Újra együtt Radics Gigi és Curtis: így szólt a háborúellenes gyűlésen a Republic ikonikus dala (VIDEÓ)

2025. november 15. 12:32

Az előadókhoz egy gyermekkórus is csatlakozott.

2025. november 15. 12:32
null

Az október 23-i ünnepi műsor után ismét közösen lépett a színpadra Radics Gigi és Curtis. Ezúttal Győrben a háborúellenes nagygyűlésen örvendeztették meg az egybegyűlteket. 

Az előadók a Republic zenekar népszerű slágerét dolgozták fel. 

A produkció fényét továbbemelte, hogy egy gyermekkórus is csatlakozott a két énekeshez.

Így szólt a Szeretni valakit valamiért a Fidesz háborúellenes rendezvénysoozatának első állomásán:

Nyitókép: Képernyőfotó

neszteklipschik
•••
2025. november 15. 13:28 Szerkesztve
Cipő esetében a művészeti teljesítmény és a politikai nézetek számomra teljesen különváltak. Művészként csodákat alkotott, emberként viszont olyan politikai nézetei voltak, amit inkább nem minősítek, jobb az úgy mindenkinek. Legyen elég az a tény, hogy rendszeres fellépője volt az MSZP és gyúrcsán kampányrendezvényeinek és hogy saját végakarata szerint a Szovjetunió himnuszát kellett lejátszani a temetésén... Biztos vagyok benne, hogy élesen tiltakozna, ha még mindig élne, hogy egy konzervatív rendezvényen felcsendüljön bármelyik dala.
Válasz erre
1
2
Búvár Kund
2025. november 15. 13:02
Ugyanolyan jól sikerült, mint a Demjén -dal! Gratulálok!
Válasz erre
7
1
elcapo-2
2025. november 15. 12:49
Szerencsétlen Cipő......még élhetne és alkothatna! De így is emlékezhetünk rá! Remek előadás volt. A Radics Gigi gyönyörű nő, egészen elképesztő hanggal, a Curtis-sal jó párost alkottak! Hol van tőlük az ózdi romasuttyó.......
Válasz erre
8
1
kuzmics
2025. november 15. 12:39
A tapló ózdi meg ertéelezhet, odavaló!
Válasz erre
11
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!