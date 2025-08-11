Ft
08. 11.
hétfő
Orbán Viktor
Orbán Viktor
migráció
migráció
energiaválság
energiaválság
orosz-ukrán háború
orosz-ukrán háború

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
08. 11.
hétfő
Ukrajna Andrej Babiš Csehország fegyver ANO szövetséges Orbán Viktor

Rettegnek Svájcban: Orbán szövetségese gáncsolhatja el Ukrajnát – már csak egyetlen feltétel hiányzik

2025. augusztus 11. 09:22

Két hónap múlva választásokat tartanak Csehországban.

2025. augusztus 11. 09:22
null

A cseh parlamenti választásokon várhatóan Andrej Babiš, Orbán Viktor szövetségese és az ANO párt vezetője győzhet, ami jelentős irányváltást hozhat Csehország Ukrajna-politikájában – írja a Neue Zürcher Zeitung. Petr Fiala jelenlegi miniszterelnök szerint Babiš győzelme veszélyeztetné az ország biztonságát, mivel Babiš csökkentené az ukrajnai támogatásokat és közelebb kerülne a magyar-szlovák EU-kritikus, Kreml-barát tengelyhez.

„Babiš pragmatikus, de autoriter politikus, akinek külpolitikáját a koalíciós partnerek is befolyásolják.

Csehország jelenleg jelentős fegyver- és lőszerszállító Ukrajnának, de ez Babiš győzelmével megszűnhet, ami az EU ukrajnai támogatását is veszélyeztetné"

– írja a svájci lap. Csehországban október 3-án és 4-én tartják meg a képviselőházi választást.

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

Svájc semlegesként deklarált és egészem furcsán veszi így ki magát, hogy egy háborúban határozottan az egyik háborúzó fél mellé áll. Érdekes értelmezése ez a semlegességnek.
Kreml barát? Ja mert nem üzenünk hadat az oroszoknak? Svájcnak se üzenünk hadat, de egyetlen más országnak se a világon. Akkor ez hogyan is van?
Szerintem nem fogja. A piszkos munkát ügyesen rálőcsölték Magyarországra. Pedig az EU háromnegyede fázik Ukrajnától és persze a pénzének sem ellensége. Csak ugye mindenütt mocskos háttéralkuk tartják egyben a kormánykoalíciókat és senki nem kockáztat.
hadd rettegjenek, ukrajna nelkul is eleg korrupt Bruszel intezmenye
