Ft
Ft
29°C
14°C
Ft
Ft
29°C
14°C
08. 19.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 19.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
Ukrajna Lavrov Oroszország kisebbség alkotmány

Lavrov: Nem területeket akarunk, hanem az oroszokat védjük

2025. augusztus 19. 18:12

Hosszú távú béke csak az orosz kisebbség jogainak biztosításával lehetséges – hangsúlyozta az orosz külügyminiszter.

2025. augusztus 19. 18:12
null

Oroszország nem utasítja el együttműködés egyetlen formátumát sem az ukrajnai rendezés érdekében, legyen az kétoldalú vagy többoldalú - jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter kedden a Rosszija 24 televíziónak adott nyilatkozatában.

A legfontosabb az, hogy bármely formátum – az egy plusz egy, az egy plusz kettő, a sokoldalú formátumok, amelyekből szintén sok van, egyebek között az ENSZ keretében is – ne azért legyenek, hogy másnap valaki írjon róluk az újságokba, vagy este bemutassák a televízióban, vagy utána a közösségi médiában pletykáljanak, próbálva lefölözni a »propaganda habját«, hanem azért, hogy lépésről lépésre, fokozatosan, a szakértői szintről indulva, és az összes szükséges lépést megtéve, felkészülhessünk a csúcstalálkozókra” – nyilatkozott.

Ezt is ajánljuk a témában

Hangsúlyozta, hogy bármilyen magas szintű találkozót rendkívül gondosan kell előkészíteni. Megjegyezte, hogy ha Volodimir Zelenszkij elnök számára annyira fontos Ukrajna alkotmánya, akkor 

emlékeznie kellene annak azon cikkeire is, amelyek előírják az oroszok jogainak tiszteletben tartására.

„Az ukrán alkotmányban, külön kiemelve, megmaradt az államnak az a kötelezettsége, hogy maradéktalanul biztosítsa az oroszok és más nemzeti kisebbségek jogait” – nyilatkozott.

Az orosz diplomácia vezetője azt hangoztatta, hogy Oroszország sohasem törekedett egyszerűen területek elfoglalására, legyen szó a Krímről, a Donyec-medencéről vagy Novorosszijáról. Mint mondta, Moszkva célja az oroszok védelme, akik évszázadok óta élnek ezeken a földeken. „Oroszország biztonsági érdekeinek tiszteletben tartása, az Ukrajnában élő oroszok és orosz anyanyelvűek jogainak teljeskörű tiszteletben tartása nélkül nem lehet szó semmiféle hosszútávú megállapodásról, mert ezeket az okokat sürgősen orvosolni kell a rendezés keretében” – mondta Lavrov.

Kifogásolta, hogy 

a nyugat-európai vezetők soha sem emelték fel hangjukat az emberi jogok védelmében, amikor Ukrajnában az élet legkülönbözőbb területein megtiltották az orosz nyelv használatát

Méltatta viszont Donald Trump amerikai elnöknek a rendezésben játszott szerepét. „Látszott (az alaszkai csúcstalálkozón), hogy az amerikai elnök és csapata (…) őszintén szeretne elérni egy olyan eredményt, amely hosszú távú, stabil és megbízható lesz, ellentétben az európaiakkal, akik akkoriban minden sarkon azt hangoztatták, hogy csak a tűzszünet kell, és utána továbbra is fegyvert fognak szállítani Ukrajnának” – mondta.

Lavrov szerint az alaszkai találkozót követően Trump mélyebben kezdett foglalkozni a konfliktus megoldásának kérdésével, felismerve, hogy ehhez annak kiváltó okait kell megszüntetni. Kitért rá, hogy az anchorage-i tárgyalásokon jó hangulat uralkodott, ami tükröződött a két ország vezetőinek nyilatkozataiban is.

(MTI)

Nyitókép: MOHD RASFAN / POOL / AFP

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
ThunderDan
2025. augusztus 19. 18:54
Ugye ez axióma. Semelyik másik nagyhatalom nem tűrné, hogy nemzettársai millióit elnyomják.
Válasz erre
2
0
Gebula
2025. augusztus 19. 18:44
Lavrov Úr nagyon okos ember, nem sokat szól, de mindig mértékadó, pontos, visszafogott! Igazi politikus, a hagyományos értelemben véve!
Válasz erre
5
0
Leskelődő
2025. augusztus 19. 18:38
És mivel Lavrov nemcsak az orosz, hanem más - így nyilván a magyar - nemzetiségek és nyelvek tiszteletben tartásáról és védelméről is beszél, pillanatnyilag ő a mi emberünk. Prüsszelt ez nem érdekli, lelkük rajta.
Válasz erre
2
0
counter-revolution
2025. augusztus 19. 18:31
"maradéktalanul biztosítsa az oroszok és más nemzeti kisebbségek jogait" Köszönjük az erőfeszítéseket! Putin, előre!
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!