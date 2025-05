Magyar Péter és Brüsszel paktuma veszélybe sodorhatja a rezsicsökkentést

„Ahhoz, hogy valaki cigány témákról beszéljen, egyáltalán nem kötelező cigánynak lennie” – roma túléléstörténetek Budapesten

A 18. századi nyúzóvölgyi vérvád és a jenis nép szisztematikus kiirtásának története is megelevenedik a Roma Hősök – Nemzetközi Roma Színházi Fesztiválon, ahova Romániából, Olaszországból és Írországból is érkeznek társulatok. Balogh Rodrigó fesztiváligazgatót, a romák és nem romák közötti párbeszédet is elősegítő Független Színház vezetőjét a mindenkori túlélésről kérdeztük.