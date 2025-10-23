Megérkezett Orbán Viktor utolsó üzenete a nagy találkozó előtt: „Ma az egész világnak megüzenjük, hogy…”

Itt a 11. Békemenet! – és talán soha nem volt még annyira fontos, mint most
Tizenegyedik alkalommal tart Békemenet néven seregszemlét a kormányoldal október 23-án. Felidézzük a korábbi események jelentőségét és fő üzeneteit.
Magyarország miniszterelnöke Facebook-oldalán azt írta, nem fogunk meghalni Ukrajnáért, és a gyerekeinket sem küldjük vágóhídra Brüsszel parancsára.
Facebook-bejegyzésében üzent Orbán Viktor a 11. békemenet előtt, amelyben azt kéri, aki teheti, tartson velük a történelmi napon, a találkozó 9 órakor lesz az Elvis Presley téren.
Eljött a Békemenet napja. Ma az egész világnak megüzenjük: a magyarok nemet mondanak a háborúra. Nem fogunk meghalni Ukrajnáért! A gyerekeinket sem küldjük vágóhídra Brüsszel parancsára
– írta Magyarország miniszterelnöke.
Az eddigi Békemenetek jelentőségét és fő üzeneteit ebben a cikkünkben foglaltuk össze.
