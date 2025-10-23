Ft
Békemenet Orbán Viktor választás

Megkérdeztük: ezt várják a Békemenet résztvevői Orbán Viktor beszédétől (VIDEÓ)

2025. október 23. 11:25

Az emberek szerint most erőt kell mutatnia a jobboldalnak.

2025. október 23. 11:25
null

Megkérdeztük a Békemeneten résztvevőket, hogy mit várnak, miről fog beszélni Orbán Viktor miniszterelnök október 23-án. A legtöbben azt várják, hogy a miniszterelnök a választás tétjéről fog elsősorban beszélni.

Háború vagy béke? Ez a kérdés”

– fogalmazott egyikük.

Vannak, akik szerint a külpolitika mindenképpen szerepelni fog a beszédben, és van, aki azt várja, hogy a kormányfő tegyen rendet az uniós bürokraták fejében.

Az is egybehangzó véleményük volt a résztvevőknek, hogy a jobboldalnak most erőt kell mutatnia, és meg kell mutatnia az összefogás fontosságát.

Mindenkinek el kell menni szavazni”

– hívta fel a figyelmet egyikük.

Nyitókép forrása: Mandiner / Ficsor Márton

jetilovag
2025. október 23. 12:07
hajrá Magyarország!..Hajrá Magyarok!..Hajrá Orbán Viktor!......a libcsik má reszketnek, rínak félnek........mp nem győzi magába tolni a az anyagot...úgy tűnik..az ő skizofrén szektájába ........ennyien nincsenek!..lehet hogy a fele se?..
kimirszen
2025. október 23. 12:04
robertdenyiro 2025. október 23. 11:54 Én csak annyit várok, hogy a bolsilibkány söpredék még hangosabban sivalkodjon MOCSKOS FIDESZ! MOCSKIS FIDESZ! MOCSKIS FIDESZ! Jól sivalkodok fideszpatkány?
robertdenyiro
2025. október 23. 11:54
Én csak annyit várok, hogy a bolsilibkány söpredék még hangosabban sivalkodjon. Eddig elég jól alakul. Hehehe
kimirszen
2025. október 23. 11:50
robertdenyiro 2025. október 23. 11:48 Gyönyörű napra ébredtem ma, feleim De sokszor ébredtél ma. Delerium ébredés delerium ébredés...........
