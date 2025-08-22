Lavrov kijelentése mindent felboríthat – veszélyben Trump békeküldetése (VIDEÓ)

„Trump elnök az alaszkai találkozó után több dolgot is felvetett, egy részükkel egyetértünk, néhányukban pedig hajlandóságot mutattunk a rugalmasságra” – idézte fel az augusztus 15-i egyeztetést. Lavrov szerint ezek a kérdések a washingtoni megbeszélésen is előkerültek, és „mindenkinek világossá vált, hogy van néhány alapelv, amelyeket Washington szerint el kell fogadni”.

Ilyennek nevezte a NATO-tagság kizárását és a területi kérdések napirendre vételét.

Lavrov azt állította, hogy Zelenszkij mindezeket elutasította. „Még azt is visszautasította, hogy töröljék el az orosz nyelvet tiltó jogszabályokat. Hogyan találkozhatnánk egy olyan személlyel, aki vezetőnek tetteti magát?” – fogalmazott kemény hangnemben az orosz diplomácia vezetője.