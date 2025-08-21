Ft
Ft
32°C
15°C
Ft
Ft
32°C
15°C
08. 21.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 21.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
Lavrov Kijev Donald Trump Vlagyimir Putyin Reuters nyilatkozat

Kulcsfontosságú feltételt árult el Lavrov: Putyin kizárólag ekkor hajlandó találkozni Zelenszkijjel

2025. augusztus 21. 15:31

Az orosz külügyminiszter lerántotta a leplet.

2025. augusztus 21. 15:31
null

Az orosz külügyminiszter, Szergej Lavrov bejelentette, hogy Vlagyimir Putyin hajlandó találkozni Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, ám kizárólag abban az esetben, ha minden, a legmagasabb szinten megvitatandó kérdés előzetesen részletesen elő van készítve. Az Ukrajinszka Pravda által idézett RIA Novosztyi szerint Lavrov hangsúlyozta: „Vlagyimir Putyin kizárólag akkor hajlandó Zelenszkijjel találkozni, ha minden olyan ügyet, amely a legfelsőbb szinten megvitatandó, alaposan kidolgoznak. […] Oroszország továbbra is támogatja a 2022-ben Isztambulban elfogadott biztonsági garanciák elveit, minden más elképzelés értelmetlen.”

Lavrov kijelentette, hogy Kijev akadályozni próbálja Donald Trump békekezdeményezéseit, 

miközben Európa szerinte „teljesen elfogadhatatlan” külső beavatkozást szorgalmazna Ukrajnában.

Az orosz külügyminiszter Zelenszkij nyilatkozatait a Putyinnal tervezett találkozóról „Kvartal 95 stílusú trükköknek” nevezte – utalva arra a szórakoztatóipari társaságra, amelyet az ukrán elnök politikai pályafutása előtt alapított. 

Hozzátette: egy esetleges megállapodás aláírásakor felvetődhet a kérdés, hogy „az ukrán fél képviselői milyen legitimációval bírnak majd”.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI/EPA/Reuters pool/Samil Zsumatov

Összesen 35 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Türelem
2025. augusztus 21. 17:18
Truth... közli Trump újabb gondolatait....Trump: érdekes idők várnak ránk.....lehetetlen egy háborút megnyerni úgy, hogy nem támadod a betolakodót....Biden a hibás azért, mert nem engedte az ukránokat támadni, csak védekezni, támadni kellett volna.....a sok békefelfogás között egyre nehezebben igazodik el az ember... Il Gurdian ...Trump lassít, a trilaterális találkozót megelőzően jobbnak tartaná, ha először Z és Putyin tárgyalna egymással.....robog a békeközvetítő vonat.....megnyugodhatnak a háborúban érdekeltek...s az ukrán és orosz anyák, feleségek..ugyan, kit érdekel ez.
Válasz erre
0
0
Nasi12
2025. augusztus 21. 17:13
Az oroszk kezdettől fogva azt mondják, hogy 10. A nyugat veszettül vitatkozik,. hogy 1 vagy esetleg 4. Most, hogy vesztésre állnak bemondják az aduászt, legyen 4. Lavrov azt mondja nyugodtan, hogy rendben, legyen 10 :)
Válasz erre
0
0
ThunderDan
•••
2025. augusztus 21. 17:09 Szerkesztve
csalodtam (dehogy csalódtál, idióta...): "Világ", az eszed tokja! Az alábbiak NEM osztják az "az utolsó ukránig", "gonosz Putler, tömeggyilkos oroszok" stb. narratívát: Kína India Afrika Arab világ Indonézia, Ázsia egyéb részei Dél-Amerika ÉS HOPPÁ: USA stb. stb. Kb. a VILÁG (ha már ezt a kifejezést használtad) 80-90%-a, alsó hangon. UK, Framciaország, Németország és még pár globálisan jelentékzelen európai ország baromira NEM A VILÁG.
Válasz erre
3
0
Türelem
2025. augusztus 21. 16:54
A mandiner lehozhatná az Ukrajna szövetségesei által formálódó elképzeléseket, javaslatokat is. Kér fontos eleme van, az egyik, hogy orosz támadás esetén plusz szankciók lépnének életbe, illetve a szövetségesek - ugye mind NATO tagállam - huszonnégy-hetvenkét órán belül katonai válaszlépésre köteleznék magukat. A másik, hogy a NATO 5-ös cikkelyét tartalmilag lefedő megoldásra van szükség. Mindkettő elfogadása egyenlő a harmadik világháború kitörésével. Miközben a szülők iskolatáskákat, tanszereket vásárolnak a gyerekeknek, s biztosan ezt tennék legszívesebben a fronton egymást gyilkoló ukrán és orosz apukák is......a számláló szerint még kevés ukrán fiatal halt meg.....a gyarmatra elég kevesebb munkaerő is.
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!