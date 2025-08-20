Spontán palesztin-párti tüntetés lett a Kneecap frontemberének bírósági tárgyalásából

Kitiltották Magyarországról a terroristákat támogató Kneecap nevű ír együttest – hivatalos
Nem jöhetnek a Sziget Fesztiválra.
A Kneecap nálunk is fellépett volna a Sziget fesztiválon, de a magyar hatóságok megtiltották, hogy belépjenek az országba.
Több száz rajongó fogadta az ír rapper, a Kneecap egyik tagját szerdán egy londoni bíróságon, ahol a terrorizmus vádja miatt kellett megjelennie, amiért állítólag egy, az Irán által támogatott libanoni Hezbollah milíciát támogató sárga zászlót lengetett egy koncerten Londonban, 2024. november 21-én – írja a Reuters. (A banda nálunk is fellépett volna a Sziget fesztiválon, de a magyar hatóságok megtiltották, hogy belépjenek az országba.) A Mo Chara művésznevű 27 éves zenész azt állította, a zászlót az előadásuk alatt dobták fel a színpadra.
A terrorizmus elleni törvény szerint bűncselekménynek minősül egy tárgy olyan módon történő megjelenítése, amely alapos gyanút kelt arra vonatkozóan, hogy valaki tiltott szervezet támogatója.
A zenész a palesztin üggyel összefüggő keffiyeh sálat viselve jelent meg a Westminsteri Bíróságon, és egy ír tolmács mellett ült.
Zenetársai szintén a bíróságon voltak, a támogatók pedig megtöltötték a bíróság termét.
Ügyvédei szerint a vádat túl későn emelték, és ezért el kell utasítani, Michael Bisgrove ügyész azonban azzal érvelt, pontosan a határidőn belül emeltek vádat.
A belfasti székhelyű Kneecap zenekar – amely az ír identitásról rappel, és támogatja Észak-Írország és az Ír Köztársaság egyesítésének republikánus ügyét – egyre többet beszél a gázai háborúról.
