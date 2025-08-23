Váratlan bejelentést tett Zelenszkij embere: ez mindent megváltoztathat a háborúban

Az ukrán elnök a háború kezdete óta először jelezte, hogy hajlandó tárgyalni Vlagyimir Putyinnal a területi kérdésekről – monda pénteken Szergej Kiszlica ukrán külügyi államtitkár az NBC Newsnak. Ukrajna tehát kész lenne engedni?

Ukrajna mégis kész területekről lemondani?

A diplomata szerint Zelenszkij

kész leülni és megvitatni Putyinnal a jelenlegi frontvonal mentén húzódó területi kérdéseket”.

Ez a kijelentés gyökeres fordulat lehet az ukrán vezetés eddigi álláspontjához képest, hiszen eddig Kijev határozottan elutasította bármiféle kompromisszumot az ország szuverenitását illetően.

My interview with an amazing journalist and the moderator @kwelkernbc for @MeetThePress who interviewed Lavrov before me this Friday. See the teaser - Two worlds two perspectives: sabotage vs. maximum desire to achieve progress, but judge it yourself - a link to the full… pic.twitter.com/rIIyLksSMV — Sergiy Kyslytsya 🇺🇦 (@SergiyKyslytsya) August 22, 2025

Kiszlica hozzátette, hogy legalább egy hét szükséges ahhoz, hogy elkészüljön „Ukrajna számára megbízható biztonsági garanciák csomagja”.

A tervezetek várhatóan jövő hét elejére állhatnak össze. Az államtitkár ugyanakkor kemény figyelmeztetést is megfogalmazott: ha a tárgyalások meghiúsulnak, azonnali szankciókat kell életbe léptetni Oroszországgal szemben.

A további nyomásnak szinte azonnalinak kell lennie, amikor lejár Trump által meghatározott határidő. Akkor az oroszoknak valóban meg kell érezniük a fájdalmat”

– fogalmazott.