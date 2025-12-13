Ft
Andrej Babis csehország oroszország

Régóta vártunk erre a pillanatra: Magyarország szövetségese ráborította az asztalt Von der Leyenékre

2025. december 13. 18:17

Se garancia, se pénz.

2025. december 13. 18:17
null

Csehország nem vállal semmilyen garanciát Ukrajna finanszírozásához – jelentette ki szombaton Andrej Babis új cseh miniszterelnök, hozzátéve, hogy az Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottságnak más módot kell találnia a kelet-európai ország támogatására. Az EU vezetői a jövő héten vitatják meg azt az összetett konstrukciót, amellyel Ukrajnának nyújtanának kölcsönt a zárolt orosz pénzeszközök felhasználásával, de a tagállamok garanciavállalásával.

„Mi semmilyen garanciát nem vállalunk, és pénzt sem teszünk bele Ukrajna támogatásába” – szögezte le Babis a közösségi médiában közzétett videóüzenetében.

A politikus elmondta, hogy egyetért Bart De Wever belga miniszterelnökkel, akivel csütörtökön találkozott Brüsszelben. Azt viszont nem fejtette ki, hogy mivel értett egyet a belga kormányfővel.

A belga kormányfő pénteken kijelentette, hogy Belgium kész lenne hozzájárulni Ukrajna megsegítéséhez, ha ennek a segítségnyújtásnak a terhe megoszlana, és az orosz vagyon befagyasztása jelentette kockázatokban más országok is osztoznának.

Ezt Londonban mondta azt követően, hogy az uniós tagállamok kormányait tömörítő tanács úgy döntött: határozatlan időre megtiltja az EU területén befagyasztott, az Orosz Központi Bankhoz tartozó pénzeszközök visszautalását.

Az Európai Bizottságnak más módokat kell találnia Ukrajna finanszírozására.

Nincs pénzünk más országok számára, és az Európai Uniónak más módon kell megoldania ezt a kérdést, de mi semmilyen garanciát nem vállalunk, és pénzt sem adunk” – fejtette ki Babis.

Az EU körülbelül 210 milliárd euró összértékű orosz pénzeszközt zárolt.

(MTI)

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

lacika-985
2025. december 13. 20:00
Azokon a pénzeken megy a vita amit már régesrég lenyultak csak most be vannak szarva hogy ki is fog derülni ...
Gintonic68
2025. december 13. 19:37
Van orosz pénz belga, francia és brit bankokban is, sőt USA és japán bankokban is... Miért pont a belgák vannak célkereszrben? A többiek nagyon csendben vannak..
machet
2025. december 13. 19:19
A nekünk járó pénzeket garantálta valaki?
neszteklipschik
2025. december 13. 19:00
Na, Csehországban is megszünt a demokrácia és a jogállam... 🤭
