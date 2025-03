Magyar Péter kezdő 11-e: Nagy Ervin, az „újvárosi panelgyerek”, akinek csak akkor tetszik a rendszerváltás, ha ő csinálja

Akkor még meglepőnek tűnt, de az egyik első közéleti szereplő, aki Magyar Péter országos politikai színpadra lépését követően beállt a Tisza Párt elnöke mögé, egy, a politikussal szinte ellentétes ideológiai közegből érkező szereplő, a színész Nagy Ervin volt. No nem az volt meglepő, hogy politikai szerepet vállal, hiszen az elmúlt években rendszeresen megszólalt megosztó közéleti kérdésekben, inkább az, hogy egy posztliberális, progresszív figura összeáll egy elvileg konzervatív politikussal.

Persze az azóta történt események és politikai megnyilatkozások (vagy épp terelések) fényében mindez már nem is olyan különös. Nagy Ervin azóta a Tisza Párt holdudvarának egyik fontos szereplője, Magyar Péter gyűléseinek rendszeres szereplője, ő énekelte fel a párt „himnuszát” és Bódis Krisztához hasonlóan a miniszterjelöltségre is jelentkezett. De ki is valójában Nagy Ervin? Megkíséreljük bemutatni a politikai pályára lépett színészt és közéleti tevékenységét!

A Hídembertől, a Sztárboxon és az Álarcos énekesen keresztül a Tisza Pártig

Nagy Ervin Jászai Mari-díjas színész 1976 szeptember 25-én született Dunaújvárosban sportoló szülők gyermekeként. Édesanyja, Kecskeméti Margit kézilabdázó, édesapja, id. Nagy Ervin pedig labdarúgó, aki a magyar első osztályban a Tatabánya (1962) és az MTK (1966–67) színeiben szerepelt. Nős, felesége Borbély Alexandra színésznő, akivel 2021-ben házasodtak össze. Jelenleg a második házasságában él.

Egy tévés beszélgetésben elmondta, hogy válásában szerepet játszott, hogy egymásba szerettek második feleségével. Úgy fogalmazott, „Én elváltam. Erről nem akarok beszélni. Egy kicsit bulvárosnak érzem ezt. Mi egymásba szerettünk és hát én eljöttem a családomtól. Ez történt, és hát ez egy hosszú folyamatnak a része volt… nem egyik napról a másikra, hú de korrekt módon történt ez”. Első házasságában egy, másodikban két gyereke született.

A színész 1999-ben, Máté Gábor és Horvai István osztályában végzett a Színház- és Filmművészeti Főiskolán, majd a Budapesti Katona József Színház szerződtette,

és húsz évig a társulat tagja volt, ám 2020-ben távozott. A színházi munka mellett számos filmben és tévésorozatban szerepelt, első nagyobb szerepe Kossuth Lajos volt a Hídember című filmben. Legismertebb tévés munkája a Tanár című RTL-es sorozat főszereplőjének megformálása.

Sokszor játszik rámenős, talán kissé arrogáns karaktereket, ilyen például a pornós karrierre vágyó Virág a Szezon című filmben, a Kaméleon nőcsábász szélhámosa, de Sanyi a Testről és Lélekről, Blaskovich gróf a Kincsem című moziban, vagy épp a gyógyszergyári vezérigazgató karaktere a Terápia című sorozat-adaptációban szintén hasonló személyiségek. Nem beszélve az idősebb Zámbó Jimmy szerepéről az énekes történetét feldolgozó a Király című sorozatban. Szinkronszínészként is dolgozik, leggyakrabban Chris Hemsworth, Matthew McConaughey, Ryan Reynolds és Johnny Depp karaktereinek magyar hangjaként.

A színházi és filmes szerepek mellett Nagy Ervin nem veti meg a bulvárműsorokat sem, szerepelt többek közt a Konyhafőnök VIP című főzőműsorban, a Playback Párbaj és az Álarcos énekes nevű zenés-táncos produkciókban, valamint az RTL Klub Sztárbox című showjában.

Utóbbi műsorban kevésbé volt sikeres, ugyanis az első menetben kiütéses vereséget szenvedett a nála 5 évvel idősebb, de láthatóan fizikálisan sokkal jobban felkészült Árpa Attilától. A teljes képhez hozzátartozik, hogy miután Árpa leütötte, Nagy Ervin felállt a földről és úgy tűnt, folytatta volna, de mivel a Sztárboxban amatőrök „bokszolnak”, a bevett gyakorlatnak megfelelően a bíró a sérülés veszélye miatt leléptette.

A színész állítása szerint nem azért vett részt a show-ban, mert „hú de sok pénzt fizettek” hanem azért, mert azt gondolta, hogy kockára meri tenni a hírnevét, amelyet kockára is tett. Persze azért nyilván nem jött rosszul neki a pénz, amit a műsorért kapott. A Blikk szerint a műsor résztvevői a felkészülés alatt havi 2 millió, az élő műsorokért pedig attól függően, hogy győznek vagy veszítenek 5 és 10 millió forint közötti összeget kaptak. Az RTL titokként kezeli a fizetéseket, de mennyiben ez így van, Árpa és Nagy elég jó órabérrel dolgoztak, hiszen mérkőzésük alig tartott tovább másfél percnél.

Nagy Ervintől egyébként állítása szerint nem áll távol a harcos mentalitás, erről egy Telexnek adott interjúban ezt mondta:

„Azon a helyen, ahol én felnőttem, ha valakit seggbe rúgtak a kocsmában, akkor felénk nem az a divat, hogy arrébb sétálunk. És ha becsmérel vagy az anyánkat szidja, akkor kihívjuk a kocsma elé. Én ebből a kultúrából jövök, és nem is fogok megváltozni.”.

A színész legújabb produkciója (énekesként) egyébként a Tisza Párt „Kell egy jobb ország!” című himnusza, amely még Magyar Péter támogatóit is megosztotta.

Nagy Ervin, akit állítása szerint egy „ország szeret és tisztel”, meg a kreatív színészi energiák

Nagy ismert arról, hogy szívesen megnyilvánul közéleti kérdésekben, és ideológiai hovatartozását sem titkolta soha. Már 2013-ban a Pride mellett kampányolt, de ekkor még nem foglalkozott olyan szakpolitikai kérdésekkel, mint az oktatásügy. Később eljött ennek is az ideje, hiszen a 2022-ben a pedagógussztrájk idején már belevetette magát a témába.

Első emlékezetes politikai megnyilvánulása 2019-ben történt, amikor a színházak finanszírozási rendszerének átalakításáról szóló törvénnyel kapcsolatban indulatosan nyilatkozott többek közt Kocsis Mátét, a Fidesz frakcióvezetőjét emlegetve.

„Pöcegödörszerű képződmény a magyar politikai élet, amit én ámulva-bámulva nézek, nagyon rossz a túlélőjének lenni. Nagyon komoly indulatokat gerjeszt bennem egy-egy ilyen félnótás országgyűlési seggnyalónak a hozzászólása. Olyan embereket bélyegeznek meg, akik egyébként köztiszteletnek és közszeretetnek örvendenek, akikre nem szokták rásütni, hogy 'ez állandóan ott van a baloldali tüntetésen, meg ez liberális bérenc', meg ilyeneket, nem.

Mi csináljuk a munkánkat, és most jön egy ilyen Kocsis Máté-szerű képződmény

– és most nem megyek egy bizonyos szint alá –, de egy ilyen ember hogy jön ahhoz, hogy minket, akit (ki merem jelenteni, hogy) egy ország szeret és tisztel – és ez nem nagyképűség, mert nem Kossuth-díjas vagyok és nem repkednek a díjak felém – egy ilyen típusú csávó azért, hogy a főmérnöknek fölfelé nyaljon, emberekről bármit ki mer jelenteni egyfajta politikai szituációban, amitől ő azt gondolja, hogy ebből valamifajta nyeresége lesz” – fogalmazott a színész.

Majd megfenyegette a politikusokat: „Ez öngyilkosság. Öngyilkosság azt a kultúrát kicsinálni, ami nem csak a baloldalé, hanem a jobboldalé is. Nem volt jó ötlet rálépni a művészek bütykére. Nagyon rossz ötlet volt, mert ha a kreatív energiáinkat elkezdjük használni a politika ellen, akkor nagy szarban lesznek!”

És ha már a politika szolgálatába állított kreatív színészi energiáról beszélünk, nem lehet elmenni a tény mellett, hogy Nagy Ervin közismerten jó kapcsolatot ápol a színész-politikai aktivista Molnár Áronnal, a róla elnevezett noÁr mozgalom alapítójával. Szakmájuk mellett az is összeköti Nagy Ervint és Molnár Áront, hogy utóbbi felesége korábban előbbi barátnője/élettársa volt.

Nagy Ervin 2022-ben, a választás éjszakáján a Partizánnak azt mondta, ha Orbán Viktor nyer, lehet, hogy beszáll a politikába. A Fidesz nyert, Nagy Ervin pedig nem lett politikus, de, hogy egyre inkább közelebb került ehhez a világhoz azt jelezte, hogy egy évvel később részt vett az Egyesült Államok Orbán-kormányt folyamatosan támadó demokrata párti nagykövete, David Pressman széder-estjén.

A színész Gyöngyösi Márton, az egykor zsidó képviselők listázását sürgető volt Jobbik-elnök mellett ült a vacsorán, aminek már csak azért is volt némi pikantériája, mert miközben Nagy Ervin (egyébként a magyar kormányhoz hasonlóan) jogtalannak tartja, hogy Oroszország elfoglalta Ukrajna területeit, épp a jobbikos politikus volt az, aki egy évtizede legitimnek nevezte az oroszok által ezeken a területeken kezdeményezett népszavazást. (Persze azóta Gyöngyösi TELJESEN megváltozott).