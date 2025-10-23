Így még soha nem hallotta a Szabadság vándorait! Radics Giginek és Curtisnek köszönhetjük az élményt

Demjén Ferenc örökzöld slágerét hallgathatták meg a megemlékezők Orbán Viktor ünnepi beszéde előtt a Kossuth téren. A Szabadság vándorai című dalt Radics Gigi énekelte el a színpadon, Curtis pedig egy hatásos rap-betéttel tette hozzá a magáét.

A teljes előadást itt nézheti vissza:

Ahogy arról korábban beszámoltunk, az eddigi legnagyobb Békemenetet hozta össze az idei ünnepen a nemzeti oldal. Az Elvis Presley térről indult és a Kossuth térre érkezett be, ahol Orbán Viktor miniszterelnök ünnepi beszédet mondott.