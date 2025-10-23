Orbán Viktor: A Békemenet Európa legfontosabb politikai mozgalma – kövesse nálunk élőben! (VIDEÓ)

Október 22-én éjjel előállítottak három kutyapártos aktivistát az V. kerületi rendőrkapitányságon. Nagy Dávid, a Magyar Kétfarkú Kutyapárt önkormányzati képviselője a Facebook-oldalán arról számolt be, hogy „valami félreértés miatt bevittek a rendőrök hajnalban 3 újpesti passzivistát”. Állítása szerint az aktivistákra a hatóságok akkor csaptak le, amikor „békepárti üzenetekkel” látták el a Békemenet útvonalát.

„Nem félreértés” – közölte a rendőrség október 23-án délelőtt. A közlemény szerint a rendőrök 2025. október 23-án 5 óra előtt a Budapest, V. kerület, Bajcsy-Zsilinszky útról állítottak elő három személyt, akik az aszfaltra fújtak feliratokat. Az V. Kerületi Rendőrkapitányság rongálás vétség gyanúja miatt indított eljárást.