Már remegnek Brüsszelben: Legnagyobb győzelme küszöbén áll Orbán Viktor szoros szövetségese

Két hét múlva már ismerni fogjuk a csehországi parlamenti választás eredményét, így addig csak az esélylatolgatás marad nekünk. A voksolás sorsdöntő abból a szempontból, hogy az Orbán Viktorral szövetséges Patrióták nyernek-e, vagy pedig marad a mostani liberális kormány.

Nagy kérdés, hogy Orbán Viktor szövetségese tud-e majd kormányt alakítani

Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Amit tudunk, a legfrissebb közvélemény-kutatás szerint a cseh milliárdos és volt miniszterelnök

Andrej Babis ANO pártja növelte előnyét a főbb kormánypártokkal szemben az október 3-4-i parlamenti választások előtt.

A Petr Fiala miniszterelnök vezette jobboldali SPOLU (Együtt) koalíció több mint 10 százalékponttal van lemaradva a fő ellenzéki ANO párttól. A SPOLU 20,2 százalékos támogatottságnak örvend szemben Babis ANO pártjának 31,3 százalékával, derül ki a STEM ügynökség által a CNN Prima News számára készített közvélemény-kutatásból.