08. 22.
péntek
08. 22.
péntek
Lavrov Vlagyimir Putyin Trump

Lavrov kijelentése mindent felboríthat – veszélyben Trump békeküldetése (VIDEÓ)

2025. augusztus 22. 15:12

Váratlan fordulatról beszélt az orosz külügyminiszter.

2025. augusztus 22. 15:12
null

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter az NBC-nek adott interjúban világossá tette: jelenleg nincs tervezett találkozó Vlagyimir Putyin orosz és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök között.

Putyin kész találkozni Zelenszkijjel, amikor a csúcstalálkozó napirendje elkészül, de ez a napirend egyáltalán nem áll készen”

– hangsúlyozta Lavrov a Meet the Press című műsorban, hozzátéve, hogy Moszkva szerint Ukrajna felelős a békefolyamat elakadásáért. A külügyminiszter ugyanakkor bepillantást engedett a színfalak mögötti egyeztetésekbe. 

„Trump elnök az alaszkai találkozó után több dolgot is felvetett, egy részükkel egyetértünk, néhányukban pedig hajlandóságot mutattunk a rugalmasságra” – idézte fel az augusztus 15-i egyeztetést. Lavrov szerint ezek a kérdések a washingtoni megbeszélésen is előkerültek, és „mindenkinek világossá vált, hogy van néhány alapelv, amelyeket Washington szerint el kell fogadni”

Ilyennek nevezte a NATO-tagság kizárását és a területi kérdések napirendre vételét.

Lavrov azt állította, hogy Zelenszkij mindezeket elutasította. „Még azt is visszautasította, hogy töröljék el az orosz nyelvet tiltó jogszabályokat. Hogyan találkozhatnánk egy olyan személlyel, aki vezetőnek tetteti magát?” – fogalmazott kemény hangnemben az orosz diplomácia vezetője.

Nyitókép: Alexander Zemlianichenko / POOL / AFP

Összesen 10 komment

csalodtamafideszben
2025. augusztus 22. 15:52
„egy részükkel egyetértünk, néhányukban pedig hajlandóságot mutattunk a rugalmasságra” Konkrétan?
Dixtroy
2025. augusztus 22. 15:51
" Zelenszkij mindezeket elutasította. „Még azt is visszautasította, hogy töröljék el az orosz nyelvet tiltó jogszabályokat. Hogyan találkozhatnánk egy olyan személlyel, aki vezetőnek tetteti magát?" Nyilván nem jókedvéből baszakodik, húzza az időt, hogy majd a rózsaszín flamencó bombácskákkal úgy megagyabugyálja Oroszországot, hogy a háttérhatalom fele pénzből meg tudja venni majd az egészet kilóra. Arra nem gondol, hogy pusztító ereje éppen az oroszoknak is van, és még az egész országát nem is küldték meg úgy rendesen, szóval ha sikerül is az oroszokat jól megkurjantani, az még korántsem biztos, hogy végzetes lesz, és hogy ami most Ukrajna néven létezik, abból marad-e valami, élő emberekkel.
londonbaby
2025. augusztus 22. 15:50
nagyon jóóóóóó nagyon jóóóóó ortt a pont !!!! amíg az utolsó náci ukrán kutyát el nem tapossátok.., addig ne is álljon készen az a napirend.. !!!!!! . Skacok mindent bele... ami a csövön kifér... hulljanak ezek a tetves náci ukrán kutyák.. mehetnek mind a lámpavasra, vagy tapossátok őket szét tankkal.. egy a lényeg.. dögöljenek már meg ...
Tiszafa
•••
2025. augusztus 22. 15:48 Szerkesztve
Hogy ki ír alá egy területelcsatolást és NATO tagság tilalmát tartalmazó államok közötti hivatalos okmányt, az bizony nagyon nem mindegy. Az aláíró feleknek ezer %-os felhatalmazással kell(ene) bírniuk. Putyin ilyen felhatalmazással rendelkezik, Zelenszkij nem. És ez nem jó az oroszoknak, viszont nagyon kedvező a Nyugatnak meg a hoholoknak. Mert így később bármikor azt mondhatják, hogy a béke, vagy akárminek is fogják nevezni szerződésben foglaltak érvénytelenek, mert azt ukrán részről nem legitim ember írta alá, azaz az egész semmis, mindent vissza. A Nyugat ezért is nem akarja eltávolítani a Zselét, és egy elnökválasztás megtartását sem szorgalmazza, hiszen a Zelenszkij illegitimitása az egy mindenkori aduász a kezében. Míg egy legitim ukrán elnök, akár egy újraválasztott Zselé is kedvezőtlen fejlemény a Nyugatnak, mert az oroszok mondhatják később bármikor, hogy a szerződéssel minden rendben, ami fekszik, az nyugszik.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!