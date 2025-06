Budapest lehet Magyar Péter Mohácsa – mérlegre tettük, ki nyerheti meg a 2026-os választást

Karol Nawrocki győzelme megálljt parancsolt a brüsszeli elit nyomulásának

Mindent felülír a háború!

2022. február 24-e, de igazából már a 2004-es narancsos forradalom óta Ukrajna kérdésének a jövője az egyik legfontosabb feladvány Európában, és ez a jövőben is így lesz. 2022-ig sikerült részben elszigetelni a konfliktust, de azóta Magyarország is kénytelen egy forró háború mellett tölteni a mindennapjait. A háború pedig a jelenlegi tudásunk alapján a következő hónapokban sem fog véget érni. Mindez alapvetően határozza és határozta meg az ötödik Orbán-kormány gazdasági és társadalmi mozgásterét. A mostani kabinet a 2022. májusi megalakulása óta értelemszerűen ebben a környezetben kénytelen létezni, így joggal nevezhetjük a kormányt egy háborús adminisztrációnak.

A háborús kormányzás egyik legfőbb velejárója, hogy a korábban meglévő távlatos tervek bizony részben háttérbe szorultak, más dolgok felülírták.

Az ötödik Orbán-kormány teljesítményét pedig csak ezen a háborús prizmán keresztül érdemes szemlélni. Ahogy már korábban írtam, ebben a háborús környezetben egyértelmű siker volt a 2024-es kettős választás a Fidesz-KDNP számára annak minden egyéb következményeivel együtt.

Magyarországnak továbbra is sikerült megőriznie a tárgyalóképességét mind a Nyugat, mind a Kelet felé. A kormány mozgásterét nagyban bővíti, hogy egyetlen Európán kívüli hatalomhoz való viszonyt nem áldozta be a háború oltárán. Mindez pedig az egyik legfőbb “terméke” is lett az ötödik Orbán-kormánynak. A tárgyalóképesség megőrzése, a politikai viszonyok gazdaság alá rendelése pedig elvezetett ahhoz, hogy mára az ázsiai befektetők lettek az egyik legfontosabb hajtóerejei a magyar gazdaságnak, és ennek révén a munkahelyteremtésnek is. A mögöttünk hagyott egy évben a gazdasági növekedés lassúsága ellenére pontosan ezért sikerült továbbra is megőrizni a magas foglalkoztatottságot és alacsonyan tartani a munkanélküliséget. Egy forró háborús nemzetközi környezetben csak a gazdasági érdekeink követése lehet az egyetlen út, amivel Magyarország helyt tud állni ebben a versenyben.

Kormányzati stabilitás

Ahogyan 2022 óta minden év, úgy 2024. június 9-e óta is a fent bemutatott helyzethez kénytelen a lehető legjobban alkalmazkodni a kabinet, és így felkészülni a 2026-os parlamenti választásra. Az alkalmazkodásnak vannak sikeres, és egyelőre kevésbé sikeres elemei. A sikerek közé sorolható, hogy 2023. szeptembere óta folyamatosan nőnek a reálkeresetek, tehát a fizetések hónapról hónapra többet érnek, gyorsuló ütemben bővül a fogyasztás is. Nem alakult ki tömeges munkanélküliség, szemben több európai uniós országgal, sikerült megőrizni a rezsicsökkentést és a családpolitika több mint egy évtizeden át kiépített elemeit. A mérleg másik serpenyőjében egyértelműen a stagnálásközeli gazdasági növekedési adat áll. Az utóbbit azonban érdemes európai kitekintésben nézni, mivel szinte egyetlen európai gazdaság sem tudhat maga mögött jelentős GDP-emelkedést, főleg két kiemelkedő partnerünk Németország és Ausztria.

A magyar lassulás másik oka, hogy míg 2010 után sikerült egymillió főt bevonni a munkaerőpiacra, addig most ilyen lehetőség nem áll rendelkezésre.

Ha az összes álláskeresőnek sikerülnie is elhelyezkednie, akkor sem várhatnánk a foglalkoztatottság bővülésétől gazdasági csodát.

Így állt és jelenleg is áll a nemzetközi és a hazai környezet. Ezen keretfeltételek mellett indultak neki a pártok a 2026-os parlamenti választás felé való menetelésnek egy évvel ezelőtt. A Fidesz-KDNP az összes kihívás ellenére megőrizte domináns pozícióját a jobboldalon. A kormánypártok egysége egyszer sem bicsaklott meg, sőt Ukrajna Brüsszel által erőltetett gyorsított csatlakozása miatt új lendületet is vettek. Mindezek mellett a családi adókedvezmények további bővítése, az árrésstoppos intézkedések bevezetése és a már aláírt bérmegállapodások fényében a következő időszakban a belső fogyasztás tovább bővülhet. Mindezek a folyamatok pedig erősíthetik a Fidesz-KDNP-be vetett kormányzóképességet. A háborús kabinetnek azonban minden váratlan dologra továbbra is fel kell készülnie. Hátradőlni egyetlen pillanatig sem lehet, mert egy-egy rossz lépés könnyen veszélybe sodorhatja a korábban már elért eredményeket.

Továbbra sem várható, hogy az ukrajnai háború véget ér, ebben a környezetben kell az ötödik Orbán-kormánynak lavíroznia

Ilyenre 1990 óta nem volt példa

Az egy évvel ezelőtti kettős választás után szinte teljes elemzői konszenzus volt abban, hogy Orbán Viktor átalakítja kormányát, és több területen jelentős változtatásokat hajt végre. Ezek a várakozások finoman szólva sem igazolódtak be. Egyetlen miniszter távozott csupán, és államtitkári szinten sem volt jelentős mozgás. A kormányzati stabilitáson egy jottányit sem változtatott a két választás. Mivel a következő parlamenti választásig már nincsen sok idő, ezért azt nagy bizonyossággal ki lehet zárni, hogy a kormányzati szerkezetben nagy változás történne a következő hónapokban. A mostani minisztériumi struktúrával, és a meglévő tárcavezetőkkel fog a Fidesz-KDNP 2026-ban ringbe szállni.

A Fidesz-KDNP egy évvel ezelőtt az Országgyűlésben eddig nem tapasztalt sajátos helyzetbe került. Ilyenre egyébként 1990 óta egyszer sem volt példa a hazai parlamentarizmus történetében. Míg korábban mindig ott ült a parlamentben az éppen aktuális kihívó, addig ez 2024. június 9-e után megváltozott. Összességében két ellenzéki párt (DK és Mi Hazánk) tud csak olyan pozícióból megszólalni, hogy mögöttük mérhető társadalmi támogatottság van.

A többi parlamenti frakció (MSZP, Momentum, Jobbik, Párbeszéd, LMP) gyakorlatilag a semmibe zuhant, mivel támogatottságuk mára mérhetetlen.

A Párbeszéd legfőbb törekvése, hogy egyéni választókerületben győztes politikusaik (Tordai Bence, Jámbor András, Szabó Tímea, Mellár Tamás) a Tisza támogatásával tudjanak indulni a 2026-os választásokon. Fontos kiemelni, hogy ezek hosszú évtizedek óta stabil baloldali körzetek, így az ellenzék nem nagyon engedheti meg magának, hogy külön induljanak. Ez növeli ezen politikusok alkuképességét a Tiszával szemben.



Időközben az LMP frakciója megszűnt, a párt pedig nyomtalanul eltűnt a nyilvánosságból, mint egy színtelen-szagtalan gáz. A Demokratikus Koalícióban egy hirtelen mozdulattal lemondatták Gyurcsány Ferencet, a párt vezetését pedig volt felesége, Dobrev Klára vette át. A DK a mostani kijelentéseik alapján mind a 106 egyéni választókerületben önállóan kíván indulni. Az MSZP és a Jobbik szintén azt kommunikálja, hogy ringbe szállnak jövőre, de az ő legfőbb céljuk, hogy Magyar Péter hátán valahogyan egy-két képviselőjüket bejuttassák a következő ciklusra.

Gyurcsány visszavonult

Itt vannak Magyar Péter legnagyobb kudarcai

A nehéz helyzetben lévő gazdaság, valamint az EP-választás után átrajzolódó ellenzéki pártpolitikai erőtér alapvetően változtatta meg a politikai dinamikákat Magyarországon. Míg korábban a Fidesz-KDNP-nek nagyjából féltucat potens erővel kellett szembenéznie, akik ráadásul folyamatosan harcban álltak egymással, addig ez 2024 júniusa után annyiban módosult, hogy a pártok száma lecsökkent öt-háromra, és közülük is féldominás státuszba került a Tisza.

Egy év elteltével azonban Magyar Péter kudarcot vallott a teljes ellenzéki térfél egyesítésével.

Továbbra is reális esélye van a parlamentbe jutásra a Gyurcsánytalanított DK-nak, a Kétfarkú Kutyapártnak és a Mi Hazánknak is. Kevesebb mint egy évvel a parlamenti voksolás előtt ez bizony nagyon rossz hír Magyarnak, mivel létező alternatívák vannak az ő oldalán is. Arról nem is beszélve, hogy ezek a versenyző alternatívák, szemben a Tiszával, az elmúlt egy évben itt-ott elindultak az időközi választásokon, több-kevesebb sikerrel.

A Tisza másik legnagyobb problémája, hogy aki megpróbálja a párt politikai arcélét felrajzolni, az bizony csak egy hatalmas ürességgel találkozik. Míg Brüsszelben és a Fővárosi Közgyűlésben minden kétséget kizáróan betagozódtak a globalista baloldali-liberális fősodorba, addig a felszínen Magyar Péter és az őt támogató baloldali-liberális médiaelit mindent elkövet annak érdekében, hogy egyetlen kardinális kérdésben se kelljen állást foglalnia.

Csak annyit tudunk a Tiszáról, hogy mit nem akarnak, de azt hogy milyen vízió mentén, milyen Magyarországot szeretnének, arról semmilyen kézzelfogható tudásunk nincs.

Mindez pedig lehetővé teszi, hogy pártjába a kormányváltást akarók azt lássanak bele, amit akarnak, de ennek a politikának a súlyos árát vagy a választási kampányban, vagy utána kell megfizetni. Részben hasonló taktikát követett az MSZP is 1994-ben, bár a párt akkor legalább letett az asztalra egy több száz oldalas programot, de a relatív többség inkább annak reményében voksolt rájuk, hogy visszahozzák a Kádár-rendszer látszólagos stabilitását. Reményeikben persze hamar csalatkozniuk kellett.

Magyar Péter bár folyamatosan ígéretet tett arra, hogy a széles nyilvánosság is megismerheti azokat a személyeket, akik később fontos szerepet tölthetnek be majd az esetleges kormányában. Ezen ígérete eddig nem teljesült. Sikerült maga mellé emelnie a saját botrányaiba belebukó NOB-elnököt, Kulcsár Krisztiánt, valamint a szintén nagyon gyorsan megbukott vezérkari főnököt, Ruszin-Szendi Romuluszt. A két személy körüli botrányok finoman szólva nem növelték a Tisza Párt kormányzóképességét. Ezzel párhuzamosan továbbra sem körvonalazódik, hogy a 106 egyéni választókerületben kiket indítana a párt képviselőjelöltként. Azt sem lehet tudni, hogy a baloldali pártok 2022-ben nyertes jelöltjeivel mi lesz, nem tudni az esetleges baloldali összefogásról sem, miközben 2021-ben ilyenkor már javában zajlott az előválasztás megszervezése.

Ha ezekre a fontos stratégiai kérdésekre nem születik válasz belátható időn belül, az akár végzetes is lehet a Tisza Pártra nézve 2026-ban.

Még maradva a kormányképességnél. Nem sokkal a június 9-i választás egyéves évfordulója előtt látott napvilágot a kormánypártisággal nem vádolható Policy Solutions átfogó elemzése az Orbán-kormányok teljesítményéről. A közel 100 oldalas tanulmányból egy aprónak tűnő részletre lettem figyelmes, ami akár a 2026-os választásra is döntő hatással lehet. A szerzők egy felmérést ismertettek, amiben arra kérdeztek rá a bizonytalan és pártnélküli szavazók körében, hogy az Orbán Viktor vezette Fidesz-KDNP vagy a Magyar Péter által vezetett Tisza Párt nyújtana jobb teljesítményt kormányon 18 alapvető (rezsicsökkentés, migráció megállítása, bérek növelés, családtámogatások, egészségügy, oktatás korrupció stb.) kormányzati kérdésben. A 18 témakör közül egyetlen kérdésben sem volt 10 százalékpontosnál kisebb a mostani kormánypártok előnye a Tiszával szemben. Ez a kutatás két dolgot mindenképpen jól mutat: a bizonytalanok között a Fidesznek sokkal több tartaléka van, mint a Tiszának, valamint a bizonytalanok sokkal jobban bíznak Orbán Viktor kormányképességében, mint Magyar Péterében.

Hatalmas tehertétellé vált Budapest

A teljes ellenzék legnagyobb terhe, és egyben legfőbb problémája 10 hónappal a választás előtt Budapest lett. Az ellenzéki oldal hat éve vezeti a fővárost. A baloldali-liberális elit szinte minden politikai lépését Budapest-prizmán keresztül szemlélte 2019 óta, és ez lett a 2022-es vereségének is az egyik oka. Mindezek ellenére az ellenzéki oldal nem változtatott ezen a prizmán. 2024-ben szinte mindent arra tettek fel, hogy Budapestet megtartsák. Ezt sikerült, is, de annyiban módosult a képlet, hogy baloldal többosztatúvá vált a fővárosban is, benne féldomináns helyzettel a Tiszával. Éppen ezért többen azt gondolták, hogy változni fog az ellenzéki térfél főváros szemlélete a választások után. Ezzel szemben a fordulat elmaradt, és az ellenzék számára a legfőbb kérdéseket továbbra is a főváros szemszögéből nézik. Ennek persze egyik legfőbb oka, hogy ezen pártok támogatottsága az ország ezen részén a legmagasabb.

Mindez azonban egyfajta ketrecbe is zárja őket, mert nem kívánnak részben sem szembemenni a budapesti híveikkel, így pedig a fővároson kívüli területeken lényegesen csökken a szavazatszerző képességük. Ez alól a Tisza Párt sem kivétel.

Azzal, hogy hat év baloldali vezetés után Budapest ténylegesen csődbe ment, a főváros egyben nagyon komoly politikai kockázattá vált a 2026-os parlamenti választás szempontjából az ellenzéki térfélnek. Minden parlamenti választás előtt egyik legfőbb kérdés, hogy az egyes politikai erőkbe mennyire látják bele a választók a kormányzóképesség erejét, és a jó kormányzás lehetőségét. 2010 óta az ellenzéknek az egyik legfőbb versenyképességi hátránya, hogy a választók többsége egyszerűen nem tartja őket kormányzóképesnek. 2019-ben kapott egy komoly lehetőséget az Orbán-kormánnyal szembeni tábor, hogy Budapesten megmutassa, képes és tud is sikeresebb politikát felmutatni, mint amit a kormány országosan tesz. Budapest csődjének az elismerésével az egész ellenzék bebizonyította, továbbra sem képes a kormányzásra, és képtelen a Fidesz-KDNP mellett egy versenyképes modellt ajánlatot tenni a magyar társadalomnak. Joggal tehetik majd választóik millió azt a kérdést, miért bízzuk az ország vezetését az ellenzékre, ha még Budapesten sem sikerül legalább konszolidált viszonyokat teremteni?

Az ellenzék helyzetét tovább rontja, hogy a Fővárosi Közgyűlés elmúlt éves ülései a közröhej tárgyává váltak.

A többségben lévők erők képtelenek értelmezhető programot és víziót letenni az asztalra, és ehelyett inkább egymás „víz alá nyomásával” vannak elfoglalva. Ennek a játszmának a közepében a legtöbb képviselővel rendelkező Tisza Párt áll. Még baloldali elemzők szerint is az ott ülő tiszás képviselők meglehetősen szerény teljesítményt nyújtanak. Mindez pedig egy óriási probléma Magyar Péter számára. A párt ott is megpróbálja eljátszani a kint is vagyok, bent is vagyok politikáját, de ez a parlamenti választási kampány közeledtével bizony erőteljesen visszaüthet.

A baloldali többségű Fővárosi Közgyűlés a politikai káosz mintaképe lett

Csak az utolsó napon fog eldőlni a választás

10 hónap a politikában hatalmas idő. Érdemes példaként felhozni, hogy idén év elején Lengyelországban Donald Tusk kormánypártjának a jelöltje még 20 százalékpontos előnyben volt Karol Nawrockival szemben. Végül Nawrocki győzött. Romániában pedig két hónappal a megismételt elnökválasztás előtt Dan Nicosur több mint 20 százalékpontos hátrányban volt George Simionnal szemben, mégis a verseny végén a bukaresti főpolgármester került a Cotroceni-palotába. Szándékosan ezt a két, régiónkban lévő országot hoztam fel példaként, mivel az ott zajló folyamatok nemcsak hatással vannak ránk, hanem sokszor meg is ismétlődnek. Jó példa erre az 1993-as, az 1997-es és a 2001-es lengyel parlamenti választás. 1993-ben Varsóban visszatért a posztkommunista oldal, majd 1994-ben ez megismétlődött Budapesten is. 1997-ben Lengyelországban a jobboldal győzött, és ugyanez történt Magyarországon is 1988-ban. 2001-ben ismét a posztkommunisták kaptak bizalmat a lengyeleknél, majd pedig 2002-ben Medgyessy Péter személyében egy III/II-es tiszt foglalhatta el a kormányfői széket a Kossuth téren.



A fenti példák mind azt mutatják, hogy régiónkban bizony az erőviszonyok nagyon gyorsan változnak. Az a stabilitás, amit az Orbán-kormányok biztosítottak Magyarország számára 2010 óta az egyrészt komoly előny a Fidesz-KDNP számára, másrészt valamilyen szinten hátrány is.

Egyedülálló ez a kormányzati teljesítmény ebben a régióban nemcsak az elért eredményekben, hanem annak hosszában is.

Egyelőre nem is látszik egyetlen közép-európai országban, hogy bárki ezzel felvenné a versenyt. Az pedig, hogy a 16 évig folyamatosan kormányzó Fidesz-KDNP számára ez előny lesz-e, vagy hátrány, arra csak 2026 áprilisában kapunk majd választ. Bárki bármit mond, bizony a választás csak az utolsó napon fog eldőlni.