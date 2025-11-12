Ft
11. 12.
szerda
drogügy ByeAlex zenekar Geszti Péter Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda

Házkutatást tartott a rendőrség ByeAlexnél – drogügyben gyanúsítják az énekest

2025. november 12. 18:33

A rendőri intézkedések eredményeként önként előadott saját fogyasztásra vásárolt kokain került elő és három előállítás történt.

2025. november 12. 18:33
null

A Blikk értesülése szerint a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda házkutatást tartott ByeAlexnél és a zenekara tagjainál. Az énekes Molnár Áron és Geszti Péter zsűritársa az RTL Csillag születik című műsorában. 

A Rendészeti Államtitkárság közlése szerint a frontembernél és a zenekara tagjainál tartott házkutatás során önként előadott saját fogyasztásra vásárolt kokain került elő és három előállítás történt. A lap megtudta hogy ByeAlex és a zenekarának a tagjai az újabb drogbotrány érintettjei. Infomációik szerint ByeAlexnél is házkutatást tartottak a rendőrök és őt is előállították. A Csillag születik zsűritagját és a zenekarának két tagját kábítószer birtoklásával gyanúsítják de szabadlábon védekezhetnek.

A hatóság a közleményében nem nevezi meg az énekest, viszont azt írja, hogy a házkutatások után a rendőrök elfogták az együttessel kapcsolatban álló 45 éves Sz. Zoltán budapesti lakost is, aki vallomása szerint saját fogyasztásra barátainak ingyen és értékesítésre is szerzett be kábítószert. Azonosították R. Antonio 63 éves olasz állampolgárt is akitől Sz. Zoltán vásárolta a kokaint.

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Sz. Zoltánt és R. Antoniót kábítószer kereskedelemmel gyanúsítja, mindkettőjüket őrizetbe vette és kezdeményezi letartóztatásukat. ByeAlexet és zenekarának két tagját kábítószer birtoklásával gyanúsítják, szabadlábon védekezhetnek.

Nyitókép: Facebook

***

Összesen 24 komment

kalyibagaliba
2025. november 12. 19:41
Csillag születik??? KOKO-BONGO! Rotterdamban beindult a nemzetközi felderítés?
Syr Wullam
2025. november 12. 19:39
– HelloKitty! – ByeAlex! 🥱
nyugalom
2025. november 12. 19:38
Ez is csak egy ócska!
gullwing
2025. november 12. 19:29
A birtoklás is tiltott egy dalos szar...
