Demjén Ferenc Radics Gigi Orbán Viktor Curtis

Így még soha nem hallotta a Szabadság vándorait! Radics Giginek és Curtisnek köszönhetjük az élményt

2025. október 23. 19:38

Demjén Ferenc népszerű slágere szólt Orbán Viktor beszéde előtt a Kossuth téren.

Demjén Ferenc örökzöld slágerét hallgathatták meg a megemlékezők Orbán Viktor ünnepi beszéde előtt a Kossuth téren. A Szabadság vándorai című dalt Radics Gigi énekelte el a színpadon, Curtis pedig egy hatásos rap-betéttel tette hozzá a magáét.

A teljes előadást itt nézheti vissza:

Ahogy arról korábban beszámoltunk, az eddigi legnagyobb Békemenetet hozta össze az idei ünnepen a nemzeti oldal. Az Elvis Presley térről indult és a Kossuth térre érkezett be, ahol Orbán Viktor miniszterelnök ünnepi beszédet mondott.

Ha szabadság van, akkor minden lehet

Orbán Viktor kormányfő a beszéde elején közölte, ez már az űrből is látszik! Isten hozta a szabadság vándorait – tette hozzá. Hitet és reményt hoztatok magatokkal éppúgy, mint 1956 októberében. Magyarország nem felejt, és nem feledi el hőseit, Isten hozta a Békemenetet Magyarország legnagyobb politikai erejét – mondta Orbán Viktor.

Orbán Viktor elmondta, a magyarok nem kérnek sokat az élettől, beérik a szabadsággal. Ha szabadság van, akkor minden lehet – tette hozzá.

Hidegen hagy minket a dícséret, a plecsni, nem akarunk sem hódítani, sem birodalmakat építeni. Nem akarjuk megmondani másoknak, hogyan éljenek, és nem ugrunk el a ránk mért fealdat elől. Felőlünk bárki csinálhat kutyából szalonnát, mi csak egy dolgot kérünk: hagyjanak minket békén a hagymázas álmokkal, és hagyjanak minket szabadon élni – tette hozzá. Mi csak a magyarok szabadságát ismerjük, és ragaszkodunk ehhez – tette hozzá.

Nem térdelünk le, és mindig van pár cselünk. Innen kimentek a szovjetek, az IMF és a migránspárti brüsszeliták, sőt nekik kellett örülniük, hogy nagyobb baj nélkül megúszták –

tette hozzá. 

Nyitókép: Földházi Árpád

Összesen 5 komment

Glück28
2025. október 23. 20:15
Ez valóban gyönyörű volt.
dumdum53
2025. október 23. 20:06
Hát, ez valami fantasztikus volt. Nem igazán szeretem Radics Gigi zenei stílusát, de elképesztően jó hangja van és lebilicselően énekelte ezt a dalt. Igazán megható pillanat volt. Curtis zenei stílusát mégkevésbé szeretem, de az a rapbetét nagyot ütött, nagyon kellett bele. Egyszerűen hibátlan, felemelő pillanat volt. Le a kalappal mindkettőjük és a feldolgozást készítő zenészek előtt!
you-brought-2-too-many
2025. október 23. 19:50
Fèl èvvel ezelőtt már elsütöttem egy baràti körben h be kell hozni a dalt a kampányba. Örülök h vki másnak is eszèbe jutott. Nyomni ezt a (fiatalosabb) verziót, klipet csinálni belőle, tolni a tubeon , instàn ezerrel. Demjén is megjelenhet benne nyugodtan.
Milus Ernő
2025. október 23. 19:49
Körtisztől nem volt semmilyen teljesítmény, tehát felesleges megemlíteni a nevét. Pláne Radics Gigivel egyenrangúan. Ezt csak azért írom le, hogy elváljpon a búza az ocsútól. Ha Curtis énekesi babérokra tör, akkor tanuljon énekelni és énekeljen....ne szavaljon. Mondjuk meghallgatnám tőle azt, amit RG kiénekelt. Remélem a gázsit nem egyenlően osztották a produkcióért.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!