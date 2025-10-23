Micsoda pillanatok: Gripenek húzták a magyar színeket a Kossuth tér fölött (VIDEÓ)

Orbán Viktor: A Békemenet Európa legfontosabb politikai mozgalma – kövesse nálunk élőben! (VIDEÓ)
Fedezze fel a hírek mögötti igazságot! Kövesse a Mandineren az október 23-i eseményeket!
Nem mindennapi eseménnyel kezdődött az ünnepség.
Miután a Békemenet megérkezett a Kossuth térre, megkezdődött az október 23-i ünnepség, amely idén egy különleges eseménnyel indult. A Magyar Honvédség Gripen vadászrepülőgépei díszelgő kötelékben, piros-fehér-zöld csíkot húzva repültek át a nemzet főtere felett.
Nyitókép forrása: Mandiner / Földházi Árpád
