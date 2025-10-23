Beszédes üzenetet tett közzé Orbán Viktor – kövesse élőben a Békemenetet a Mandineren! (VIDEÓ)

A Pesti Srácok főszerkesztője, Huth Gergely köszöntőbeszédében azt mondta, hogy „a legújabb puccsista szervezet” délután a Deák téren gyülekezik, de ez őket nem érinti, mert hamarosan megindul a 11. Békemenet.

Beszédében Huth arra is kitért, hogy „tegnap este olyan gyalázat történt, ami még Gyurcsány Ferenc és Dobrev Klára tetteit is alulmúlja” – ezzel Magyar Péter bejegyzésére utalt, amelyben azzal vádolta a szervezőket, hogy buszokkal hoznak külföldieket a Békemenetre.