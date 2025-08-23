Váratlan bejelentést tett Zelenszkij embere: ez mindent megváltoztathat a háborúban

Megszereztük Donald Trump hivatalos válaszát Orbán Viktor levelére: nagyon dühös a Barátság vezeték miatt
„Az amerikai elnök segítségét kértem” – írta a magyar miniszterelnök.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök először jelezte, hogy kész tárgyalni Vlagyimir Putyinnal az elfoglalt területekről – a bejelentés Trump ultimátumának árnyékában született. Ukrajna mégis kész átlépni egy vörös vonalat?
Az ukrán elnök a háború kezdete óta először jelezte, hogy hajlandó tárgyalni Vlagyimir Putyinnal a területi kérdésekről – monda pénteken Szergej Kiszlica ukrán külügyi államtitkár az NBC Newsnak. Ukrajna tehát kész lenne engedni?
A diplomata szerint Zelenszkij
kész leülni és megvitatni Putyinnal a jelenlegi frontvonal mentén húzódó területi kérdéseket”.
Ez a kijelentés gyökeres fordulat lehet az ukrán vezetés eddigi álláspontjához képest, hiszen eddig Kijev határozottan elutasította bármiféle kompromisszumot az ország szuverenitását illetően.
Kiszlica hozzátette, hogy legalább egy hét szükséges ahhoz, hogy elkészüljön „Ukrajna számára megbízható biztonsági garanciák csomagja”.
A tervezetek várhatóan jövő hét elejére állhatnak össze. Az államtitkár ugyanakkor kemény figyelmeztetést is megfogalmazott: ha a tárgyalások meghiúsulnak, azonnali szankciókat kell életbe léptetni Oroszországgal szemben.
A további nyomásnak szinte azonnalinak kell lennie, amikor lejár Trump által meghatározott határidő. Akkor az oroszoknak valóban meg kell érezniük a fájdalmat”
– fogalmazott.
Ezt is ajánljuk a témában
„Az amerikai elnök segítségét kértem” – írta a magyar miniszterelnök.
Az orosz fél ugyanakkor hűvösen reagált a kijevi jelzésre. Szergej Lavrov külügyminiszter közölte:
jelenleg nincs napirenden Putyin és Zelenszkij közvetlen találkozója.
A bejelentés jelentőségét növeli, hogy Donald Trump amerikai elnök nemrég két hetes ultimátumot adott a feleknek a tűzszünetről szóló tárgyalások előmozdítására.
Zelenszkij váratlan nyitása így a nemzetközi nyomás eredményeként is értelmezhető.
Ezt is ajánljuk a témában
Váratlan fordulatról beszélt az orosz külügyminiszter.
Nyitókép: Danylo Antoniuk / AFP