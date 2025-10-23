Ft
Ft
16°C
9°C
Ft
Ft
16°C
9°C
10. 23.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 23.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Facebook Békemenet Orbán Viktor Varga Judit

Megtörte a csendet: két szóval üzent Varga Judit, az első reakciók önmagukért beszélnek

2025. október 23. 08:02

A korábbi igazságügyi miniszter egy Békemenetről készült képet is posztolt – június óta ez volt az első bejegyzése.

2025. október 23. 08:02
null

Veletek vagyok! – írta legfrissebb Facebook-bejegyzésében Varga Judit. A korábbi igazságügyi miniszter – aki június óta először volt aktív a közösségi oldalán – egy Békemenetről készült képpel illusztrálta üzenetét. A posztot néhány perc alatt ezernél is többen kedvelték, és száznál is többen osztották meg. 

Nem sokkal korábban Orbán Viktor is üzent a Békemenet résztvevőinek, a miniszterelnök közölte:

Ma az egész világnak megüzenjük: a magyarok nemet mondanak a háborúra. Nem fogunk meghalni Ukrajnáért! A gyerekeinket sem küldjük vágóhídra Brüsszel parancsára.

Varga Judit egyébként tagja volt annak a bizottságnak, amely a kategóriánként 10-10 jelöltről döntött a Mandiner-gálán átadásra kerülő díjak kapcsán. Szavazni ide kattintva lehet.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Varga Judit Facebook-oldala

Összesen 28 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Ekrü123
2025. október 23. 08:38
kimirszen 2025. október 23. 08:22 "Egy nappal a Békemenet előtt külföldi és vidéki buszok bukkantak fel szerte a fővárosban"- Irigykedünk, irigykedünk? Úgy hallottam a Tiszás buszokra nem jelentkezett senki...XDDDDDD
Válasz erre
0
0
Ekrü123
2025. október 23. 08:36
kiazazsoltibacsi 2025. október 23. 08:30 "Reméljük a bicskei áldozatok is bocsánatot kérnek tőle, te birka."- Mi köze van a bicskei áldozatoknak Varga Judithoz? Őket egy Demszky által kinevezett buzi libsi erőszakolta meg....
Válasz erre
0
0
kiazazsoltibacsi
2025. október 23. 08:30
johannluipigus 2025. október 23. 08:29 A sok undorító lipsi féreg már köpködi Jucust. Reméljük a bicskei áldozatok is bocsánatot kérnek tőle, te birka. 🤣
Válasz erre
3
2
gyzoltan-2
2025. október 23. 08:30
Kockázatos játék kezdődött! Fennáll a lehetősége, hogy Varga Judit feltámasztása többet visz, mint hoz... A Fidesz előtt igen keskeny ösvény áll, mely többszörösen van aláaknázva, melyen kötelező végigmenni, a 2026-os választásig! A magyarságellenes, kirekesztően kisajátított média, mindent el fog követni, hogy a magyarságot megossza, végzetesen szembe fordítsa önmagával! Nagy kérdés, hogy a magyarságban lesz-e annyi méltóság, józanság, hogy egy alkalmatlan botrányceleb hisztériával tarkított kísérletét visszautasítsa?! -melyet a magyarellenes ellenséges média támaszt alá..!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!