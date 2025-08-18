Vége a baloldalnak? Nem várt helyről érkezhet a segítség

Pár éves útkeresés után 2023-ban a közelgő EP-választás miatt novemberben a kommunista párt bejelentette, hogy széles politikai szövetséget kíván létrehozni a 2024-es voksolásra. A KSCM vezetője, Katerina Konevná 2023. december 4-én jelentette be a koalíció megalakulását, kijelentve, hogy azt a kommunisták kezdeményezték

azzal a céllal, hogy egyesítse azokat a baloldali és hazafias pártokat és mozgalmakat, amelyek nem közömbösek a Cseh Köztársaság Európai Unióban betöltött helyzete, a cenzúra gyakorlata, a fegyverekre költött pénzpazarlás vagy az EU-n belüli minimálbér szörnyű különbségeihez vezető hatástalan szociálpolitika iránt.

Az új mozgalom neve Stacilo! (Elég!) lett.

Ezerrel kampányol a Stacilo!

2024, a siker és áttörés éve

2024 márciusában a Cseh Nemzeti Szocialista Párt bejelentette, hogy csatlakozik a koalícióhoz. A kormányzó jobboldali koalícióval szembeni elégedetlenség, és az alakulat sikeres kampánya is hozzájárult ahhoz, hogy a Stacilo! egyedüli baloldali alakulatként bejutott az EP-be.

A párt 9,56 százalékos eredménnyel a negyedik helyen végzett, és két mandátumot szerzett.

A Stacilonak abból a szempontból is szerencséje volt, hogy más baloldali alakulat nem tudott 5 százalékot elérni, így tovább folytathatta a kis baloldali pártokat felszívó politikáját.

2024-ben a csehországi regionális és önkormányzati választásokon tovább folytatódott a Stacilo! menetelése.

A 675 regionális képviselői helyből 50-et,

míg a települési testületekben 1344 mandátumot szereztek.

Az év végére tehát elmondhatták magukról, hogy sikerült a 2021-es megsemmisítő választási vereségből felrázniuk a baloldalt. 2025 már a parlamenti választásra való felkészülésről szólt a párt háza táján. Sikerült újabb szövetségeseket megnyerniük maguknak, és programjukat is letisztázták.

Mit is szeretne a Stacilo?

A Stacilo! programjában hagyományos baloldali mozgalomnak vallja magát, amely elkötelezett a társadalmi igazságosság, a prosperáló gazdaság, az elérhető egészségügyi ellátás és olyan hagyományos értékek mellett, mint a nemzeti identitás és a Cseh Köztársaság kulturális örökségére való büszkeség. Hosszú távon elutasítja a katonai segítségnyújtást Ukrajnának, és cseh katonák részvételét külföldi katonai műveletekben.

Megalakulása óta támogatja a kilépésről szóló népszavazást az EU-ból és a NATO-ból.

A Stacilo! ellenzi a nonprofit szervezetek tevékenységét az oktatásban, az inklúziót, és ezzel szemben hangsúlyozza a nemzeti büszkeséget és a hagyományos családot, amelyeket egyes mozgalom képviselői szerint „progresszív álláspontok” fenyegetnek, mint például az illegális migránsok befogadása, az egyenlő neműek házasságának támogatása vagy a „gender ideológia”. A cseh korona megtartása mellett áll, azzal érvelve, hogy az euró bevezetése drágítaná az élelmiszereket.

Továbbá tervezi a közszolgálati média államosítását és egy törvény elfogadását a külföldi ügynökök és nonprofit szervezetek nyilvántartásáról.

A Stacilót! 2025 elején még a parlamenti küszöb környékén mérték, de a nyár eleje óta folyamatosan erősödnek. A legutolsó mérések szerint már 8 százalék fölötti támogatottsággal rendelkeznek. Így pedig könnyen lehet, hogy királycsináló szerepbe kerülhetnek a választás után, mivel egyelőre úgy néz ki, hogy az Andrej Babis által vezetett ANO-nak nem lesz többsége, és több koalíciós társra is szükségük lehet. A Stacilo! a programja alapján lényegesen közelebb áll Babishoz, mint a mostani kormányzó pártokhoz, így a baloldali alakulat esetleges további erősödése egyértelműen az ellenzéket segítheti.