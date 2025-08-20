Ft
sziget fesztivál Kneecap Ír Köztársaság Észak-Írország zenekar terrorizmus Hezbollah

Spontán palesztin-párti tüntetés lett a Kneecap frontemberének bírósági tárgyalásából

2025. augusztus 20. 14:50

A Kneecap nálunk is fellépett volna a Sziget fesztiválon, de a magyar hatóságok megtiltották, hogy belépjenek az országba.

2025. augusztus 20. 14:50
null

Több száz rajongó fogadta az ír rapper, a Kneecap egyik tagját szerdán egy londoni bíróságon, ahol a terrorizmus vádja miatt kellett megjelennie, amiért állítólag egy, az Irán által támogatott libanoni Hezbollah milíciát támogató sárga zászlót lengetett egy koncerten Londonban, 2024. november 21-én – írja a Reuters. (A banda nálunk is fellépett volna a Sziget fesztiválon, de a magyar hatóságok megtiltották, hogy belépjenek az országba.) A Mo Chara művésznevű 27 éves zenész azt állította, a zászlót az előadásuk alatt dobták fel a színpadra.

A terrorizmus elleni törvény szerint bűncselekménynek minősül egy tárgy olyan módon történő megjelenítése, amely alapos gyanút kelt arra vonatkozóan, hogy valaki tiltott szervezet támogatója.

A zenész a palesztin üggyel összefüggő keffiyeh sálat viselve jelent meg a Westminsteri Bíróságon, és egy ír tolmács mellett ült. 

Zenetársai szintén a bíróságon voltak, a támogatók pedig megtöltötték a bíróság termét. 

Ügyvédei szerint a vádat túl későn emelték, és ezért el kell utasítani, Michael Bisgrove ügyész azonban azzal érvelt, pontosan a határidőn belül emeltek vádat. 

A belfasti székhelyű Kneecap zenekar – amely az ír identitásról rappel, és támogatja Észak-Írország és az Ír Köztársaság egyesítésének republikánus ügyét – egyre többet beszél a gázai háborúról.

Nyitóképünkön: Mo Chara, a Kneecap északír rapegyüttes egyik tagja érkezik a londoni Westminster kerületi bíróságra 2025. augusztus 20-án, ahol folytatódik a terrorizmus bűncselekményének gyanúja miatti kihallgatása. MTI/EPA/Neil Hall
 

