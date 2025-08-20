Spontán palesztin-párti tüntetés lett a Kneecap frontemberének bírósági tárgyalásából

A terrorizmus elleni törvény szerint bűncselekménynek minősül egy tárgy olyan módon történő megjelenítése, amely alapos gyanút kelt arra vonatkozóan, hogy valaki tiltott szervezet támogatója.

A zenész a palesztin üggyel összefüggő keffiyeh sálat viselve jelent meg a Westminsteri Bíróságon, és egy ír tolmács mellett ült.

Zenetársai szintén a bíróságon voltak, a támogatók pedig megtöltötték a bíróság termét.

Ügyvédei szerint a vádat túl későn emelték, és ezért el kell utasítani, Michael Bisgrove ügyész azonban azzal érvelt, pontosan a határidőn belül emeltek vádat.

A belfasti székhelyű Kneecap zenekar – amely az ír identitásról rappel, és támogatja Észak-Írország és az Ír Köztársaság egyesítésének republikánus ügyét – egyre többet beszél a gázai háborúról.

Nyitóképünkön: Mo Chara, a Kneecap északír rapegyüttes egyik tagja érkezik a londoni Westminster kerületi bíróságra 2025. augusztus 20-án, ahol folytatódik a terrorizmus bűncselekményének gyanúja miatti kihallgatása. MTI/EPA/Neil Hall

