Elhunyt Bräutigam Gábor, a Kispál és a Borz alapító dobosa

Elhunyt Bräutigam Gábor, a Kispál és a Borz, valamint a Kiscsillag alapító dobosa. A zenész 60 éves volt.

„Tudtuk, hogy beteg voltál, de ez most mégis nagyon fáj. Isten veled, Ricsi” – tette közzé vasárnap közösségi oldalán a Kispál és a Borz zenekar.