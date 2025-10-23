Ft
Kossuth tér Békemenet Gripen Magyar Honvédség

Micsoda pillanatok: Gripenek húzták a magyar színeket a Kossuth tér fölött (VIDEÓ)

2025. október 23. 13:39

Nem mindennapi eseménnyel kezdődött az ünnepség.

2025. október 23. 13:39
null

Miután a Békemenet megérkezett a Kossuth térre, megkezdődött az október 23-i ünnepség, amely idén egy különleges eseménnyel indult. A Magyar Honvédség Gripen vadászrepülőgépei díszelgő kötelékben, piros-fehér-zöld csíkot húzva repültek át a nemzet főtere felett.

Nyitókép forrása: Mandiner / Földházi Árpád

Összesen 9 komment

5m007h 0p3ra70r
2025. október 23. 14:35
»uszoda 2025. október 23. 13:47 • Szerkesztve Nem feledünk kisgömböc. Mi nem...« A lófaszt nem. 🤣 Emlékszel mit mondott a szotyika tavaly április 6-án a kamerákba sajtónyilvánosság előtt? Biztos nem felejtetted el ugye?🤣
Válasz erre
3
0
freely
2025. október 23. 13:52
A béke madarai.
Válasz erre
3
1
uszoda
•••
2025. október 23. 13:47 Szerkesztve
Látványosan köszönték meg a svédek és finnek, hogy orrbán két grippernért cserébe a NA TÓ-ba szavazta be őket, a beígért vétós bojkottja helyett. Ez már akkor is III.vh. tett volt, ami napjainkba érik be, és száll vissza a háborút benzinnel oltó békediktárorunk fejére. Nem feledünk kisgömböc. Mi nem...
Válasz erre
0
17
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!