Megkérdeztük: ezt várják a Békemenet résztvevői Orbán Viktor beszédétől (VIDEÓ)

Megkérdeztük a Békemeneten résztvevőket, hogy mit várnak, miről fog beszélni Orbán Viktor miniszterelnök október 23-án. A legtöbben azt várják, hogy a miniszterelnök a választás tétjéről fog elsősorban beszélni.

Háború vagy béke? Ez a kérdés”

– fogalmazott egyikük.

Vannak, akik szerint a külpolitika mindenképpen szerepelni fog a beszédben, és van, aki azt várja, hogy a kormányfő tegyen rendet az uniós bürokraták fejében.

Az is egybehangzó véleményük volt a résztvevőknek, hogy a jobboldalnak most erőt kell mutatnia, és meg kell mutatnia az összefogás fontosságát.