Ft
Ft
7°C
4°C
Ft
Ft
7°C
4°C
12. 12.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 12.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Ursula von der Leyen Orbán Viktor oroszország

Lepapírozták a részleteket Brüsszelben: megszületett a döntés, amely ellehetetlenítette Magyarországot

2025. december 12. 21:06

Az írásos eljárásban elfogadott határozatot minősített többséggel hozták meg a testület tagjai.

2025. december 12. 21:06
null

Az uniós tagállamok kormányait tömörítő Tanács úgy döntött, hogy meghatározatlan időre megtiltja az EU területén befagyasztott, az Orosz Központi Bankhoz tartozó eszközök Oroszországba történő visszautalását – közölte a testület pénteken. A testület által kiadott sajtóközlemény szerint a döntést sürgősségi eljárás keretében hozták meg annak érdekében, hogy korlátozzák az unió gazdaságát érő károkat.

Mint írták, a „tilalom hiányában az esetlegesen felszabaduló további forrásokat Oroszország közvetlenül az Ukrajna elleni agressziós háború finanszírozására használná fel, ami súlyos következményekkel járna az Európai Unió és tagállamai gazdaságára nézve”. Ez növelné az uniós tagállamok és az EU területét célzó hibrid ellenséges tevékenységek eszkalációjának kockázatát, tovább mélyítve az unió gazdasági nehézségeit. Emellett fennállna annak veszélye is, hogy elhúzódik és súlyosbodik a gazdasági bizonytalanság, ami a tagállamok részéről még nagyobb költségvetési beavatkozást tenne szükségessé – tették hozzá.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Szőlő utca, Magyar Péter megfutamodása, Zelenszkij végzetes ultimátuma – itt az új Mesterterv

Szőlő utca, Magyar Péter megfutamodása, Zelenszkij végzetes ultimátuma – itt az új Mesterterv
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

Eddig mind a 27 tagállam egyhangú jóváhagyására volt szükség félévente ahhoz, hogy az uniós szankciók keretében befagyasztva maradjanak az orosz pénzeszközök, amelyeket Oroszország Ukrajna elleni, 2022-ben indított teljes körű inváziója miatt vezettek be.

Magyarország többször kilátásba helyezte, hogy nem támogatja a szankciók rendszeres meghosszabbítását.

A mostani döntés érdekében az Európai Unió működéséről szóló szerződés 122. cikkére hivatkoznak a megállapodásban. Ez a rendelkezés lehetővé teszi, hogy súlyos gazdasági nehézségek esetén egyhangúság helyett minősített többséggel fogadjanak el intézkedéseket.

A most, írásos eljárásban elfogadott határozatot minősített többséggel hozták meg Magyarország és Szlovákia ellenében.

Az EU-ban befagyasztott orosz állami vagyon értékét mintegy 210 milliárd euróra becsülik.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke az X-en közzétette bejegyzésében üdvözölte a döntést, hangsúlyozva: az EU egyértelmű jelzést küld Oroszországnak arról, hogy az Ukrajna elleni agresszió folytatásának növekvő költségei lesznek. Hozzátette: az intézkedés megerősíti Ukrajna pozícióját a harctéren és a tárgyalóasztalnál egyaránt.

António Costa, az Európai Tanács elnöke emlékeztetett arra, hogy az uniós vezetők már az októberi EU-csúcson vállalták: az orosz vagyonokat mindaddig befagyasztva tartják, amíg Oroszország véget nem vet a háborúnak, és nem téríti meg az okozott károkat. Mint mondta, a következő lépés Ukrajna 2026-27-es pénzügyi szükségleteinek biztosítása lesz.

Az intézkedések ideiglenesek, és mindaddig fenn kell őket tartani, amíg Oroszország számára jelentős pénzügyi vagy egyéb erőforrások rendelkezésre bocsátása az Ukrajna elleni agressziós háborúval összefüggésben súlyos gazdasági nehézségeket okoz, vagy azzal fenyeget az Európai Unión és tagállamain belül, illetve amíg fennáll a további jelentős gazdasági romlás kockázata az Unióban és a tagállamokban – áll a tanácsi sajtóközleményben.

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI)

Fotó: Ludovic Marin/AFP

Összesen 23 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Treeoflife
2025. december 12. 23:02
Talán ... ha akarnák sem tudnák visszaadni.... Lehet, hogy már nincs meg?
Válasz erre
0
0
polárüveg
2025. december 12. 22:37
Formálisan a mai nap az EU megszűnésének a napja. Ami mától működik, az az EU alapszerződését semmibevevő bűnszövetkezet, 210 milliárd eltulajdonításában bűnös, súlyosbító körülményekkel. Ide vezettek az idegen érdekek érdekében hozott rossz döntések, az egyéni kapzsiságok, a folyamatos hazudozások és hatalommánia. Tönkretették és eladósították Európát, spekuláns tőzsdecsászárok kedvéért. Hogy ne lehessen felelősségre vonni őket, azért képesek háborús szükségállapotot kihirdetni, és Európára háborút borítani. Igaz Izaiás sorai: "Szövetséget kötöttetek az alvilággal, És a hazugság bástyái mögé bújtatok, Hogy ne kelljen megennetek Munkátok gyümölcsét" Egyék csak meg, amit főztek másoknak! Állítsák meg Arturo Uit! Helyett: Állítsák meg az Európát romlásba és háborúba döntő bűnbandát! Nyerjék csak el a megérdemelt jutalmukat!
Válasz erre
5
0
pandalala
2025. december 12. 22:33
ez lett mára az EGK-ból /Európai Gazdasági Közösség/ (Közös Piac) szégyen .... :-((
Válasz erre
5
0
szilvarozsa
2025. december 12. 22:32
Az orosz 210 milliárd euró ott van az USA-ban őrzött német aranykészlet mellett.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!