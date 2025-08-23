Ft
08. 23.
szombat
Tisza Párt Magyar Péter yacht miniszterelnök

A brüsszelita MANöken teljesen elvesztette a fonalat a kamuzásban

2025. augusztus 23. 12:56

Tegnap óta kétszer is hazugságon kaptunk téged a miniszterelnök horvát útja kapcsán, de látom, még mindig nem adod fel, tovább hergeled a szektát, és blöffölsz.

2025. augusztus 23. 12:56
Kocsis Máté
Kocsis Máté
Facebook

„A brüsszelita MANöken teljesen elvesztette a fonalat a kamuzásban

Akkor segítünk, Magyar Péter!

Tegnap óta kétszer is hazugságon kaptunk téged a miniszterelnök horvát útja kapcsán, de látom, még mindig nem adod fel, tovább hergeled a szektát, és blöffölsz. (A liberális propagandád meg könnybe lábadt szemmel asszisztál ehhez.)

Először is tisztázzuk: a miniszterelnök egy hónappal ezelőtt bejelentette az MCC Feszten, hogy idén is Horvátországba megy nyaralni – mint minden évben -, és ott felül egy kis vitorlásra. Erre te most bohóc módjára úgy teszel, mintha lebuktattad volna, hogy ott van. 

Aztán jöttél ezzel a honvédségi gépes marhasággal, a yachttal, meg a luxus ételekkel, és hamar kiderült, hogy mindegyik kamu. 

De te nem hagyod abba az uszítást, a propagandasajtód mögé bújva most előállsz azzal, hogy a miniszterelnök fizet-e vagy sem. 

Kapaszkodj meg, a miniszterelnök az általa igénybe vett szolgáltatásokért mindig fizet! Ha ültél volna vele valaha egy asztalnál, akkor tudnád. De nem ültél, csak szerettél volna.

A miniszterelnöknek van jövedelme, ahogy neked is.

(A repülőgép bérbe vehető, valamennyi utasa maga fizeti a rá eső költségeket.)

De ha már “szóba kerültél”, árulj már el néhány dolgot a világnak:

- te elmehetsz Olaszországba, de az ő horvát útja probléma?

- te felülhetsz egy kisrepülőre, ő meg nem?

- te kifizettél bárkinek bármit idén nyáron a két hónapos élményparkozásért? 

- kifizetted a repülőzést, quadozást, csónakázást, vitorlázást, meg a többit?

- a szolgasajtód megkérdezte valaha ezeket tőled?

Szotyi!

Te beszélsz képmutatásról? Te, aki pár óra alatt kerestél 70 millió forintot bennfentes kereskedelemmel? Te, aki mindig azzal vádolsz másokat, amit te magad csinálsz? Ne szomoríts el!

Kár folytatnod a blöffölést, egyre többen átlátnak rajtad!

232 nap”

Nyitókép forrása: Facebook 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 20 komment

fotos88
2025. augusztus 23. 15:01
Nagyon szomorú, hogy a kormánypárt egyik vezető politikusa ilyen mélyre süllyed. Hogy nevezheti egy ellenzéki párt szimpatizánsait szektásoknak?? Hol élünk? Jézusom! Ez a stílus lehet elmegy a tanulatlan követőinek, de az értelmes emberek erre azt mondják elég volt. Mentsen meg a Jó Isten és a józan ész ezektől a jövőre. Hajrá TISZA!
Válasz erre
0
0
YouTubeRight2Laugh-Tamas
2025. augusztus 23. 14:30
Magyar Péter Szerintem tiszteletre méltó, hogy Magyar Péter képes kilépni a szürke hétköznapokból, és felvállalja egy igazi The Man stílust. Kondizik, fotózkodik, olykor már-már komikusi oldalát mutatja meg. Nagyon karizmatikus, amikor arra van igény, de alázatra is képes a kamu­híresztelésekkel szemben, főleg amikor brüsszeli vezetőkkel egyeztet. Számomra ő az első számú előadóművész: lehet, hogy ennél magasabb pozíciót nem fog elérni, de el kell ismerni az erőfeszítéseit. Mindig a szeretet és összetartozás nyelvén szól, és követői is kizárólag diplomatikusan, hazaszeretetből és szívből beszélnek és cselekszenek. 👍
Válasz erre
0
0
DeGar
2025. augusztus 23. 14:27
Ezredszer is elmondom, hogy MP attól, hogy mélynövésűként, előnytelen fejformával, a koránál 10 évvel idősebb, mérges arccal, stb. pipiskedve lépked, még nem tűnik manökennek.
Válasz erre
1
0
Bastyaelvtars
2025. augusztus 23. 14:22
Mert Magyar Péter megszolalasai , rendezvényei vagy erdektelenségbe fulladnak vagy botrányba:) Más variáció nem lehetséges a mandineren:))))
Válasz erre
0
0
