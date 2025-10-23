Megkérdeztük: ezt várják a Békemenet résztvevői Orbán Viktor beszédétől (VIDEÓ)

Beszédes üzenetet tett közzé Orbán Viktor – kövesse élőben a Békemenetet a Mandineren! (VIDEÓ)
Az emberek szerint most erőt kell mutatnia a jobboldalnak.
Megkérdeztük a Békemeneten résztvevőket, hogy mit várnak, miről fog beszélni Orbán Viktor miniszterelnök október 23-án. A legtöbben azt várják, hogy a miniszterelnök a választás tétjéről fog elsősorban beszélni.
Háború vagy béke? Ez a kérdés”
– fogalmazott egyikük.
Vannak, akik szerint a külpolitika mindenképpen szerepelni fog a beszédben, és van, aki azt várja, hogy a kormányfő tegyen rendet az uniós bürokraták fejében.
Az is egybehangzó véleményük volt a résztvevőknek, hogy a jobboldalnak most erőt kell mutatnia, és meg kell mutatnia az összefogás fontosságát.
Mindenkinek el kell menni szavazni”
– hívta fel a figyelmet egyikük.
Nyitókép forrása: Mandiner / Ficsor Márton
