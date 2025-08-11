Frontex: Magyarország megállította az inváziót, Olaszország bajban

A Frontex 2025 első hét hónapjára vonatkozó jelentése szerint az illegális uniós határátlépések száma összességében 18 százalékkal csökkent, de a földközi-tengeri, főként Olaszországot érintő útvonalon 9 százalékos növekedést mértek – írja az olasz Il Giornale. Hozzáteszik, az illegális bevándorlók többsége líbiai kikötőkből indul útnak, ahol a csempészek egyre kegyetlenebbek, és kihasználják a térség politikai instabilitását.

Az előzetes adatok szerint 95.200 illegális határátlépést észleltek a hatóságok. Ami igazán megváltozott, az a bevándorlási útvonalak megoszlása: egyes útvonalak felé nőtt a koncentráció, mások háttérbe szorultak – írja az olasz lap.

A bevándorlók származási országát nem könnyű meghatározni, de megfigyelhető, hogy nőtt a Bangladesből, Afganisztánból és Egyiptomból érkezők száma. A szárazföldi útvonalakon tapasztalták a legnagyobb visszaesést: