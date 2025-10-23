Így még soha nem hallotta a Szabadság vándorait! Radics Giginek és Curtisnek köszönhetjük az élményt

Orbán Viktor: Brüsszel ma nem a segítség, hanem a veszedelem! (VIDEÓ)
A miniszterelnök közölte, a forradalom szelleme nem a harcban, hanem a magyarok önbecsülésében él tovább.
Demjén Ferenc népszerű slágere szólt Orbán Viktor beszéde előtt a Kossuth téren.
Demjén Ferenc örökzöld slágerét hallgathatták meg a megemlékezők Orbán Viktor ünnepi beszéde előtt a Kossuth téren. A Szabadság vándorai című dalt Radics Gigi énekelte el a színpadon, Curtis pedig egy hatásos rap-betéttel tette hozzá a magáét.
A teljes előadást itt nézheti vissza:
Ahogy arról korábban beszámoltunk, az eddigi legnagyobb Békemenetet hozta össze az idei ünnepen a nemzeti oldal. Az Elvis Presley térről indult és a Kossuth térre érkezett be, ahol Orbán Viktor miniszterelnök ünnepi beszédet mondott.
„Köszönjük!” – írta a miniszterelnök.
Orbán Viktor kormányfő a beszéde elején közölte, ez már az űrből is látszik! Isten hozta a szabadság vándorait – tette hozzá. Hitet és reményt hoztatok magatokkal éppúgy, mint 1956 októberében. Magyarország nem felejt, és nem feledi el hőseit, Isten hozta a Békemenetet Magyarország legnagyobb politikai erejét – mondta Orbán Viktor.
Orbán Viktor elmondta, a magyarok nem kérnek sokat az élettől, beérik a szabadsággal. Ha szabadság van, akkor minden lehet – tette hozzá.
Hidegen hagy minket a dícséret, a plecsni, nem akarunk sem hódítani, sem birodalmakat építeni. Nem akarjuk megmondani másoknak, hogyan éljenek, és nem ugrunk el a ránk mért fealdat elől. Felőlünk bárki csinálhat kutyából szalonnát, mi csak egy dolgot kérünk: hagyjanak minket békén a hagymázas álmokkal, és hagyjanak minket szabadon élni – tette hozzá. Mi csak a magyarok szabadságát ismerjük, és ragaszkodunk ehhez – tette hozzá.
Nem térdelünk le, és mindig van pár cselünk. Innen kimentek a szovjetek, az IMF és a migránspárti brüsszeliták, sőt nekik kellett örülniük, hogy nagyobb baj nélkül megúszták –
tette hozzá.
Nyitókép: Földházi Árpád