Az orosz külügyminiszter, Szergej Lavrov bejelentette, hogy Vlagyimir Putyin hajlandó találkozni Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, ám kizárólag abban az esetben, ha minden, a legmagasabb szinten megvitatandó kérdés előzetesen részletesen elő van készítve. Az Ukrajinszka Pravda által idézett RIA Novosztyi szerint Lavrov hangsúlyozta: „Vlagyimir Putyin kizárólag akkor hajlandó Zelenszkijjel találkozni, ha minden olyan ügyet, amely a legfelsőbb szinten megvitatandó, alaposan kidolgoznak. […] Oroszország továbbra is támogatja a 2022-ben Isztambulban elfogadott biztonsági garanciák elveit, minden más elképzelés értelmetlen.”

Lavrov kijelentette, hogy Kijev akadályozni próbálja Donald Trump békekezdeményezéseit,

miközben Európa szerinte „teljesen elfogadhatatlan” külső beavatkozást szorgalmazna Ukrajnában.

Az orosz külügyminiszter Zelenszkij nyilatkozatait a Putyinnal tervezett találkozóról „Kvartal 95 stílusú trükköknek” nevezte – utalva arra a szórakoztatóipari társaságra, amelyet az ukrán elnök politikai pályafutása előtt alapított.

Hozzátette: egy esetleges megállapodás aláírásakor felvetődhet a kérdés, hogy „az ukrán fél képviselői milyen legitimációval bírnak majd”.