Megtörte a csendet: két szóval üzent Varga Judit, az első reakciók önmagukért beszélnek

Veletek vagyok! – írta legfrissebb Facebook-bejegyzésében Varga Judit. A korábbi igazságügyi miniszter – aki június óta először volt aktív a közösségi oldalán – egy Békemenetről készült képpel illusztrálta üzenetét. A posztot néhány perc alatt ezernél is többen kedvelték, és száznál is többen osztották meg.

Nem sokkal korábban Orbán Viktor is üzent a Békemenet résztvevőinek, a miniszterelnök közölte:

Ma az egész világnak megüzenjük: a magyarok nemet mondanak a háborúra. Nem fogunk meghalni Ukrajnáért! A gyerekeinket sem küldjük vágóhídra Brüsszel parancsára.

