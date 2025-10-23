Itt a 11. Békemenet! – és talán soha nem volt még annyira fontos, mint most

„A mostani Békemenet fontossága a legelső, 2012-es esemény fontosságához mérhető, mert akkor szorongatta úgy külföldről a kormányt a birodalom-építő erő, ahogy most” – mondta a már a tizenhárom évvel ezelőtti esemény szervezésében is részt vevő Bayer Zsolt publicista az október 23-ára meghirdetett újabb tömegdemonstráció kapcsán.

Ismeretes, Orbán Viktor miniszterelnök egy hónappal ezelőtt, a digitális polgári körök első országos találkozóján jelentette be az újabb Békemenetet, jelezve egyben, hogy

a célul kitűzött „digitális honfoglalás” mellett továbbra sem mondanak le a személyes találkozásról,

amelynek erejét már számtalanszor bizonyították az eltelt években. A mostani megmozdulásról a kormányfő a Mandinernek adott múlt heti interjújában azt mondta: soha nem volt ennyire aktuális a Békemenet névválasztása – ezzel a Kelet-Európában tomboló háború mellett az Európai Unió Ukrajna felvételére irányuló törekvéseire is utalt. Utóbbi téma egyébként épp az aznap kezdődő uniós csúcson lesz ismét napirenden. „Mi nem akarunk meghalni Ukrajnáért, és a fiaink sem fognak” – fogalmazott hírlevelében a miniszterelnök.