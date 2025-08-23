Tegnap óta kétszer is hazugságon kaptunk téged a miniszterelnök horvát útja kapcsán, de látom, még mindig nem adod fel, tovább hergeled a szektát, és blöffölsz. (A liberális propagandád meg könnybe lábadt szemmel asszisztál ehhez.)

Először is tisztázzuk: a miniszterelnök egy hónappal ezelőtt bejelentette az MCC Feszten, hogy idén is Horvátországba megy nyaralni – mint minden évben -, és ott felül egy kis vitorlásra. Erre te most bohóc módjára úgy teszel, mintha lebuktattad volna, hogy ott van.

Aztán jöttél ezzel a honvédségi gépes marhasággal, a yachttal, meg a luxus ételekkel, és hamar kiderült, hogy mindegyik kamu.

De te nem hagyod abba az uszítást, a propagandasajtód mögé bújva most előállsz azzal, hogy a miniszterelnök fizet-e vagy sem.

Kapaszkodj meg, a miniszterelnök az általa igénybe vett szolgáltatásokért mindig fizet! Ha ültél volna vele valaha egy asztalnál, akkor tudnád. De nem ültél, csak szerettél volna.

A miniszterelnöknek van jövedelme, ahogy neked is.

(A repülőgép bérbe vehető, valamennyi utasa maga fizeti a rá eső költségeket.)

De ha már “szóba kerültél”, árulj már el néhány dolgot a világnak:

- te elmehetsz Olaszországba, de az ő horvát útja probléma?

- te felülhetsz egy kisrepülőre, ő meg nem?

- te kifizettél bárkinek bármit idén nyáron a két hónapos élményparkozásért?

- kifizetted a repülőzést, quadozást, csónakázást, vitorlázást, meg a többit?

- a szolgasajtód megkérdezte valaha ezeket tőled?

Szotyi!

Te beszélsz képmutatásról? Te, aki pár óra alatt kerestél 70 millió forintot bennfentes kereskedelemmel? Te, aki mindig azzal vádolsz másokat, amit te magad csinálsz? Ne szomoríts el!

Kár folytatnod a blöffölést, egyre többen átlátnak rajtad!

232 nap”

