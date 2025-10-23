Ft
Brüsszel Magyarország üzenet Ukrajna Békemenet Orbán Viktor

Megérkezett Orbán Viktor utolsó üzenete a nagy találkozó előtt: „Ma az egész világnak megüzenjük, hogy…”

2025. október 23. 07:25

Magyarország miniszterelnöke Facebook-oldalán azt írta, nem fogunk meghalni Ukrajnáért, és a gyerekeinket sem küldjük vágóhídra Brüsszel parancsára.

2025. október 23. 07:25
null

Facebook-bejegyzésében üzent Orbán Viktor a 11. békemenet előtt, amelyben azt kéri, aki teheti, tartson velük a történelmi napon, a találkozó 9 órakor lesz az Elvis Presley téren.

Eljött a Békemenet napja. Ma az egész világnak megüzenjük: a magyarok nemet mondanak a háborúra. Nem fogunk meghalni Ukrajnáért! A gyerekeinket sem küldjük vágóhídra Brüsszel parancsára

– írta Magyarország miniszterelnöke.

Az eddigi Békemenetek jelentőségét és fő üzeneteit ebben a cikkünkben foglaltuk össze.

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

Összesen 13 komment

llnnhegyi
2025. október 23. 08:30
Helyes testtartás! dr miniszterelnök! Hajrá Magyarország! /MJK ® többmilliós tábora/
auditorium
2025. október 23. 08:21
Ugyanúgy cserbehagyják a nyugati országok és Nagyhatalom Ukrajnát, ahogy ezt 1956-ban tették Magyarországgal. Akkoriban "Tartsatok ki, mi imádkozunk értetek" volt a szlogén és a Vöröskereszt küldte a családoknak az élelmiszeres csomagokat és ruhákat. Fegyvert nem adtak, mert nem volt, aki megfizesse. Most fegyvert kapnak az ukránok, az EU pedig állja a költséget, de egyetlen EU-tagország sem küldené kötelezően az ukrán frontra gyerekét. A BÉKE-menetben békét akarnak az emberek Európában és ez Putyinnak és Zelenszkijnek is szól egyaránt, mert csak békében lehet gazdaságilag növekedni, fejlődni.
kimirszen
2025. október 23. 08:06
Beteg.
chief Bromden
2025. október 23. 08:01 Szerkesztve
Majd rájön nyugat is. Ha nem tanult más kárán, most tanulhat a sajátján. Storm rakéta indult, orosz válasz jött, Nato bunker robbant tisztekkel együtt. Pedig Kijevet csúcs légvédelem védeti.
