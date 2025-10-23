Beszédes üzenetet tett közzé Orbán Viktor – kövesse élőben a Békemenetet a Mandineren! (VIDEÓ)

Itt a 11. Békemenet! – és talán soha nem volt még annyira fontos, mint most
Tizenegyedik alkalommal tart Békemenet néven seregszemlét a kormányoldal október 23-án. Felidézzük a korábbi események jelentőségét és fő üzeneteit.
Megemlékezések, politikai rendezvények az 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapján. Október 23-án Budapesten két nagyobb rendezvény is lesz: a nemzeti oldal Békemenetet tart, aminek végén felszólal Orbán Viktor miniszterelnök; a Magyar Péter vezette Tisza Párt az elmúlt hónapok fényében is vitatható, háborúpárti felvonulása pedig 14 órakor indul a Deák Ferenc térről, és majd a Hősök terén ér véget. Kövesse percről percre közvetítésünket!
Nyitókép forrása: Ficsor Márton / Mandiner
Beszédes képsorok...
A Kossuth tér parlament előtti részét teljesen elkordonozták, de így is sokan várják itt a Békemenet érkezését. Az Alkotmány utcában ugyancsak végig emberek állnak és ülnek, akik a menetet várják.
Békemenet egy szabad és erős Magyarországért! – írta közösségi oldalán a kormányfő. Posztjához egy képet is csatolt, amelyen a következő mondat szerepel: „Soha nem voltunk még ilyen sokan!”
Megkérdeztük a Békemeneten résztvevőket, hogy mit várnak, miről fog beszélni Orbán Viktor miniszterelnök október 23-án. A legtöbben azt várják, hogy a miniszterelnök a választás tétjéről fog elsősorban beszélni.
Az emberek szerint most erőt kell mutatnia a jobboldalnak.
A Pesti Srácok főszerkesztője, Huth Gergely köszöntőbeszédében azt mondta, hogy „a legújabb puccsista szervezet” délután a Deák téren gyülekezik, de ez őket nem érinti, mert hamarosan megindul a 11. Békemenet.
Beszédében Huth arra is kitért, hogy „tegnap este olyan gyalázat történt, ami még Gyurcsány Ferenc és Dobrev Klára tetteit is alulmúlja” – ezzel Magyar Péter bejegyzésére utalt, amelyben azzal vádolta a szervezőket, hogy buszokkal hoznak külföldieket a Békemenetre.
A főszerkesztő hozzátette, hogy néhány évvel ezelőtt még Magyar Péter is az első sorban akart lenni a Békemeneten, majd kijelentette: nem igaz, amit Magyar Péter állított, mert valójában az elszakított területeken élő magyarokat segítik eljutni Budapestre.
Karácsony Gergely a Margit hídon biciklizett – ritka alkalmak egyike –, ahol a Békemenetre gyülekeztek az emberek. A főpolgármester a Telexnek elmondta, hogy a rendőrök javaslatára bátran arra vette az irányt, és hozzátette:
a nemzet fővárosában bárki szabadon elmondhatja a véleményét.”
A helyszínen a hangulat alapvetően nyugodt volt vele szemben – bár akadtak, akik bekiabáltak neki, többen inkább fotózkodtak vele.
Ahogy beszámoltunk róla, lehetséges, hogy minden idők legnagyobb Békemenetét tartják meg idén október 23-án. A menetre reggel 9 óra óta gyűlnek a résztvevők a Margit-híd budai hídfőjének környékén. Közösségi oldalán Kubatov Gábor, a Fidesz alelnöke és a Fradi elnöke is megosztott egy rövid videót, amelyen Zsigmond Barna Pál újpesti országgyűlési képviselővel üdvözlik egymást.
A Békemenetelő tömeg elkezdte elfoglalni a rakpartot, közben pedig már a Margit hídon is állnak az emberek. Egy hangszóróból szól az Egy vérből valók vagyunk, egy másikból pedig Ákostól az Ilyenek voltunk.
Megemlékezések, politikai rendezvények az 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapján. Október 23-án Budapesten a nemzeti oldal Békemenetet tart, aminek végén felszólal Orbán Viktor miniszterelnök.
Stábunk élőben jelentkezik a helyszínről!
Vannak lengyel csoportok a Békemenet felvonulói között, de német zászlót is látni. Egy olasz csoport is a helyszínen van, írja az Index, az UGL olasz szakszervezet (a legnagyobb olasz szakszervezetek egyike) zászlót készít, régóta szoros kapcsolatban állnak a Civil Összefogás Fórummal.
Október 22-én éjjel előállítottak három kutyapártos aktivistát az V. kerületi rendőrkapitányságon. Nagy Dávid, a Magyar Kétfarkú Kutyapárt önkormányzati képviselője a Facebook-oldalán arról számolt be, hogy „valami félreértés miatt bevittek a rendőrök hajnalban 3 újpesti passzivistát”. Állítása szerint az aktivistákra a hatóságok akkor csaptak le, amikor „békepárti üzenetekkel” látták el a Békemenet útvonalát.
„Nem félreértés” – közölte a rendőrség október 23-án délelőtt. A közlemény szerint a rendőrök 2025. október 23-án 5 óra előtt a Budapest, V. kerület, Bajcsy-Zsilinszky útról állítottak elő három személyt, akik az aszfaltra fújtak feliratokat. Az V. Kerületi Rendőrkapitányság rongálás vétség gyanúja miatt indított eljárást.
A Magyar Nemzet gyűjtése szerint ismét fellángolt a külhoni magyarok elleni gyűlölet, miután Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke, a nemzeti ünnep közeledtével olyan kijelentéseket tett, amelyek célkeresztjébe a Budapestre érkező határon túli fiatalok kerültek.
A korábbi igazságügyi miniszter egy Békemenetről készült képet is posztolt – június óta ez volt az első bejegyzése.
Felháborító kijelentéseket tett az 1956-os forradalommal kapcsolatban Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt katonai szakértője, korábbi vezérkari főnök – osztotta meg a Tűzfalcsoport oknyomozó portál. Azt írták, hogy a Tisza Párt egyik lakossági fórumán Ruszin-Szendi Romulusz, miután lekicsinylő módon beszélt hazánk semlegességi törekvéseiről, meggyalázta az 1956-os forradalom és szabadságharc hősi halottait, akiken az oroszok – szerinte – „úgy mentek át, mint majonézes tej a kutyán”.
Október 23-án, az ünnepségek miatt a fővárosban – különösen a belvárosi szakaszokon – jelentős forgalomkorlátozásokra és útlezárásokra kell számítani. Politikai rendezvények is lesznek: a nemzeti oldal Békemenetet tart, a Tisza Párt háborús menete 14 órakor indul a budapesti Deák Ferenc térről és a Hősök terén ér véget. Részletek ITT.
Katonai tiszteletadással, Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter és Böröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke jelenlétében felvonták a nemzeti lobogót az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulóján, csütörtök reggel Budapesten, az Országház előtti Kossuth Lajos téren. A zászlót a Himnusz hangjaira a honvédség díszegysége vonta fel. Az eseményen közreműködött a központi katonazenekar és a 32. testőr ezred. Az ünnepségen katonai és állami szervezetek képviselői is jelen voltak.
Magyarországon 1956 októberében békés tüntetéssel kezdődő, fegyveres felkeléssel folytatódó forradalom bontakozott ki a Rákosi Mátyás nevével összefonódó kommunista diktatúra és a szovjet megszállás ellen. Az Országgyűlés 1991-ben nyilvánította hivatalos nemzeti ünneppé október 23-át, amit a 2012-es alaptörvény is megerősített.