Orbán Viktor: A Békemenet Európa legfontosabb politikai mozgalma – kövesse nálunk élőben! (VIDEÓ)

Itt a 11. Békemenet! – és talán soha nem volt még annyira fontos, mint most
Tizenegyedik alkalommal tart Békemenet néven seregszemlét a kormányoldal október 23-án. Felidézzük a korábbi események jelentőségét és fő üzeneteit.
Megemlékezések, politikai rendezvények az 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapján. Október 23-án Budapesten két nagyobb rendezvény is lesz: a nemzeti oldal Békemenetet tart, aminek végén felszólal Orbán Viktor miniszterelnök; a Magyar Péter vezette Tisza Párt az elmúlt hónapok fényében is vitatható, háborúpárti felvonulása pedig 14 órakor indul a Deák Ferenc térről, és majd a Hősök terén ér véget. Kövesse percről percre közvetítésünket!
Tizenegyedik alkalommal tart Békemenet néven seregszemlét a kormányoldal október 23-án. Felidézzük a korábbi események jelentőségét és fő üzeneteit.
Katonai tiszteletadással, Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter és Böröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke jelenlétében felvonták a nemzeti lobogót az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulóján, csütörtök reggel Budapesten, az Országház előtti Kossuth Lajos téren. A zászlót a Himnusz hangjaira a honvédség díszegysége vonta fel. Az eseményen közreműködött a központi katonazenekar és a 32. testőr ezred. Az ünnepségen katonai és állami szervezetek képviselői is jelen voltak.
Magyarországon 1956 októberében békés tüntetéssel kezdődő, fegyveres felkeléssel folytatódó forradalom bontakozott ki a Rákosi Mátyás nevével összefonódó kommunista diktatúra és a szovjet megszállás ellen. Az Országgyűlés 1991-ben nyilvánította hivatalos nemzeti ünneppé október 23-át, amit a 2012-es alaptörvény is megerősített.
Október 23-án, az ünnepségek miatt a fővárosban – különösen a belvárosi szakaszokon – jelentős forgalomkorlátozásokra és útlezárásokra kell számítani. Politikai rendezvények is lesznek: a nemzeti oldal Békemenetet tart, a Tisza Párt háborús menete 14 órakor indul a budapesti Deák Ferenc térről és a Hősök terén ér véget. Részletek ITT.
Az ünnepségek miatt a fővárosban – különösen a belvárosi szakaszokon – jelentős forgalomkorlátozásokra és útlezárásokra kell számítani.
Felháborító kijelentéseket tett az 1956-os forradalommal kapcsolatban Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt katonai szakértője, korábbi vezérkari főnök – osztotta meg a Tűzfalcsoport oknyomozó portál. Azt írták, hogy a Tisza Párt egyik lakossági fórumán Ruszin-Szendi Romulusz, miután lekicsinylő módon beszélt hazánk semlegességi törekvéseiről, meggyalázta az 1956-os forradalom és szabadságharc hősi halottait, akiken az oroszok – szerinte – „úgy mentek át, mint majonézes tej a kutyán”.
Ruszin-Szendi Romulusz minősíthetetlen kijelentéseket tett a forradalomról.
A korábbi igazságügyi miniszter egy Békemenetről készült képet is posztolt – június óta ez volt az első bejegyzése.
Június óta ez volt az első bejegyzése.
A Magyar Nemzet gyűjtése szerint ismét fellángolt a külhoni magyarok elleni gyűlölet, miután Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke, a nemzeti ünnep közeledtével olyan kijelentéseket tett, amelyek célkeresztjébe a Budapestre érkező határon túli fiatalok kerültek.
Gyomorfogató: a Budapestre érkező határon túli fiatalok kerültek a Tisza célkeresztjébe.
Október 22-én éjjel előállítottak három kutyapártos aktivistát az V. kerületi rendőrkapitányságon. Nagy Dávid, a Magyar Kétfarkú Kutyapárt önkormányzati képviselője a Facebook-oldalán arról számolt be, hogy „valami félreértés miatt bevittek a rendőrök hajnalban 3 újpesti passzivistát”. Állítása szerint az aktivistákra a hatóságok akkor csaptak le, amikor „békepárti üzenetekkel” látták el a Békemenet útvonalát.
„Nem félreértés” – közölte a rendőrség október 23-án délelőtt. A közlemény szerint a rendőrök 2025. október 23-án 5 óra előtt a Budapest, V. kerület, Bajcsy-Zsilinszky útról állítottak elő három személyt, akik az aszfaltra fújtak feliratokat. Az V. Kerületi Rendőrkapitányság rongálás vétség gyanúja miatt indított eljárást.
Vannak lengyel csoportok a Békemenet felvonulói között, de német zászlót is látni. Egy olasz csoport is a helyszínen van, írja az Index, az UGL olasz szakszervezet (a legnagyobb olasz szakszervezetek egyike) zászlót készít, régóta szoros kapcsolatban állnak a Civil Összefogás Fórummal.
Stábunk élőben jelentkezik a helyszínről!
Megemlékezések, politikai rendezvények az 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapján. Október 23-án Budapesten a nemzeti oldal Békemenetet tart, aminek végén felszólal Orbán Viktor miniszterelnök.
A Békemenetelő tömeg elkezdte elfoglalni a rakpartot, közben pedig már a Margit hídon is állnak az emberek. Egy hangszóróból szól az Egy vérből valók vagyunk, egy másikból pedig Ákostól az Ilyenek voltunk.
Ahogy beszámoltunk róla, lehetséges, hogy minden idők legnagyobb Békemenetét tartják meg idén október 23-án. A menetre reggel 9 óra óta gyűlnek a résztvevők a Margit-híd budai hídfőjének környékén. Közösségi oldalán Kubatov Gábor, a Fidesz alelnöke és a Fradi elnöke is megosztott egy rövid videót, amelyen Zsigmond Barna Pál újpesti országgyűlési képviselővel üdvözlik egymást.
Kubatov Gábor szerint van olyan ügy, ahol az újpestiekkel is jó együtt lenni!
Karácsony Gergely a Margit hídon biciklizett – ritka alkalmak egyike –, ahol a Békemenetre gyülekeztek az emberek. A főpolgármester a Telexnek elmondta, hogy a rendőrök javaslatára bátran arra vette az irányt, és hozzátette:
a nemzet fővárosában bárki szabadon elmondhatja a véleményét.”
A helyszínen a hangulat alapvetően nyugodt volt vele szemben – bár akadtak, akik bekiabáltak neki, többen inkább fotózkodtak vele.
Kapott pár „froclizós" beszólást a főpolgármester.
A Pesti Srácok főszerkesztője, Huth Gergely köszöntőbeszédében azt mondta, hogy „a legújabb puccsista szervezet” délután a Deák téren gyülekezik, de ez őket nem érinti, mert hamarosan megindul a 11. Békemenet.
Beszédében Huth arra is kitért, hogy „tegnap este olyan gyalázat történt, ami még Gyurcsány Ferenc és Dobrev Klára tetteit is alulmúlja” – ezzel Magyar Péter bejegyzésére utalt, amelyben azzal vádolta a szervezőket, hogy buszokkal hoznak külföldieket a Békemenetre.
Gyomorfogató: a Budapestre érkező határon túli fiatalok kerültek a Tisza célkeresztjébe.
A főszerkesztő hozzátette, hogy néhány évvel ezelőtt még Magyar Péter is az első sorban akart lenni a Békemeneten, majd kijelentette: nem igaz, amit Magyar Péter állított, mert valójában az elszakított területeken élő magyarokat segítik eljutni Budapestre.
Kapott pár „froclizós" beszólást a főpolgármester.
Kapott pár „froclizós" beszólást a főpolgármester.
Megkérdeztük a Békemeneten résztvevőket, hogy mit várnak, miről fog beszélni Orbán Viktor miniszterelnök október 23-án. A legtöbben azt várják, hogy a miniszterelnök a választás tétjéről fog elsősorban beszélni.
Az emberek szerint most erőt kell mutatnia a jobboldalnak.
Békemenet egy szabad és erős Magyarországért! – írta közösségi oldalán a kormányfő. Posztjához egy képet is csatolt, amelyen a következő mondat szerepel: „Soha nem voltunk még ilyen sokan!”
A Kossuth tér parlament előtti részét teljesen elkordonozták, de így is sokan várják itt a Békemenet érkezését. Az Alkotmány utcában ugyancsak végig emberek állnak és ülnek, akik a menetet várják.
Beszédes képsorok...
Újabb videó a Békemenetről.
Rengetegen várják a kormányfő beszédét.
Rengetegen várják a kormányfő beszédét.
Erős felvételek készültek az Európai Bizottság elnökéről és a Tisza Párt elnökéről a Békemeneten.
Erős felvételek készültek az Európai Bizottság elnökéről és a Tisza Párt elnökéről a Békemeneten.
Békemenet egy szabad és erős Magyarországért! – írta közösségi oldalán Orbán Viktor kormányfő. Posztjához egy képet is csatolt, amelyen a következő mondat szerepel: „Soha nem voltunk még ilyen sokan!” Időközben pedig megjelentek az első drónfotók is a békepárti demonstrációról.
Orbán Viktor: „Soha nem voltunk még ilyen sokan!" A Békemenetről érkező fotók is mutatják, rengetegen vesznek részt a békepárti demonstráción.
A Békemenet vége még a Nyugati pályaudvarnál van, és egyre lassabban haladnak, derül ki az Index élőjéből. Tudósítójuk szerint valószínűleg nem fog mindenki beférni a térre, de az Alkotmány utcában végig vannak kirakva hangszórók.
„Békemenet – a valaha volt legnagyobb!” – ezzel a címmel tett közzé Orbán Viktor egy videót a Békemenetről.
A Békemenet résztvevőit Rákay Philip üdvözölte. A műsorvezető hangsúlyozta, 1956. október 23. a magyar történelem egyik legtisztább szabadságharcának kezdete, az igazság, az önfeláldozás, a hazaszeretet, a bátorság, a nemzeti összefogás napja.
Rákay Philip leszögezte, ne felejtsék el november 4-ét sem, amelyet a hazaárulás, a gerinctelenség napjának nevezett. Ezt követően a szabadságharcosokról szóló videókat vetítettek le.
Három Gripen vadászgép repült át (piros, fehér és zöld füsttrikolórral) a Kossuth tér felett.
Több olyan '56-os hazafi is a színpadról üdvözölte a megemlékezőket, aki aktív résztvevője volt a forradalom és szabadságharc eseményeinek. Részletek ITT.
Több olyan '56-os hazafi is a színpadról üdvözölte a megemlékezőket, aki aktív résztvevője volt a forradalom és szabadságharc eseményeinek.
Hírességek is helyet foglaltak a Kossuth téren felállított színpad mögött. Az élő közvetítésben látható volt, hogy a meghívott vendégek soraiban mások mellett
Hírességek is helyet foglaltak a Kossuth téren felállított színpad mögött. A Békemenet és az ünnepi műsor után Orbán Viktor beszéde következett.
Isten hozta a Békemenetet, Magyarország legnagyobb politikai erejét, Közép-Európa, sőt, talán egész Európa legnagyobb nemzeti hazafias mozgalmát – mondta a miniszterelnök október 23-i beszédében. Orbán Viktor közölte, ma az egész világon tudják, a magyar az a nép, amely soha nem adja fel önmagát. Ünnepi beszédét IDE kattintva tudják visszaolvasni. Köszönjük a figyelmet!
A miniszterelnök közölte, a forradalom szelleme nem a harcban, hanem a magyarok önbecsülésében él tovább.