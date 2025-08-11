Ft
08. 11.
hétfő
Frontex: Magyarország megállította az inváziót, Olaszország bajban

Frontex: Magyarország megállította az inváziót, Olaszország bajban

2025. augusztus 11. 08:44

A magyar kormány szerepét kiemelve mutatta be a Frontex jelentését az Il Giornale.

2025. augusztus 11. 08:44
null

A Frontex 2025 első hét hónapjára vonatkozó jelentése szerint az illegális uniós határátlépések száma összességében 18 százalékkal csökkent, de a földközi-tengeri, főként Olaszországot érintő útvonalon 9 százalékos növekedést mértek – írja az olasz Il Giornale. Hozzáteszik, az illegális bevándorlók többsége líbiai kikötőkből indul útnak, ahol a csempészek egyre kegyetlenebbek, és kihasználják a térség politikai instabilitását.

Az előzetes adatok szerint 95.200 illegális határátlépést észleltek a hatóságok. Ami igazán megváltozott, az a bevándorlási útvonalak megoszlása: egyes útvonalak felé nőtt a koncentráció, mások háttérbe szorultak – írja az olasz lap.

A bevándorlók származási országát nem könnyű meghatározni, de megfigyelhető, hogy nőtt a Bangladesből, Afganisztánból és Egyiptomból érkezők száma. A szárazföldi útvonalakon tapasztalták a legnagyobb visszaesést:

„a magyar és lengyel kormány határozott határvédelmi intézkedései miatt a keleti határon 45 százalékkal, a balkáni útvonalon 47 százalékkal csökkent az illegális belépések száma" – emeli pozitív példaként hazánkat az Il Giornale.

Ezt is ajánljuk a témában

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Benko Vivien Cher

auditorium
2025. augusztus 11. 09:14
Az ol. bal bevándorláspárti, nem számit, ha naponta vannak atrocitások és a börtönökben a bűnözők 6O %-a bevándorló. . A dem a demográfiai visszaeséssel érvel, kell az utánpótlás, nem fontos a családpolitika. Az albán hotspot miatt is állandóan fellebbeznek a Court de Justice-nél, pedig az EU-vezetősége jónak találta az ideiglenes befogadóközpont ötletét. A földközi-tengeri invázió folytatódik, a tenger csendes, Libiában pedig megy az emberkereskedés. Senegálból egy "fuvar" több mint ötezer euró, az egyiptomiaknak és a bangladeshieknek még több. Miért jönnek ide? Mert a már itt lévők jól érzik magukat, itt "lezserebbek" mint a németek...és humánusabbak. Nesze neked Italia. A jobbközép kormányt fúrják, ahol csak tudják. A népnek már elege van. Igérgetni és kritizálni könnyű. Az il Giornale, La Verità, Libero, Tempo jobbközép-jobbos lapok. Mást lehet olvasni a la Repubblicában, a Corriereben, de még az Avvenireben is, nem beszélve a Manifestoról és az Unitáról.
survivor
2025. augusztus 11. 09:11
"AZ A BAJ, HOGY TOVÁBBMENTEK..." 😜😜😜😜😜
survivor
2025. augusztus 11. 09:09
Az a legnagyobb baj az undorító qrva O1g Orbánnal, hogy mindig IGAZA LESZ...!! 😜😜😜😜🤣🤣🤣🤣😱😱😱🤪🤪🤪🤪
Tapeino
2025. augusztus 11. 09:06
Nem igazán értem, hogyha jó a migráció, akkor minek kell felmérni és értékeni???
