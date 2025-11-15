Újra együtt Radics Gigi és Curtis: így szólt a háborúellenes gyűlésen a Republic ikonikus dala (VIDEÓ)

Így még soha nem hallotta a Szabadság vándorait! Radics Giginek és Curtisnek köszönhetjük az élményt
Demjén Ferenc népszerű slágere szólt Orbán Viktor beszéde előtt a Kossuth téren.
Az előadókhoz egy gyermekkórus is csatlakozott.
Az október 23-i ünnepi műsor után ismét közösen lépett a színpadra Radics Gigi és Curtis. Ezúttal Győrben a háborúellenes nagygyűlésen örvendeztették meg az egybegyűlteket.
Az előadók a Republic zenekar népszerű slágerét dolgozták fel.
A produkció fényét továbbemelte, hogy egy gyermekkórus is csatlakozott a két énekeshez.
Így szólt a Szeretni valakit valamiért a Fidesz háborúellenes rendezvénysoozatának első állomásán:
Nyitókép: Képernyőfotó
