|Szavazatarány
|Mandátum
|ANO 2011
|29,6 százalék
|78
|ODS
|11,3 százalék
|25
|Kalózpárt (Pirates)
|10,8 százalék
|22
|SPD (Tomio Okamura)
|10,6 százalék
|22
|KSCM
|7,8 százalék
|15
|CSSD
|7,3 százalék
|15
|KDU-CSL
|5,8 százalék
|10
|TOP 09
|5,3 százalék
|7
|STAN (Polgármesterek és Függetlenek)
|5,2 százalék
|6
|Egyéb
|–
|0
|Összesen
|100 százalék
|200
A választás után hosszú koalíciós tárgyalások zajlottak. Végül Babis kormánya kisebbségi kabinetként működött, amelyet külső támogatással a kommunisták segítettek életben tartani. Ez történelmi jelentőségű volt, mert a kommunisták először játszottak kormánytámogató szerepet 1989 óta.
A 2021-es parlamenti választások újabb fordulatot hoztak. Az ANO 27,1 százalékos eredménnyel bár a legtöbb mandátumot szerezte, de nem tudott kormányt alakítani.
Alább láthatják a 2021-es parlamenti választás végeredményét:
|Párt / Koalíció
|Szavazatarány
|Mandátum
|SPOLU (ODS + KDU-CSL + TOP 09)
|27,8 százalék
|71
|ANO 2011
|27,1 százalék
|72
|Pirates+STAN
|15,6 százalék
|37 (ebből STAN: 33, Pirates: 4)
|SPD
|9,6 százalék
|20
|CSSD
|4,7 százalék
|0
|KSCM
|3,6 százalék
|0
|Egyéb
|–
|0
|Összesen
|100 százalék
|200
A választás legfontosabb következménye az lett, hogy a hagyományos baloldali pártok, a szocdemek és a kommunisták nem jutottak be a parlamentbe. Ez a cseh pártrendszer történetének egyik legnagyobb törésvonala volt. Kormányt végül a SPOLU és a Pirates+STAN alakított Petr Fiala (ODS) vezetésével.
A 2023-ban zajlott elnökválasztáson Petr Pavel, egy nyugalmazott NATO-tábornok és független jelölt legyőzte Andrej Babišt. Ez a győzelem a cseh külpolitikai orientációban is jelezte a stabil pro-EU és pro-NATO irány megerősödését.
A Fiala-kormány küzdelmes évei (infláció, energiaválság, ukrajnai háború következményei) alatt az ANO fokozatosan visszaerősödött az ellenzékben. A 2024-es regionális és szenátusi választásokon az ANO sikert aratott.
A mögöttünk hagyott 15 évben az alábbi legfőbb tendenciák érvényesültek a csehországi belpolitikában:
Azt, hogy a 2025-ös parlamenti választáson a fenti tendenciák erősödni fognak, vagy éppen új jelenségek jelennek meg a cseh belpolitikában, azt nem tudjuk megmondani, de a következő hetekben is részletesen beszámolunk a közép-európai szempontból sorsdöntő voksolásról.
