Megérkezett Orbán Viktor utolsó üzenete a nagy találkozó előtt: „Ma az egész világnak megüzenjük, hogy…”

Facebook-bejegyzésében üzent Orbán Viktor a 11. békemenet előtt, amelyben azt kéri, aki teheti, tartson velük a történelmi napon, a találkozó 9 órakor lesz az Elvis Presley téren.

Eljött a Békemenet napja. Ma az egész világnak megüzenjük: a magyarok nemet mondanak a háborúra. Nem fogunk meghalni Ukrajnáért! A gyerekeinket sem küldjük vágóhídra Brüsszel parancsára

– írta Magyarország miniszterelnöke.

