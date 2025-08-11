Rettegnek Svájcban: Orbán szövetségese gáncsolhatja el Ukrajnát – már csak egyetlen feltétel hiányzik

A cseh parlamenti választásokon várhatóan Andrej Babiš, Orbán Viktor szövetségese és az ANO párt vezetője győzhet, ami jelentős irányváltást hozhat Csehország Ukrajna-politikájában – írja a Neue Zürcher Zeitung. Petr Fiala jelenlegi miniszterelnök szerint Babiš győzelme veszélyeztetné az ország biztonságát, mivel Babiš csökkentené az ukrajnai támogatásokat és közelebb kerülne a magyar-szlovák EU-kritikus, Kreml-barát tengelyhez.

„Babiš pragmatikus, de autoriter politikus, akinek külpolitikáját a koalíciós partnerek is befolyásolják.

Csehország jelenleg jelentős fegyver- és lőszerszállító Ukrajnának, de ez Babiš győzelmével megszűnhet, ami az EU ukrajnai támogatását is veszélyeztetné”

– írja a svájci lap. Csehországban október 3-án és 4-én tartják meg a képviselőházi választást.