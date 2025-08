Orbán Viktor elárulta: ezért kellett újjáéleszteni a magyar hadiipart (VIDEÓ)

A válasz a kormányfő szerint lesújtó volt:

Most maradjunk annyiban: sovány, hiányos.”

Hozzátette:

Ne adj’ Isten, ha blokád alá helyeznek minket – ami még nem következett be, de bekövetkezhet –, akkor is az önvédelemhez szükséges eszközök gyártásához való képesség, nyersanyag, technológia, szakember a rendelkezésre álljon.”

Ez vezetett oda, hogy a kormány elindította azt a hadiipari programot, amelynek eredményeként mára már nyolc gyár működik vagy épül az országban.

A felismerés hátterében az állt, hogy a 2002 és 2010 közötti szocialista kormányok gyakorlatilag leépítették a Magyar Honvédség

teljes nehézfegyverzetét,

kiképzési rendszerét és

raktárkészleteit.

Több tucat katonai alakulat szűnt meg, például:

harcihelikopter-ezredek,

tüzérségi dandárok,

légvédelmi egységek.

Az 500 lánctalpas harcjárművet is kivonták a rendszerből, ahogy a pilótaképzést szolgáló repülőgépeket és a rakétavédelmi rendszereket is. A haditechnika „felesleges” eszközként való eladása szinte teljesen felszámolta az utánpótlási bázist is, miközben a hadiipar elveszítette egyetlen vevőjét: a saját hadsereget.

A kormányzati döntés így nemcsak stratégiai, de kényszerű válasz is volt arra a felismerésre, hogy Magyarország hadászati értelemben kiszolgáltatott, és szükség esetén teljes mértékben külső szállítókra lenne utalva. Az orosz–ukrán háború 2022-es kitörése csak megerősítette ezt a felismerést.

A hadiipari fejlesztések eredményeképp az alábbi üzemek jöttek létre:

Zalaegerszeg: lánctalpas és kerekes harcjárművek gyártása (pl.: Lynx),

Várpalota: robbanóanyagok és lőszerek gyártása,

Kaposvár: fegyver- és radarrendszerek integrációja,

Győr: páncélozott járművek gyártása,

Kiskunfélegyháza: kézifegyverek (pl.: kézi lőfegyverek, gépkarabélyok),

Gyula: helikopter-alkatrészek,

Nyírtelek: radarfejlesztés,

Szeged: lézertechnológia (főként civil célokra).

A legtöbb üzem nemzetközi együttműködésben épült, például német vagy izraeli hadiipari vállalatokkal közösen, ami garantálja a NATO-kompatibilitást. Mindez nemcsak a Magyar Honvédség ellátását biztosítja, hanem a hadiipari export piaci alapú felfuttatását is lehetővé teszi.