Ft
Ft
25°C
15°C
Ft
Ft
25°C
15°C
08. 23.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 23.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
Szergej Kiszlica Zelenszkij Vlagyimir Putyin

Váratlan bejelentést tett Zelenszkij embere: ez mindent megváltoztathat a háborúban

2025. augusztus 23. 08:20

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök először jelezte, hogy kész tárgyalni Vlagyimir Putyinnal az elfoglalt területekről – a bejelentés Trump ultimátumának árnyékában született. Ukrajna mégis kész átlépni egy vörös vonalat?

2025. augusztus 23. 08:20
null

Az ukrán elnök a háború kezdete óta először jelezte, hogy hajlandó tárgyalni Vlagyimir Putyinnal a területi kérdésekről – monda pénteken Szergej Kiszlica ukrán külügyi államtitkár az NBC Newsnak. Ukrajna tehát kész lenne engedni?

Ukrajna
Ukrajna mégis kész területekről lemondani? 

A diplomata szerint Zelenszkij 

kész leülni és megvitatni Putyinnal a jelenlegi frontvonal mentén húzódó területi kérdéseket”.

Ez a kijelentés gyökeres fordulat lehet az ukrán vezetés eddigi álláspontjához képest, hiszen eddig Kijev határozottan elutasította bármiféle kompromisszumot az ország szuverenitását illetően.

Kiszlica hozzátette, hogy legalább egy hét szükséges ahhoz, hogy elkészüljön „Ukrajna számára megbízható biztonsági garanciák csomagja”. 

A tervezetek várhatóan jövő hét elejére állhatnak össze. Az államtitkár ugyanakkor kemény figyelmeztetést is megfogalmazott: ha a tárgyalások meghiúsulnak, azonnali szankciókat kell életbe léptetni Oroszországgal szemben.

A további nyomásnak szinte azonnalinak kell lennie, amikor lejár Trump által meghatározott határidő. Akkor az oroszoknak valóban meg kell érezniük a fájdalmat”

 – fogalmazott.

Ezt is ajánljuk a témában

Még nincs időpontja Ukrajna és Oroszország tárgyalásainak


Az orosz fél ugyanakkor hűvösen reagált a kijevi jelzésre. Szergej Lavrov külügyminiszter közölte

jelenleg nincs napirenden Putyin és Zelenszkij közvetlen találkozója.

A bejelentés jelentőségét növeli, hogy Donald Trump amerikai elnök nemrég két hetes ultimátumot adott a feleknek a tűzszünetről szóló tárgyalások előmozdítására. 

Zelenszkij váratlan nyitása így a nemzetközi nyomás eredményeként is értelmezhető.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Danylo Antoniuk / AFP

Összesen 50 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
florin
2025. augusztus 23. 10:16
Ennek a szargalacsinnak hinni????
Válasz erre
0
0
patriota-0
2025. augusztus 23. 10:11
De hát benne van az alkotmányban, hogy egy négyzetcentiméternyi területet sem adhat át! Elfelejtette volna? Múlt héten még tele pofával ezt harsogta a majom.
Válasz erre
0
0
Tuners
2025. augusztus 23. 10:06
Serhiy Kyslytsya 😂😂😂
Válasz erre
0
0
cutcopy
2025. augusztus 23. 10:05
Szuper, Ursula meg most jelentette be hogy nem adják fel, lúzer skizofrén banda..
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!