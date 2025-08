Demszkytől Kéri Lászlóig – Magyar Péter táborában gyülekeznek a bukott balliberális elit öregecskedő tagjai

De még mindig nem ért véget a Magyar Péter körül az utóbbi időben megjelenő egykori SZDSZ-es politikusok sora, hiszen

látványosan névrokona pártját fogta Magyar Bálint, Medgyessy és Gyurcsány oktatási minisztere, volt szabaddemokrata pártelnök is, aki a tiszások pécsi rendezvényén volt meghívott előadó vendég.

Ugyan nem magyarországi politikus, de megjelent és informális egyeztetést folytatott Magyar Péterrel Markó Béla, az RMDSZ egykori vezetője is, aki az MSZP szégyenteljes külhoni magyarok elleni kampányát követően is kifejezetten barátságos viszonyt ápolt Gyurcsányékkal és Bajnaiékkal. És persze beállt a TISZA-elnök mellé a balodali politikai elemzők jó része, köztük Lakner Zoltán és Ruff Bálint is.

Természetesen nagyon fontos részlet, hogy Magyar Péter nem azt mondta, hogy nem tartja a közéletben a „levitézlett hatalmi elit tagjait”, hanem azt, hogy neki ez nem érdeke. Tehát amennyiben mégis megteszi, az nem azt jelenti, hogy nem mondott igazat, hanem azt, hogy olyasmit csinál, ami nem az ő, hanem – legalábbis szerinte – Orbán Viktor érdeke. Utóbbi eset azonban érdekes kérdéseket vet fel, de ennek továbbgondolását az olvasókra bízzuk.