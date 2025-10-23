Ft
Ft
16°C
9°C
Ft
Ft
16°C
9°C
10. 23.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 23.
csütörtök
Rendkívüli!

Beszédes üzenetet tett közzé Orbán Viktor – kövesse élőben a Békemenetet a Mandineren! (VIDEÓ)

Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
1956-os Forradalom és Szabadságharc Emléknap Bayer Zsolt orosz-ukrán háború Magyar Péter Békemenet október 23. Orbán Viktor

Beszédes üzenetet tett közzé Orbán Viktor – kövesse élőben a Békemenetet a Mandineren! (VIDEÓ)

2025. október 23. 08:52

Fedezze fel a hírek mögötti igazságot! Kövesse a Mandineren az október 23-i eseményeket!

2025. október 23. 08:52
Október 23.

Megemlékezések, politikai rendezvények az 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapján. Október 23-án Budapesten két nagyobb rendezvény is lesz: a nemzeti oldal Békemenetet tart, aminek végén felszólal Orbán Viktor miniszterelnök; a Magyar Péter vezette Tisza Párt az elmúlt hónapok fényében is vitatható, háborúpárti felvonulása pedig 14 órakor indul a Deák Ferenc térről, és majd a Hősök terén ér véget. Kövesse percről percre közvetítésünket!

Október 23-i események
Október 23.: Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter és a díszegység tagjai az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulóján az ünnepélyes zászlófelvonáson az Országház előtti Kossuth Lajos téren // Forrás: MTI / Máthé Zoltán

Ezt is ajánljuk a témában

Október 23.: jön a tizenegyedik Békemenet!

  • „A mostani Békemenet fontossága a legelső, 2012-es esemény fontosságához mérhető, mert akkor szorongatta úgy külföldről a kormányt a birodalom-építő erő, ahogy most” – mondta a már a tizenhárom évvel ezelőtti esemény szervezésében is részt vevő Bayer Zsolt publicista az október 23-ára meghirdetett újabb tömegdemonstráció kapcsán.
  • Orbán Viktor miniszterelnök egy hónappal ezelőtt, a digitális polgári körök első országos találkozóján jelentette be az újabb Békemenetet, jelezve egyben, hogy a célul kitűzött „digitális honfoglalás” mellett továbbra sem mondanak le a személyes találkozásról, amelynek erejét már számtalanszor bizonyították az eltelt években.
  • A mostani megmozdulásról a kormányfő a Mandinernek adott múlt heti interjújában azt mondta: soha nem volt ennyire aktuális a Békemenet névválasztása – ezzel a Kelet-Európában tomboló háború mellett az Európai Unió Ukrajna felvételére irányuló törekvéseire is utalt.

Nyitókép forrása: Ficsor Márton / Mandiner

 

Élő közvetítésünket lejjebb görgetve olvashatják.

Frissítés Frissítés
12:09
Ursula von der Leyen és Magyar Péter a Békemeneten

Beszédes képsorok...

11:55
A Kossuth Lajos téren sokan várják a vonuló tömeget

A Kossuth tér parlament előtti részét teljesen elkordonozták, de így is sokan várják itt a Békemenet érkezését. Az Alkotmány utcában ugyancsak végig emberek állnak és ülnek, akik a menetet várják.

11:52
Beszédes üzenetet tett közzé a miniszterelnök

Békemenet egy szabad és erős Magyarországért! – írta közösségi oldalán a kormányfő. Posztjához egy képet is csatolt, amelyen a következő mondat szerepel: „Soha nem voltunk még ilyen sokan!”

11:46
Megkérdeztük: ezt várják a Békemenet résztvevői Orbán Viktor beszédétől (VIDEÓ)

Megkérdeztük a Békemeneten résztvevőket, hogy mit várnak, miről fog beszélni Orbán Viktor miniszterelnök október 23-án. A legtöbben azt várják, hogy a miniszterelnök a választás tétjéről fog elsősorban beszélni.

Ezt is ajánljuk a témában

 

11:46
A Békemenet előtt tekert el, nem kímélték Karácsony Gergelyt

Kapott pár „froclizós” beszólást a főpolgármester.

Ezt is ajánljuk a témában

 

11:23
Huth Gergely beszólt Magyar Péternek

A Pesti Srácok főszerkesztője, Huth Gergely köszöntőbeszédében azt mondta, hogy „a legújabb puccsista szervezet” délután a Deák téren gyülekezik, de ez őket nem érinti, mert hamarosan megindul a 11. Békemenet.

Beszédében Huth arra is kitért, hogy „tegnap este olyan gyalázat történt, ami még Gyurcsány Ferenc és Dobrev Klára tetteit is alulmúlja” – ezzel Magyar Péter bejegyzésére utalt, amelyben azzal vádolta a szervezőket, hogy buszokkal hoznak külföldieket a Békemenetre.

Ezt is ajánljuk a témában

A főszerkesztő hozzátette, hogy néhány évvel ezelőtt még Magyar Péter is az első sorban akart lenni a Békemeneten, majd kijelentette: nem igaz, amit Magyar Péter állított, mert valójában az elszakított területeken élő magyarokat segítik eljutni Budapestre.

11:09
A Békemenet előtt tekert el, nem kímélték Karácsony Gergelyt

Karácsony Gergely a Margit hídon biciklizett – ritka alkalmak egyike –, ahol a Békemenetre gyülekeztek az emberek. A főpolgármester a Telexnek elmondta, hogy a rendőrök javaslatára bátran arra vette az irányt, és hozzátette:

a nemzet fővárosában bárki szabadon elmondhatja a véleményét.”

A helyszínen a hangulat alapvetően nyugodt volt vele szemben – bár akadtak, akik bekiabáltak neki, többen inkább fotózkodtak vele.

Ezt is ajánljuk a témában

 

10:52
A Békemenet még az újpestieket és a fradistákat is összehozza (VIDEÓ)

Ahogy beszámoltunk róla, lehetséges, hogy minden idők legnagyobb Békemenetét tartják meg idén október 23-án. A menetre reggel 9 óra óta gyűlnek a résztvevők a Margit-híd budai hídfőjének környékén. Közösségi oldalán Kubatov Gábor, a Fidesz alelnöke és a Fradi elnöke is megosztott egy rövid videót, amelyen Zsigmond Barna Pál újpesti országgyűlési képviselővel üdvözlik egymást.

Ezt is ajánljuk a témában

 

 

10:40
Elkezdték elfoglalni a rakpartot, sokan már a Margit hídon vannak

A Békemenetelő tömeg elkezdte elfoglalni a rakpartot, közben pedig már a Margit hídon is állnak az emberek. Egy hangszóróból szól az Egy vérből valók vagyunk, egy másikból pedig Ákostól az Ilyenek voltunk.

10:04
Elindult a Békemenet, tekintse meg galériánkat!
Békemenet 2025

Békemenet 2025

Megemlékezések, politikai rendezvények az 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapján. Október 23-án Budapesten a nemzeti oldal Békemenetet tart, aminek végén felszólal Orbán Viktor miniszterelnök.

 

09:55
A Mandiner 10 órától élőben jelentkezik a mai Békemenetről!

Stábunk élőben jelentkezik a helyszínről!

09:50
Lengyelek és olaszok is vannak a Békemeneten

Vannak lengyel csoportok a Békemenet felvonulói között, de német zászlót is látni. Egy olasz csoport is a helyszínen van, írja az Index, az UGL olasz szakszervezet (a legnagyobb olasz szakszervezetek egyike) zászlót készít, régóta szoros kapcsolatban állnak a Civil Összefogás Fórummal.

09:48
Rongálás vétség gyanúja miatt indítottak eljárást kutyapárti aktivisták ellen

Október 22-én éjjel előállítottak három kutyapártos aktivistát az V. kerületi rendőrkapitányságon. Nagy Dávid, a Magyar Kétfarkú Kutyapárt önkormányzati képviselője a Facebook-oldalán arról számolt be, hogy „valami félreértés miatt bevittek a rendőrök hajnalban 3 újpesti passzivistát”. Állítása szerint az aktivistákra a hatóságok akkor csaptak le, amikor „békepárti üzenetekkel” látták el a Békemenet útvonalát.

„Nem félreértés” – közölte a rendőrség október 23-án délelőtt. A közlemény szerint a rendőrök 2025. október 23-án 5 óra előtt a Budapest, V. kerület, Bajcsy-Zsilinszky útról állítottak elő három személyt, akik az aszfaltra fújtak feliratokat. Az V. Kerületi Rendőrkapitányság rongálás vétség gyanúja miatt indított eljárást.

09:45
A nemzeti ünnepen is árad a gyűlölet a Tisza szeretetországából: ezúttal a külhoni magyarokat vették célba

A Magyar Nemzet gyűjtése szerint ismét fellángolt a külhoni magyarok elleni gyűlölet, miután Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke, a nemzeti ünnep közeledtével olyan kijelentéseket tett, amelyek célkeresztjébe a Budapestre érkező határon túli fiatalok kerültek.

Ezt is ajánljuk a témában

 

09:44
Megtörte a csendet: két szóval üzent Varga Judit, az első reakciók önmagukért beszélnek

A korábbi igazságügyi miniszter egy Békemenetről készült képet is posztolt – június óta ez volt az első bejegyzése.

Ezt is ajánljuk a témában

 

09:31
Mindig van lejjebb: így gyalázza Magyar Péter embere az 1956-os forradalmárok emlékét (VIDEÓ)

Felháborító kijelentéseket tett az 1956-os forradalommal kapcsolatban Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt katonai szakértője, korábbi vezérkari főnök – osztotta meg a Tűzfalcsoport oknyomozó portál. Azt írták, hogy a Tisza Párt egyik lakossági fórumán Ruszin-Szendi Romulusz, miután lekicsinylő módon beszélt hazánk semlegességi törekvéseiről, meggyalázta az 1956-os forradalom és szabadságharc hősi halottait, akiken az oroszok – szerinte – „úgy mentek át, mint majonézes tej a kutyán”.

Ezt is ajánljuk a témában

 

 

08:55
Ezzel számoljon október 23-án, ha a belvárosba tart

Október 23-án, az ünnepségek miatt a fővárosban – különösen a belvárosi szakaszokon – jelentős forgalomkorlátozásokra és útlezárásokra kell számítani. Politikai rendezvények is lesznek: a nemzeti oldal Békemenetet tart, a Tisza Párt háborús menete 14 órakor indul a budapesti Deák Ferenc térről és a Hősök terén ér véget. Részletek ITT.

Ezt is ajánljuk a témában

 

08:51
Felvonták a nemzeti lobogót az Országház előtt

Katonai tiszteletadással, Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter és Böröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke jelenlétében felvonták a nemzeti lobogót az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulóján, csütörtök reggel Budapesten, az Országház előtti Kossuth Lajos téren. A zászlót a Himnusz hangjaira a honvédség díszegysége vonta fel. Az eseményen közreműködött a központi katonazenekar és a 32. testőr ezred. Az ünnepségen katonai és állami szervezetek képviselői is jelen voltak.

Magyarországon 1956 októberében békés tüntetéssel kezdődő, fegyveres felkeléssel folytatódó forradalom bontakozott ki a Rákosi Mátyás nevével összefonódó kommunista diktatúra és a szovjet megszállás ellen. Az Országgyűlés 1991-ben nyilvánította hivatalos nemzeti ünneppé október 23-át, amit a 2012-es alaptörvény is megerősített.

 

Összesen 138 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
dejavu
2025. október 23. 12:09
ez mindig is egy ellenzéki ünnep volt. Röhej nézni ezt a pártszemlét.
Válasz erre
0
0
westend
2025. október 23. 12:09
boldog-vagyok-mert-orban-viktor-azt-mondta-2 2025. október 23. 12:02 "az orosz barbárság... soha többet ne érje el a határainkat és ne nyomoríthasson meg újra ezreket!" - te most épp az 56-ban itt dúló akárhányadik ukrán front csőcselékét püfölöd poloskás. Nem lesz ebből bajod?
Válasz erre
0
0
bannedop03-2
2025. október 23. 12:08
Elindult már a menet Az Elvis Presley parkból A vidéki Magyarország A fővárosban startol. Elől megyen Zsolti bácsi S Bencsik Bandi sorban Hátul meg a kisnyugdíjas S a Harcosoknak Klubja Kisnyilas és kisnyugdíjas Kart-karöltve zengve Lépi most a Pesti utcát Izgalomra töltve Végemenet ez javából Békecsöcs helyébe Nem tudni, hogy jövő ősszel Mi lesz majd helyébe
Válasz erre
0
1
dejavu
2025. október 23. 12:05
Orbán Balázs lengeti már a fehér zászlóját?
Válasz erre
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!