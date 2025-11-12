Házkutatást tartott a rendőrség ByeAlexnél – drogügyben gyanúsítják az énekest

A Blikk értesülése szerint a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda házkutatást tartott ByeAlexnél és a zenekara tagjainál. Az énekes Molnár Áron és Geszti Péter zsűritársa az RTL Csillag születik című műsorában.

A Rendészeti Államtitkárság közlése szerint a frontembernél és a zenekara tagjainál tartott házkutatás során önként előadott saját fogyasztásra vásárolt kokain került elő és három előállítás történt. A lap megtudta hogy ByeAlex és a zenekarának a tagjai az újabb drogbotrány érintettjei. Infomációik szerint ByeAlexnél is házkutatást tartottak a rendőrök és őt is előállították. A Csillag születik zsűritagját és a zenekarának két tagját kábítószer birtoklásával gyanúsítják de szabadlábon védekezhetnek.

A hatóság a közleményében nem nevezi meg az énekest, viszont azt írja, hogy a házkutatások után a rendőrök elfogták az együttessel kapcsolatban álló 45 éves Sz. Zoltán budapesti lakost is, aki vallomása szerint saját fogyasztásra barátainak ingyen és értékesítésre is szerzett be kábítószert. Azonosították R. Antonio 63 éves olasz állampolgárt is akitől Sz. Zoltán vásárolta a kokaint.

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Sz. Zoltánt és R. Antoniót kábítószer kereskedelemmel gyanúsítja, mindkettőjüket őrizetbe vette és kezdeményezi letartóztatásukat. ByeAlexet és zenekarának két tagját kábítószer birtoklásával gyanúsítják, szabadlábon védekezhetnek.

