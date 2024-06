Új nyelvtörvényt fogadott el Ukrajna – ez még az óvodásokra is komoly hatással lesz

Nyitókép: Brendan SMIALOWSKI / POOL / AFP

Elfogadta második olvasatban is az ukrán parlament a törvényt az angol mint a nemzetközi érintkezés nyelvének státusáról – közölte Jaroszlav Zseleznyak parlamenti képviselő a Telegram üzenetküldő alkalmazásban.

Zseleznyak hozzátette, hogy a törvény meghatározza azokat a tisztségeket, amelyek betöltéséhez kötelező lesz az angol nyelv ismerete.

A törvény szabályozza „az angol nyelv felhasználásának sajátosságait a hatalmi szervek, a helyi önkormányzatok munkájában, az oktatásban, a kultúrában, a közlekedésben, az egészségügyben és más területeken”.

Jevhenyija Kravcsuk képviselő kifejtette, hogy az angol nyelv ismerete kötelező lesz többek között a helyi állami közigazgatás vezetői és helyettesei, az ügyészség munkatársai, az országos rendőrség, az adó- és vámhivatalok felső- és középvezetői részére.

2026 szeptemberétől az angol nyelvet az óvodákban és más, iskoláskor előtti intézményekben is oktatni fogják.

Két évvel a törvény életbe lépése után a hatóságok számára kötelező az információkat angol nyelven is feltüntetni a vasúti és buszpályaudvarokon, repülőtereken és bizonyos közlekedési eszközökön. A törvénytervezetet tavaly nyáron nyújtotta be a parlamentbe Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. A sürgősnek minősített szabályozást már novemberben elfogadta első olvasatban a Rada. A törvénytervezetet sokat bírálták, több petíciót is kezdeményeztek ellene.

